(AGENPARL) – mar 08 marzo 2022 DONNE E LAVORO. ASSESSORE DONAZZAN INTERVIENE A ROMA A CONVEGNO FARMINDUSTRIA. “EMERGENZA DENATALITA’ VA FERMATA. BISOGNA INVESTIRE PER RENDERE LA FAMIGLIA MOTORE DELL’ECONOMIA NAZIONALE”
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581-2022 DONNE E LAVORO. ASSESSORE DONAZZAN INTERVIENE A ROMA A CONVEGNO FARMINDUSTRIA. EMERGENZA DENATALITA’ VA FERMATA. BISOGNA INVESTIRE PER RENDERE LA FAMIGLIA MOTORE DELL’ECONOMIA NAZIONALE
(AGENPARL) – mar 08 marzo 2022 DONNE E LAVORO. ASSESSORE DONAZZAN INTERVIENE A ROMA A CONVEGNO FARMINDUSTRIA. “EMERGENZA DENATALITA’ VA FERMATA. BISOGNA INVESTIRE PER RENDERE LA FAMIGLIA MOTORE DELL’ECONOMIA NAZIONALE”