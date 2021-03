471-2021 COVID 19. PROROGATA ASSEGNAZIONE INFERMIERI DA ULSS A STRUTTURE PER ANZIANI. AL VIA ANCHE FORMAZIONE COMPLEMENTARE PER OSS. LANZARIN, INTEGRAZIONE È LA FORZA DEL MODELLO SOCIO SANITARIO VENETO

(AGENPARL) – gio 18 marzo 2021 COVID 19. PROROGATA ASSEGNAZIONE INFERMIERI DA ULSS A

STRUTTURE PER ANZIANI. AL VIA ANCHE FORMAZIONE

COMPLEMENTARE PER OSS. LANZARIN, “INTEGRAZIONE È LA

FORZA DEL MODELLO SOCIO SANITARIO VENETO”

(AVN) – Venezia, 18 marzo 2021

La Giunta Regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità e ai Servizi sociali, Manuela

Lanzarin, ha deliberato due provvedimenti che intervengono a sostegno dell’assistenza nelle

strutture extraospedaliere per anziani a fronte dell’aggravio delle attività sanitarie dettato

dall’emergenza pandemica. Nello specifico in uno viene prorogata alle Ulss la possibilità di

assegnare temporaneamente il proprio personale infermieristico a supporto dei Centri di

Servizi per anziani non autosufficienti accreditati, nell’altro è approvato il percorso di

“Formazione complementare in assistenza sanitaria dell’Operatore Socio-Sanitario”.

“Questi provvedimenti – sottolinea l’Assessore Lanzarin – sono in linea con gli altri già varati

nel corso dell’emergenza pandemica, tramite i quali il servizio sociosanitario regionale ha

attivato una serie di politiche per sostenere i centri servizi per la non autosufficienza nel

fronteggiare la carenza di personale infermieristico. La disponibilità in quest’ultimo, infatti, si

è progressivamente ridotta negli ultimi tempi a causa del numero chiuso nei corsi di laurea”.

“I centri per la non autosufficienza hanno bisogno di personale infermieristico – prosegue

l’Assessore – nonostante la mancanza di queste figure professionali sul mercato. Da sempre,

l’integrazione socio-sanitaria costituisce un elemento qualificante del modello Veneto

nell’ambito delle politiche per la salute e con recentissimo provvedimento si dispone che le

aziende sanitarie del Veneto possono assegnare personale infermieristico direttamente ai

centri servizi per la non autosufficienza; per un periodo limitato nell’ambito del progetto

formativo individuale. Questo consente non solo di mantenere il personale infermieristico

necessario nelle case di riposo ma anche di recuperare i professionisti che in questi ultimi

mesi di emergenza sono stati assunti negli ospedali. La possibilità di assegnare personale

infermieristico grazie ad uno specifico protocollo d’intesa tra aziende sanitarie e centri per

anziani, inoltre, è anche un modo di favorire l’omogeneizzazione dei comportamenti e la

diffusione di buone pratiche assistenziali mediante l’integrazione del personale nelle équipe

assistenziali”

Il personale infermieristico inviato presso le case di riposo sarà retribuito dalle aziende

sanitarie sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Sanità. Gli istituti

