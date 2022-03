(AGENPARL) – sab 12 marzo 2022 Regione del Veneto

LAVORI A ERACLEA (VE), LE PRECISAZIONI DEL GENIO CIVILE

(AVN) – Venezia, 12 marzo 2022

Con riferimento all’articolo dal titolo “Allarme in spiaggia – dune schiacciate dai tubi

di cemento” sull’edizione odierna di un quotidiano locale e relativo ai lavori in corso

sul litorale di Eraclea Mare, il Genio Civile di Venezia precisa quanto segue:

I lavori, senza coinvolgere la Laguna del Mort, hanno già interessato le testate di

quattro pennelli che sono state opportunamente rinforzate ed in questi giorni sono in

corso contestuali interventi di ripristino delle difese longitudinali a gradonate e un

ripascimento strutturale di 100.000 mc tra via Abeti e il confine comunale con Caorle.

La Ditta subappaltatrice incaricata dell’esecuzione del ripascimento, nel predisporre la

linea di tubazioni galleggianti necessaria per l’attuazione dell’intervento, ha

erroneamente utilizzato come area di deposito temporaneo una zona immediatamente a

tergo delle staccionate delimitanti il sistema dunoso prospiciente l’arenile oggetto dei

lavori, nell’esigenza di difendere il materiale da eventuali mareggiate. La Direzione

Lavori nel corso di un sopralluogo effettuato nella giornata di giovedì scorso, preso

atto dello stato dell’arte, ha ordinato l’immediato allontanamento delle tubazioni dalle

aree sottoposte a tutela comunitaria individuando nell’arenile attivo la sola zona

eventualmente fruibile come area di deposito temporaneo. Ha, inoltre, disposto il

ripristino dello stato dei luoghi e delle staccionate eventualmente danneggiate.