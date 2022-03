(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 Regione del Veneto

OK A LEGGE SU PICCOLE PRODUZIONI AGRICOLE. ZAIA, “BENE.

SIGNIFICATIVO PASSO VERSO SOVRANITA’ ALIMENTARE. PIU’ VICINI

CHE MAI PRODUTTORE E CONSUMATORE”

(AVN) Venezia, 16 marzo 2022

“Un primo, significativo, passo verso la sovranità alimentare. Condivido lo spirito e i

contenuti di una legge che potrà cambiare in meglio il rapporto tra produttore agricolo

e consumatore”.

Così, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, “promuove” la nuova legge sulle

Piccole Produzioni Alimentari, primo firmatario il Senatore Gianpaolo Vallardi,

approvata all’unanimità dal Parlamento.

“In un momento storico dove la guerra in Ucraina sta mettendo in difficoltà le grandi

produzioni e la catena attraverso la quale arrivano agli utenti – aggiunge Zaia – una

nuova formula virtuosa, una sorta di evoluzione del Kilometro Zero che tanto successo

sta avendo, può costituire una prima risposta: dai terreni di coltivazione al

consumatore senza mediazioni e rotture di carico, con agricoltori e allevatori che

potranno vendere piccoli quantitativi del loro prodotto all’interno dell’Azienda. Roba

genuina e buona, anche perché comunque sottoposta ai necessari controlli, che dà

valore anche alla tradizione agricola locale, agevolando la commercializzazione”.

“Questo – conclude Zaia – è un percorso nel quale guadagnano tutti: la qualità e la

genuinità, il produttore che può mettere a disposizione direttamente nelle mani del

consumatore il suo prodotto, il consumatore stesso, che troverà qualità, genuinità e

prezzi convenienti”.

