(AGENPARL) – gio 04 novembre 2021 4 NOVEMBRE: TRIPODI (FI, IN OGNI AZIONE FORZE ARMATE C’E’ L’ITALIA MIGLIORE

Roma, 4 novembre 2021 – “Esprimo a nome mio e di Forza Italia profonda riconoscenza e immensa gratitudine alle Forze Armate per l’opera quotidiana che svolgono. Avieri, Marinai, Carabinieri, reparti dell’Esercito. Uomini e donne che danno lustro al Paese sul suolo patrio e in 144 Missioni Internazionali nel mondo. Grazie per renderci fieri di essere italiani. Grazie perché in ogni vostra azione c’è l’Italia migliore. L’Italia generosa, solidale, che porta conforto a popolazioni piegate dalle guerre”. Lo ha detto la deputata di Forza Italia, Maria Tripodi, capogruppo azzurro in Commissione difesa, intervenendo nell’Aula di Montecitorio nella Giornata dell’Unita nazionale e delle Forze Armate. “Il 4 novembre – ha aggiunto – è la data, tra le date simbolo della storia patria, sulla quale si ergono i nostri valori comuni conquistati e onorati in difficili battaglie, stoiche vittorie, storie personali, luoghi, che si amalgamano in un unicum imprescindibile, per l’Italia. Pola, teatro di una delle imprese più temerarie della Regia Marina, il Piave, il Carso e l’Isonzo, Vittorio Veneto, il Montegrappa dove riposano le spoglie di 12.615 caduti di cui 10.332 ignoti”. “Il mio e il commosso pensiero di Forza Italia – ha sottolineato Tripodi – vanno a chi in ogni tempo in Patria e all’estero ha compiuto l’estremo sacrificio per rendere l’Italia, libera, prospera e unita. Va a tutte le madri che come Maria Bergamas non hanno potuto piangere i figli immolatisi per la grandezza della Patria, ma si sono riconosciute in quell’ignoto Milite che li rappresenta tutti. E Al cui passaggio da Aquileia a Roma, l’Italia si inchinò con deferente gratitudine il 4 novembre di 100 anni fa”. “Orazio affermava: “Dulce et decorum pro patria mori”: E’ dolce e onorevole morire per la patria. È una grande verità, dalla quale trarre inspirazione per rendere altrettanto dolce e onorevole la nostra memoria storica, a perenne ricordo per gli italiani che verranno”, ha concluso l’esponente azzurra.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this