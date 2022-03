(AGENPARL) – sab 19 marzo 2022 Regione del Veneto

SITI PROMOSSI DALL’ASSOCIAZIONE VILLE VENETE. ZAIA:

“VIVIAMO IN UNA REGIONE STRAORDINARIA PER LA BELLEZZA

DEI PAESAGGI E DELLA CULTURA. L’INIZIATIVA CE LO

RICORDA”.

(AVN) Venezia 19 marzo 2022

Trentun siti specialissimi, uniti dai progetti “Gran Tour” e “Gran Pass”, vengono

promossi dall’Associazione Ville Venete, che mette insieme centinaia di proprietari e

gestori di attività, per permettere a tutti i cittadini di riscoprire l’unicità del patrimonio

storico, artistico e culturale del Veneto.

“Il nostro Veneto pulsa anche e soprattutto per la sua storia, per l’arte e la cultura. – ha

detto il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia – Possiamo vantare, nel nostro

territorio, di paesaggi mozzafiato, corredati da cornici artistiche che non hanno eguali:

non è un caso, infatti, che proprio il Veneto sia considerato la regione più turistica

d’Italia, con 70 milioni di presenze e un fatturato di 18 miliardi di euro”.

Due importanti progetti su cui si è lavorato durante i due anni della pandemia da

COVID-19. “Dobbiamo sentirci orgogliosi – ha aggiunto Zaia – in quanto il lavoro

straordinario, portato avanti da questa Associazione, mostra ancora una volta e, senza

alcun dubbio, come i veneti non si sono fermati mai a causa del virus, hanno invece

continuato, pancia a terra, con dedizione e forza, a impegnarsi guardando avanti per il

bene della comunità. Gli itinerari disegnati e proposti ai cittadini permettono non

soltanto di ricordare come viviamo in una terra splendida per la bellezza della sua

natura e della sua cultura, ma è un modo anche per sensibilizzare alla salvaguardia di

questi beni per i nostri ragazzi e per le generazioni future”.

