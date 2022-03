(AGENPARL) – ven 11 marzo 2022 Regione del Veneto

Giunta Regionale

Agenzia Veneto Notizie

COMUNICATO STAMPA

INFRASTRUTTURE. LUNEDÌ 14 MARZO A LAMON (BL)

PRESENTAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA PER

REALIZZAZIONE DELLA GALLERIA “PALA ROSSA”

(AVN) – Venezia, 11 marzo 2022

Lunedì 14 marzo a Lamon (BL) si terrà una conferenza stampa nel corso della quale

sarà presentato il protocollo d’intesa tra Regione Veneto, Provincia di Belluno,

Provincia Autonoma di Trento, ANAS e Veneto Strade, volto a definire condizioni e

impegni relativi alle attività di progettazione e realizzazione della galleria “Pala

Rossa”.

Alla conferenza stampa sarà presente la Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture

e Trasporti della Regione Veneto Elisa De Berti.

L’appuntamento è fissato per le ore 11, presso il Centro A.M.O., in Via Ferd a Lamon

(BL).

La presenza di un rappresentante della Vostra testata è particolarmente gradita.

Comunicato nr. 619-2022 (INFRASTRUTTURE/TRASPORTI)

Agenzia Veneto Notizie