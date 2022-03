(AGENPARL) – dom 13 marzo 2022 Regione del Veneto

PECHINO 2022. DE SILVESTRO BRONZO NELLO SLALOM SITTING.

ZAIA, “UN’ALTRA MEDAGLIA PER IL NOSTRO RENE’,

PORTABANDIERA DELLA CERIMONIA DI CHIUSURA”

(AVN) Venezia, 13 marzo 2022

“Le Paralimpiadi di Pechino si chiudono con un’altra prestazione eccezionale del

nostro Renè De Silvestro, che firma il suo secondo successo paralimpico in questi

Giochi. Due medaglie di grande valore che potrà indossare e mettere in mostra oggi

nella cerimonia di chiusura, dove sarà il portabandiera azzurro”.

Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esultando per il secondo

successo paralimpico, un bronzo nello slalom categoria sitting, per l’atleta cortinese

già argento nello slalom gigante nelle Paralimpiadi invernali in Cina.

“Festeggia Renè, festeggiano anche tutti i Veneti che hanno sempre creduto nella sua

forza fisica e tenuta mentale, qualità che gli hanno permesso di distinguersi tra neve e

ghiaccio delle montagne cinesi – prosegue il Governatore -. Oggi, oltre allo stupendo

oro di Bertagnolli, il bronzo di De Silvestro segna un nuovo inizio in questo

quadriennio olimpico in vista di Milano Cortina 2026. E’ tutto pronto, noi siamo

pronti: dal Bird’s Nest di Pechino all’Arena di Verona, il conto alla rovescia verso

Milano Cortina 2026 è realmente iniziato”.

