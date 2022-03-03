(AGENPARL) – gio 03 marzo 2022 FORNITURE SANITARIE. ZAIA: “IL CUORE GRANDE DEI VENETI BATTE FORTE E NON MANCA NEMMENO L’ACCOGLIENZA IN VENETO”. BOTTACIN: “DOMANI PRONTI A PARTIRE FARMACI E ATTREZZATURE PER L’EMERGENZA DELL’UCRAINA”.
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535-2022 FORNITURE SANITARIE. ZAIA: “IL CUORE GRANDE DEI VENETI BATTE FORTE E NON MANCA NEMMENO L’ACCOGLIENZA IN VENETO”. BOTTACIN: “DOMANI PRONTI A PARTIRE FARMACI E ATTREZZATURE PER L’EMERGENZA DELL’UCRAINA”.
(AGENPARL) – gio 03 marzo 2022 FORNITURE SANITARIE. ZAIA: “IL CUORE GRANDE DEI VENETI BATTE FORTE E NON MANCA NEMMENO L’ACCOGLIENZA IN VENETO”. BOTTACIN: “DOMANI PRONTI A PARTIRE FARMACI E ATTREZZATURE PER L’EMERGENZA DELL’UCRAINA”.