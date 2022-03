(AGENPARL) – mer 09 marzo 2022 Regione del Veneto

Giunta Regionale

Agenzia Veneto Notizie

COMUNICATO STAMPA

MORTO RIZIERI ONGARO. ZAIA, “MANCHERA’ A TUTTI, MA PRIMA DI

TUTTO ALLE SUE MONTAGNE”

(AVN) Venezia, 9 marzo 2022

“Con Rizieri Ongaro la montagna bellunese perde molto di più che un bravo

amministratore. Perde un uomo innamorato delle sue montagne e sempre pronto a

darsi da fare per la montagna e la sua gente. Rivolgo le mie condoglianze alla famiglia

e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.

Così, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime il suo cordoglio per

la morte, in un incidente sugli sci, di Rizieri Ongaro che, per un lungo periodo ha

ricoperto importanti incarichi amministrativi, tra i quali, Sindaco di Cencenighe

Agordino.

E poi – prosegue Zaia – presidente della Comunità Montana Agordina, Assessore

provinciale all’ambiente, Presidente del Patto Territoriale Dolomiti Venete, della

Comunità del Parco delle Dolomiti e vari altri impegni. Tutti spesi per il bene e

nell’interesse della montagna e delle sue genti, spinto dall’amore per la sua terra e

dalla voglia di rendersi utile al suo progresso. Mancherà a molti – conclude Zaia –

mancherà prima di tutto alle sue montagne”.

Comunicato nr. 592-2022 (PRESIDENTE)

Agenzia Veneto Notizie