50 ANNI DELLE REGIONI – 4 AGOSTO ORE 9.30 (HOTEL “LE NAIADI”): CONFRONTO INTERREGIONALE PROMOSSO DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI – ORE 16.30 – QUIRINALE: IL PRESIDENTE MATTARELLA INCONTRERà I PRESIDENTI DI REGIONE

(AGENPARL) – sab 01 agosto 2020 delle Regioni a statuto ordinario la Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome ha organizzato una sessione di confronto

interregionale – “Dopo l’emergenza la ripartenza: le proposte delle

Regioni e delle Province autonome” – che si terrà il 4 agosto

presso l’hotel “Le Naiadi” di Roma (dalle ore 9.30 alle ore

13.30).

L’incontro politico e istituzionale – che coinvolgerà i Presidenti

delle Regioni e non sarà aperto al pubblico – si articolerà in tre

tavole rotonde, ciascuna dedicata ad una macroarea tematica: “Dalla

parte delle persone” (come migliorare la sanità, il welfare, la

scuola, i servizi pubblici); “+ Imprese + Lavoro = Sviluppo (la

capacità di produrre per la qualità: quando il new deal è green. Un

nuovo modo di intendere lo sviluppo – dall’economia circolare alla

sostenibilità, dalla digitalizzazione alla internazionalizzazione,

nuova agricoltura-nuovo turismo – è il segno del mondo del lavoro che

cambia); “Il territorio: 20 facce della stessa Italia” (Liberiamo

il Paese: infrastrutture e trasporti. La lotta al dissesto

idrogeologico e all’inquinamento. La protezione civile fuori

dall’emergenza. Il valore delle identità fra monumenti, paesaggi,

luoghi della cultura e beni ambientali. Solidarietà e coesione delle

Regioni in Europa).

Il confronto porterà alla elaborazione e all’approvazione di un

“documento” finale da rappresentare al Presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’incontro che avrà luogo

lo stesso 4 agosto alle 16.30 al Quirinale

.

Programma

Dopo 50 anni dalla loro istituzione, le Regioni riflettono

sull’evoluzione che ha costantemente accompagnato il loro percorso di

trasformazione da ente istituzionale a vera e propria comunità

territoriale. L’emergenza al Covid-19 che ancora si sta combattendo ha

messo in luce limiti, prospettive ed anche opportunità. Le Regioni si

sono trovate a rispondere in maniera rapida ed efficace alla pandemia.

Grazie al principio di leale collaborazione praticata a tutti i

livelli, si è creato un “metodo” che ha permesso alla Repubblica

nel suo complesso di garantire i diritti sociali, civili ed economici

dei propri cittadini. Un percorso che ha messo alla prova e

consolidato la leale collaborazione tra Stato e Regioni, mettendo alla

luce un rafforzamento necessario del sistema delle Conferenze.

Le istituzioni regionali sono chiamate oggi ad un approfondimento e

ad una riflessione sull’attuale situazione e sulle sfide future che

richiederanno il consolidamento di un perfetto equilibrio nel

bilanciamento tra le competenze dello Stato e quelle delle Regioni,

ovvero tra le esigenze del centro e quelle della periferia, che può

realizzarsi proprio con il riconoscimento e la valorizzazione delle

istanze dei territori, mediante una collaborazione continua e costante

tra tutti gli attori istituzionali coinvolti.

Ore 9,30 – Hotel Palazzo Naiadi

DOPO L’EMERGENZA LA RIPARTENZA: LE PROPOSTE DELLE REGIONI E DELLE

PROVINCE AUTONOME

Incontro interregionale non aperto al pubblico

Ore 9,30 arrivo e accoglienza – Ore 10,00 avvio in contemporanea

delle Tavole rotonde

Tavola rotonda

DALLA PARTE DELLE PERSONE

Come migliorare la sanità, il welfare, la scuola, i servizi pubblici

Presiede la Tavola rotonda: Alberto Cirio, Presidente della Regione

Piemonte

Intervento introduttivo dei Coordinatori/Presidenti delle Commissioni

interessate

Regioni partecipanti al dibattito: Emilia-Romagna, Lazio, Molise,

Piemonte, Veneto.

Conclusioni: Donato Toma, Presidente della Regione Molise

Tavola Rotonda

+ IMPRESE + LAVORO = SVILUPPO

La capacità di produrre per la qualità: quando il new deal è

green. Un nuovo modo di intendere lo sviluppo (dall’economia circolare

alla sostenibilità, dalla digitalizzazione alla

internazionalizzazione, nuova agricoltura-nuovo turismo) è il segno

del mondo del lavoro che cambia

Presiede la Tavola rotonda: Massimiliano Fedriga, Presidente della

Regione Friuli Venezia Giulia.

Intervento introduttivo dei Coordinatori/Presidenti delle Commissioni

interessate

Regioni partecipanti al dibattito: Abruzzo, Bolzano, Calabria, Friuli

Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana

Conclusioni: Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia

Tavola Rotonda

IL TERRITORIO: 20 FACCE DELLA STESSA ITALIA

Liberiamo il Paese: infrastrutture e trasporti. La lotta al dissesto

idrogeologico e all’inquinamento. La protezione civile fuori

dall’emergenza. Il valore delle identità fra monumenti, paesaggi,

luoghi della cultura e beni ambientali. Solidarietà e coesione delle

Regioni in Europa

Presiede la Tavola rotonda: Giovanni Toti, Presidente della Regione

Liguria e Vice Presidente della Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome

Intervento introduttivo dei Coordinatori/Presidenti delle Commissioni

interessate

Regioni partecipanti al dibattito: Basilicata, Campania, Liguria,

Sardegna, Trento, Umbria, Valle D’Aosta

Conclusioni: Donatella Tesei, Presidente della Regione Umbria

Ore 12.15 – Sessione plenaria

– Esiti delle Tavole Rotonde

– Approvazione del Documento da presentare al Presidente della

Repubblica: “1970-2020: le istituzioni regionali 50 anni dopo. UN

PATTO RINNOVATO TRA LE REGIONI: LE PROPOSTE PER L’ITALIA”

– Intervento del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie,

Francesco Boccia

Ore 16.30 – Palazzo del Quirinale

Incontro con il Presidente della Repubblica

– Intervento del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome, Stefano Bonaccini

– Discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

La cerimonia, per motivi legati all’emergenza sanitaria, potrà

essere seguita in diretta streaming sul sito http://www.quirinale.it

.

