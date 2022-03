(AGENPARL) – sab 19 marzo 2022 Regione del Veneto

IMPORTANTE OPERAZIONE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI

CARABINIERI DI TREVISO. ZAIA: “GRAZIE ALL’ARMA UN’ALTRA

VITTORIA DELLA LEGALITA’ E PIU’ SICUREZZA PER I NOSTRI

CITTADINI”

(AVN) Venezia 19 marzo 2022

“Mi congratulo con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso che, nelle

scorse ore, ha portato a termine una importante operazione di controllo sul territorio

della Marca trevigiana a garanzia di una piena sicurezza ai nostri cittadini. Nello

specifico, il Comando dell’Arma trevigiana ha messo in campo un centinaio di

carabinieri che hanno controllato quasi 400 veicoli e 600 persone. Inoltre sono stati

oltre 70 gli esercizi pubblici e le strutture che sono stati sottoposti a puntuali verifiche,

con le quali sono emerse e sono state sanzionate tutta una serie di irregolarità”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, plaude

all’operazione militare promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso

“che ha segnato un importante gol contro la criminalità in Veneto. L’Arma, in questo

modo, dimostra ancora una volta come sia fondamentale il suo impegno costante di

prevenzione, di controllo e di azione per la sicurezza e la vittoria della legalità nel

nostro territorio”.

I complimenti del Presidente Zaia vengono anche estesi ai Carabinieri della

Compagnia di Montebelluna (Treviso) che, grazie al coordinamento della Procura

della Repubblica di Treviso, hanno dato via ad una ordinanza di custodia cautelare

verso una persona, senza fissa dimora che, tra i crimini commessi, aveva anche quello

di aver ferito alcune donne. “Le aggressioni sia verbali che fisiche – ha detto Zaia –

devono essere condannate senza se e senza ma e, a maggior ragione, devono essere

punite quando vengono rivolte alle donne che, come diceva sempre in classe la mia

maestra, non devono essere sfiorate nemmeno con un fiore”

