460-2021 TRIBUTI. ASSESSORE CALZAVARA, SOTTOSCRITTO IL NUOVO CONTRATTO D’APPALTO PER LA GESTIONE DEL BOLLO AUTO. UN SERVIZIO GRATUITO, DECENTRATO E PIU’ VICINO AI CITTADINI

(AGENPARL) – mar 16 marzo 2021 TRIBUTI. ASSESSORE CALZAVARA, “SOTTOSCRITTO IL NUOVO

CONTRATTO D’APPALTO PER LA GESTIONE DEL BOLLO AUTO. UN

SERVIZIO GRATUITO, DECENTRATO E PIU’ VICINO AI CITTADINI”

(AVN) Venezia, 16 marzo 2021

E’ stato sottoscritto il nuovo contratto d’appalto per la gestione delle pratiche legate al

bollo auto, gara d’appalto europea vinta da Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale S.p.a. –

mandataria della RTI composta anche da Poste Italiane S.p.a. e Telekottage Plus S.r.l..

“Con la sottoscrizione del nuovo contratto riusciamo ad introdurre, in ogni capoluogo

di provincia, degli uffici dedicati che saranno una sorta di sportello regionale

decentrato, controllati e coordinati dalla nostra Direzione Finanza e Tributi – illustra

l’assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione, Francesco Calzavara -. Una

novità significativa che si aggiunge alla consulenza fornita anche nei nostri uffici a

Venezia, in materia di tassa automobilistica”.

“Tutti questi nuovi punti sul territorio saranno aperti al pubblico, anche su

appuntamento, per offrire un servizio gratuito di informazione e consulenza legato al

tributo automobilistico – spiega l’Assessore -. Infatti, i nuovi uffici aperti su base

provinciale saranno collegati direttamente ai database della Regione per poter

interrogare qualsiasi posizione e qualsiasi aggiornamento necessario al contribuente”.

“Nei prossimi mesi verrà attivato anche un nuovo portale che consentirà ai cittadini di

inviare, in modo pratico e sicuro, le proprie istanze direttamente alla Regione –

aggiunge Calzavara -. Dalla semplice gestione del proprio bollo auto, a richieste di

rimborso o compensazione, così come per l’invio di richieste di informazioni sulla

propria posizione. Al centro di questa importante innovazione gestionale c’è il

cittadino. Infatti, grazie a questo nuovo appalto diamo un impulso moderno

all’operatività della tassa auto, tracciando una nuova rotta della politica regionale in

favore dei cittadini per rendere più fruibili tutta una serie di servizi; un impegno che

non vede precedenti in ambito nazionale”.

“Ricordo, infatti, che il Veneto è una delle pochissime regioni a livello nazionale che

gestisce il bollo auto con risorse esclusivamente interne, mantenendo ogni anno livelli

di risultato significativi – conclude l’Assessore -. La tassa automobilistica riguarda

circa 4 milioni di veicoli e costituisce una delle principali entrate di cui la Regione può

disporre per le proprie attività e per erogare servizi ai Veneti”.

Agenzia Veneto Notizie

