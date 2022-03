(AGENPARL) – mar 01 marzo 2022 Regione del Veneto

(AVN) – Venezia, 1 marzo 2022

Sono stati consegnati nelle scorse settimane i lavori del tratto terminale dell’asta

fluviale del torrente Illasi, dallo scarico nel canale Sava fino al ponte Carrozza, che

interessano i comuni di Caldiero, Colognola ai Colli, Lavagno e Zevio (Verona).

“Al fine di garantire una maggior efficienza idraulica del corso d’acqua – spiega

l’assessore al Dissesto idrogeologico Gianpaolo Bottacin – e nel contempo aumentarne

la sicurezza con l’incremento del franco, le nostre strutture regionali del Genio Civile

hanno progettato un abbassamento del fondo mediamente tra l’1,5 e i 2 metri, che sarà

attuato con opere di sottomurazione e sottofondazione. In questa fase sono stati avviati

gli sfalci, prodromici all’intervento vero e proprio”.

Il tratto oggetto dell’intervento, pari a circa 5.800 metri, è costituito da due diverse

particolari tipologie d’alveo: la prima posta più a valle, vede un alveo a sezione

trapezia con pendenza motrice pressoché nulla e spesso invasa da depositi alluvionali

limosi sabbiosi; la seconda, posta più a monte, è invece caratterizzata da alveo a

sezione rettangolare e fondo ghiaioso sabbioso, con difese a tratti

ammalorate. L’unione fisica dei due tratti d’alveo è garantita dalla briglia posta

immediatamente a valle della strada Porcilana.

“Il progetto, per il quale abbiamo impegnato 2,5 milioni di euro – dettaglia l’assessore

– è teso ad aumentare sensibilmente la sicurezza del torrente Illasi, caratterizzato da

forte pensilità e attraversato da importanti vettori infrastrutturali. Il potenziamento

arginale nel tratto posto più a monte, la vasca di raccolta dei sedimenti alla confluenza

del torrente Mezzane nonché l’allargamento delle sezioni con l’abbassamento del

fondo alveo nel tratto terminale, andranno infatti a ripristinare la piena funzionalità

idraulica del corso d’acqua”.

Per quanto riguarda l’intervento posto immediatamente a monte del ponte della Strada

Provinciale 37 Porcilana e fino al ponte Carrozza è previsto l’abbassamento medio

dell’alveo di circa 1,5 metri, ritenuto sufficiente per assicurare il transito delle portate

di piena. Il ponte della Porcilana costituisce il punto di partenza dell’intervento, con

l’eliminazione della briglia posta immediatamente a monte dell’attraversamento.

Viene prevista inoltre la ricostruzione di una briglia a metà percorso ed alcune

sottomurazioni di difese spondali interne all’alveo. L’intervento si rende necessario

anche per ricalibrare la sezione idraulica del corso d’acqua in corrispondenza

dell’attuale ponte Carrozza.

