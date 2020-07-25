40-летний юбилей отмечает уникальный объект Космических войск ВКС

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 25 luglio 2020

25.07.2020 (13:49)

Торжественные мероприятия, посвященные 40-летию со дня образования оптико-электронного комплекса (ОЭК) обнаружения космических объектов

«Окно-М», прошли в г.Нурек Республики Таджикистан.

С юбилеем командование и личный состав уникального объекта Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) поздравил командующий

15-ой армией ВКС особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский.

«Благодаря труду нескольких поколений военнослужащих и гражданских специалистов коллектив ОЭК «Окно-М» представляет собой слаженный боевой организм, который вносит весомый вклад в решение задач по контролю космического пространства страны» – отметил командующий.

Отдельные слова благодарности генерал-лейтенант Андрей Вышинский адресовал ветеранам за постоянную и всестороннюю помощь в патриотическом воспитании молодых поколений защитников Отечества.

Оптико-электронный комплекс обнаружения космических объектов

«Окно-М» является уникальным, не имеющим аналогов, и одним из наиболее эффективных средств российской системы контроля космического пространства (СККП). Он расположен в Республике Таджикистан на высоте 2200 метров над уровнем моря.

В состав комплекса входят современные оптико-электронные станции обнаружения и сбора информации о космических объектах, телевизионная аппаратура обнаружения и вычислительные средства нового поколения, созданные на основе отечественной элементной базы.

ОЭК «Окно-М» обладает высокими обнаружительными характеристиками, пропускной способностью и возможностями по обработке данных, что позволяет осуществлять контроль космических объектов на орбитах в диапазоне высот от

120 км до 50000 км.

Работа комплекса полностью автоматизирована. В течение рабочего сеанса, занимающего все сумеречное и ночное время суток, он может функционировать без операторов в реальном масштабе времени, выдавая информацию, как об известных, так и вновь обнаруженных космических объектах. Обнаружение происходит в пассивном режиме, вследствие чего комплекс «Окно-М» обладает низким энергопотреблением. Характерной особенностью оптико-электронных систем ОЭК «Окно-М» является использование ими в качестве носителей информации сигналов, получаемых в результате отражения солнечного излучения от космических объектов.

С момента постановки в 1999 году на опытно-боевое дежурство боевыми расчетами ОЭК «Окно» проведено свыше 12 миллионов измерений по космическим объектам, обнаружено свыше 6 тысяч новых высокоорбитальных космических объектов, осуществлен контроль вывода на рабочие орбиты около 700 космических аппаратов.

В 2020 году на основе информации, полученной российской Системой контроля космического пространства от средств ОЭК «Окно-М», был обеспечен контроль более 23 тысяч космических объектов.

Высокие технические характеристики комплекса позволяют использовать его как высокоэффективное средство обеспечения испытаний и эксплуатации отечественных космических аппаратов, выводимых на различные орбиты, а также экологического мониторинга космического пространства в рамках реализации программ по наблюдению малоразмерных объектов («космического мусора»), представляющих угрозу для пилотируемых полетов.

Справочно: Строительство комплекса «Окно» в горах Санглок (горная система Памир) началось 40 лет назад, 24 июля 1980 года. Эта дата является днем образования оптико-электронного комплекса обнаружения космических объектов «Окно».

В декабре 1999 года на опытно-боевое дежурство заступил комплекс «Окно» первого этапа создания, а в июле 2002 года – второго этапа создания.

16 марта 2004 года ОЭК «Окно» заступил на боевое дежурство.

В конце 2014 года были успешно завершены государственные испытания модернизированного ОЭК «Окно-М».

С 2015 года комплекс «Окно-М» полного состава выполняет задачи по контролю космического пространства в составе Главного центра разведки космической обстановки 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12303881@egNews