(AGENPARL) – mar 08 marzo 2022 Giornata Internazionale contro l’HPV

Campagna di vaccinazione contro il Papilloma Virus (HPV)

Figura 1: Coperture vaccinali per papilloma virus, per prima dose e ciclo completo. Coorte delle donne nate nel 1996-2009, dati al

31/12/2021.

I dati relativi alle coorti del 2008 e 2009 sono in via di consolidamento in quanto continuano le chiamate

Figura 2: Coperture vaccinali per papilloma virus, per prima dose e ciclo completo. Coorte degli uomini nati nel 2004-2009, dati al

31/12/2021

“Partecipare allo screening può salvarti la vita!”

Cos’è lo screening della cervice uterina?

Lo screening della cervice uterina è un programma di prevenzione che ha l

’obiettivo di ridurre la mortalità

per tumore della cervice uterina, permettendo una diagnosi precoce e l’identificazione di particolari lesioni

che hanno elevata probabilità di evolvere in tumore (lesioni precancerose).

Perché partecipare allo screening?

Grazie allo screening, il tumore della cervice uterina è diventato un

dello stato vaccinale per la vaccinazione contro HPV, e fino ai 64 anni. Il Programma di Screening della

cervice uterina propone tramite lettera d’invito:

PAP test ogni 3 anni dai 25 ai 29 anni di età alle donne non vaccinate contro l’HPV entro i 15 anni;

test HPV-DNA ogni 5 anni per tutte le donne dai 30 ai 64 anni.

Che differenza c’è tra test HPV e Pap test?

Il test HPV è un esame che ricerca l’infezione da Papillomavirus

(HPV), mentre il PAP test ricerca le lesioni causate dall’infezione stessa. Il test HPV è più se

nsibile rispetto al

PAP test e, per tale ragione, può essere eseguito ogni 5 anni anziché 3. Tuttavia, poiché nelle donne più

giovani le infezioni da HPV sono molto frequenti e nella gran parte dei casi regrediscono spontaneamente,

il test HPV è raccomandato a partire dai 30 anni.