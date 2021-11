(AGENPARL) – gio 04 novembre 2021 4 NOVEMBRE, LANZI (M5S): OGGI COME ALLORA ITALIA DA RICOSTRUIRE. PIU’ MEMORIA NELLE SCUOLE

Roma 4 nov. “Oggi come un scolo fa siamo di fronte a un’Italia da ricostruire dopo aver superato un periodo terribile. Il Covid infatti può senz’altro essere paragonato a una guerra per il numero di vittime che in Italia ha recentemente superato la cifra di 132 mila. Anche a loro e ai loro più cari affetti voglio dedicare un commosso pensiero”.

Lo ha dichiarato in aula il senatore Gabriele Lanzi, intervenendo per la commemorazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate che quest’anno è anche il centenario del Milite Ignoto.

“Riguardo alla celebrazione odierna – ha proseguito il senatore Lanzi – è essenziale che vengano create molte più occasioni, soprattutto dedicate ai nostri giovani, per ricordare il passato più recente del nostro Paese. In primo luogo nelle scuole, dove è fondamentale insegnare e tenere viva la memoria. Perché oggi siamo ciò che siamo stati e domani saremo ciò che oggi siamo”, ha concluso il senatore cinquestelle, invitando alla rilettura della poesia ‘Fra cent’anni’ dell’ex senatore a vita Carlo Alberto Salustri, in arte Trilussa.

__________________

Movimento 5 Stelle

🔊 Listen to this