di seguito il poster e il trailer del film documentario Il tempo rimasto, di Daniele Gaglianone, prodotto da ZaLab Film con Rai Cinema e Luce Cinecittà, in uscita nelle sale cinematografiche dal 20 gennaio distribuito da ZaLab Film.

Il tempo rimasto sarà presentato in anteprima al 39° Torino Film Festival nella sezione Fuori Concorso / L’incanto Del Reale venerdì 3 dicembre, alle ore 18.00, presso il cinema Lux; la proiezione stampa sarà invece giovedì 2 dicembre, alleore 22.30, presso il cinema Greenwiche infine la conferenza stampa si terrà venerdì 3 dicembre, alle ore 11.00, presso la Mole Antonelliana.

[Trailer](https://www.dropbox.com/sh/t38rhqda8rx83ib/AADHWPkV0I6c_AMeE13nsrrda?dl=0)

Fuori concorso – L’incanto del reale

ZALAB FILM RAI CINEMA LUCE CINECITTÀ

presentano

Il tempo rimasto

Film documentario di Daniele Gaglianone

Prodotto da ZaLab Film con Rai Cinema e Luce Cinecittà

Dal 20 gennaio 2022 nelle sale cinematografiche

Distribuito da ZaLab Film

Proiezione stampa: giovedì 2 dicembre ore 22.30 cinema Greenwich

Conferenza stampa: venerdì 3 dicembre ore 11.00 Mole Antonelliana

Proiezione ufficiale: venerdì 3 dicembre ore 18.00 cinema Lux

Repliche:sabato 4 dicembre ore 18.00 cinema Agnelli | sabato 4 dicembre ore 19.00 cinema Lux

Italia, 2021, 89′, DCP

documentario realizzato applicando il disciplinare di sostenibilità ambientale ecomuvi sviluppato da tempesta s.r.l.

Materiali stampa:

[Pressbook](https://www.dropbox.com/sh/o079s4cf4zsdzt6/AADtU4Z67s-810utom_78u1Na?dl=0)

[Foto](https://www.dropbox.com/sh/u8ytd9kvevxgt8q/AABmzw0Mn4Hqv2RBZJyrKgKGa?dl=0)

Il protagonista di questo film è il tempo, rimasto nelle pieghe della vita. È un film su dei bambini e dei giovani che ora, con le rughe disegnate sul viso, ritornano indietro, a volte come se fossero di nuovo là dove sono stati. In questa distanza che cerca di annullarsi abita il confronto fra il tempo che resta e quello che resterà. Una riflessione sulla vecchiaia e su cosa si può scoprire guardandosi in questo specchio. Un lungo percorso di ascolto e di incontri attraverso l’Italia, alla ricerca di un mondo “fino a ieri” che a volte appare remotissimo, a volte stranamente presente.

