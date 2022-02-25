(AGENPARL) – ven 25 febbraio 2022 MANIFESTAZIONE COLDIRETTI. ASSESSORE CANER SCENDE IN CAMPO AL FIANCO DEGLI AGRICOLTORI. “LE RICHIESTE DEL VENETO GIA’ SUL TAVOLO DEL MINISTRO. VIGILEREMO SULLE PROMESSE”
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483-2022 MANIFESTAZIONE COLDIRETTI. ASSESSORE CANER SCENDE IN CAMPO AL FIANCO DEGLI AGRICOLTORI. LE RICHIESTE DEL VENETO GIA’ SUL TAVOLO DEL MINISTRO. VIGILEREMO SULLE PROMESSE
(AGENPARL) – ven 25 febbraio 2022 MANIFESTAZIONE COLDIRETTI. ASSESSORE CANER SCENDE IN CAMPO AL FIANCO DEGLI AGRICOLTORI. “LE RICHIESTE DEL VENETO GIA’ SUL TAVOLO DEL MINISTRO. VIGILEREMO SULLE PROMESSE”