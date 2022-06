5th Swiss Masters GP 2022

(AGENPARL) – mar 21 giugno 2022

Ottimi risultati per gli agonisti Masters italiani che hanno partecipato allo 5th Swiss Masters GP, svoltosi ad Uster (Svizzera) dal 27 al 29 maggio 2022.

Daniel Brusco conquista la medaglia d’oro nella categoria Over 35 maschile, concludendo imbattuto il girone; ottimo argento anche per Michele Bellemo nella categoria Over 55 maschile

Piazzamenti finali e risultati: https://www.europeansquash.com/sport/winners.aspx?id=F5A2874A-23FE-43D1-8445-D66665C4C17D