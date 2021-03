449-2021 COVID. NUOVO REPORT SU CASI E RICOVERI IN VENETO

(AGENPARL) – dom 14 marzo 2021 Report del 14/03/2021 ore 17:00

(variazioni rispetto al 14/03/2021 ore 8:00)

CASI SARS-CoV-2 POSITIVI

Raggruppamenti sulla base del

TOTALE CASI con tampone positivo – Deceduti (in ospedale + extra-

domicilio del soggetto positivo SARS- Δ Totale casi positivi Casi attualmente positivi Guariti- dato cumulativo

dato cumulativo ospedale) -dato cumulativo

CoV-2

CLUSTER: aggregazione di casi che si verifica in un luogo e in un intervallo temporale circoscritti

CASI RICOVERATI IN OSPEDALI PER ACUTI

Pazienti attualmente positivi in AREA Pazienti attualmente positivi in Δ pazienti attualmente positivi in area Δ pazienti attualmente positivi in Ter

Struttura di ricovero

NON CRITICA TERAPIA INTENSIVA non critica Int

OSP. S. ANTONIO PADOVA 0 4 -1 1

AOUIVR VERONA – Borgo Roma 41 16 6 1

AOUIVR VERONA – Borgo Trento 36 6 2 0

OSP. BELLUNO 33 4 0 0

OSP. FELTRE 13 2 2 -1

OSP. TREVISO (Ca’ Foncello) 42 11 0 0

OSP. CONEGLIANO 1 1 0 0

OSP. VITTORIO VENETO 76 6 0 0

OSP. MONTEBELLUNA 33 4 4 0

OSP. CIV. DI MOTTA DI LIVENZA 2 0 0 0

OSP. MESTRE 29 1 2 0

OSP. VENEZIA 4 0 0 0

OSP. MIRANO 1 0 0 0

OSP. DOLO 81 14 0 0

OSP. CLASS. VILLA SALUS DI MESTRE 14 0 0 0

SAN CAMILLO IRCCS SRL 1 0 0 0

OSP. JESOLO 30 6 0 0

OSP. PORTOGRUARO 0 2 0 0

OSP. ROVIGO 11 0 -1 0

OSP. TRECENTA 60 11 0 1

OSP. ADRIA 4 1 0 0

CC Madonna della Salute PORTO VIRO 4 0 0 0

OSP. SCHIAVONIA 86 6 9 0

OSP. PIOVE DI SACCO 15 0 0 0

OSP. CITTADELLA 47 4 0 0

OSP. CAMPOSAMPIERO 20 8 1 0

OSP. CONSELVE 8 0 0 0

Osp. Villa Maria – Padova 1 0 0 0

OSP. SANTORSO (Alto vicentino) 81 12 0 0

OSP. BASSANO 2 2 0 0

OSP. VICENZA 58 8 0 0

OSP. VALDAGNO 22 0 0 0

OSP. LEGNAGO 43 5 0 0

OSP. SAN BONIFACIO (Verona) 1 0 0 0

OSP. VILLAFRANCA (Verona) 78 16 -1 0

OSP. BUSSOLENGO 2 0 0 0

OSP. CLASS. DON CALABRIA DI

17 4 -2 1

NEGRAR

CC PEDERZOLI DI PESCHIERA DEL

8 0 0 0

GARDA

IOV – SEDE CASTELFRANCO 0 1 0 0

TOTALE REGIONE VENETO RICOVERATI

270 15

GUARITI

TOTALE REGIONE VENETO RICOVERATI

(POSITIVI + GUARITI)

Δ decessi

TOTALE REGIONE VENETO dei DECESSI

6776 5

in ospedali per acuti dal 21.2*^

TOTALE REGIONE VENETO dei

DIMESSI in ospedali per acuti dal 16814

21.2^

CASI SARS-CoV-2 presenti in strutture territoriali, trasferiti da ospedali per acuti

Struttura di ricovero Pazienti attualmente positivi Δ attualmente positivi

Osp. di comunita’ di Belluno 8 0

Osp. di comunita’ Feltre 3 0

Osp. di comunita’ Treviso 18 0

Osp. di Comunita’ Vittorio Veneto 11 0

Osp. di comunita’ Noale 1 0

Centro servizi residenziali Stella

5 0

Marina – COVID 19

Osp. di Comunita’ COVID Trecenta 6 2

Osp. di comunita’ Civitas Vitae

3 0

Padova

Osp. di comunita’ – Villa Maria –

2 0

Padova

Osp. di comunita’ Conselve 3 0

Osp. di comunita’ Camposampiero 10 0

Osp. di comunita’ COVID Montagnana 13 0

Osp. di comunita’ di Marostica 19 0

Osp. di comunita’ COVID Bovolone 2 0

Osp. di Comunita’ COVID Pederzoli –

2 0

Peschiera del Garda

Osp. di Comunita’ COVID Bussolengo 12 0

TOTALE RICOVERATI POSITIVI 118 2

TOTALE REGIONE VENETO RICOVERATI

28

GUARITI

TOTALE REGIONE VENETO RICOVERATI

146

(POSITIVI + GUARITI)

Δ decessi

TOTALE REGIONE VENETO dei DECESSI

209 0

in ospedali di comunita’ dal 21.2*^

TOTALE REGIONE VENETO dei

DIMESSI in ospedali di comunita’ dal 1869

21.2^

* In attesa conferma ISS

^ Sono conteggiati tutti i soggetti SARS-CoV-2 positivi, sia attualmente positivi che negativizzati in

corso del ricovero

