(AGENPARL) – sab 11 settembre 2021 389. “Fiera Franca” a Chirignago: inaugurate oggi due mostre, tanti gli appuntamenti in programma

E’ entrata oggi decisamente nel vivo, a Chirignago, la storica “Fiera Franca”, giunta alla sua 389. edizione, che presenta un calendario davvero ricco di eventi.

Dopo che questa mattina era stata inaugurata, nella Sala San Giorgio, in via del Parroco, la mostra storico-postale “Quando la posta era Serenissima” curata dal Gruppo culturale “Albino Luciani” e della locale Municipalità (in collaborazione con Circolo Filatelico Numismatico Noale, AISP 1966 Associazione Italiana di Storia Postale, Associazione per lo studio della Storia Postale, Poste Italiane) questo pomeriggio, il taglio del nastro è avvenuto per un’altra interessante rassegna.

Alla presenza, tra gli altri, in rappresentanza della Città, dell’assessore comunale alla Promozione del Territorio, si è infatti aperta, in piazza san Giorgio, la mostra “Leva militare/naia” che racconta un’epoca diventata ormai storica: quella del servizio militare obbligatorio, un periodo comunque formativo per i giovani del tempo per aiutarli a diventare uomini.

Sempre in piazza San Giorgio un’altra mostra: quella, ormai tradizionale, dedicata alla “Civiltà rurale veneta”, con l’esposizione degli antichi mestieri. Ma accanto a queste rassegne, la “Fiera Franca”, che quest’anno fa parte degli eventi previsti per celebrare i 1600 anni di Venezia, propone, come è consuetudine molti altri appuntamenti: spettacoli teatrali, avvenimenti sportivi, appuntamenti musicali, presentazione di libri, gastronomia, e, per i più piccoli, un parco divertimenti. La chiusura della manifestazione sarà celebrata, la notte di martedì prossimo, 14 settembre, con i tradizionali e suggestivi fuochi pirotecnici.

Mestre, 11 settembre 2021

– https://www.addtoany.com/share#url=https://live.comune.venezia.it/it/2021/09/389-fiera-franca-chirignago-inaugurate-oggi-due-mostre-tanti-gli-appuntamenti-programma&title=389.%20“Fiera%20Franca”%20a%20Chirignago:%20inaugurate%20oggi%20due%20mostre,%20%20tanti%20gli%20appuntamenti%20in%20programma

– [Vedi il programma completo](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/0911%20Fie%200.jpg)

– [Foto 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/0911%20Fie%201.jpg)

– [Foto 2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/0911%20Fie%202.jpg)

– [Foto 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/0911%20Fie%204.jpg)

– [Foto 4](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/0911%20Fie%205.jpg)

– [Foto 5](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/0911%20Fie%206.jpg)

– [Foto 6](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/0911%20%20Fie%207.jpg)

– [Foto 7](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/0911%20Fie%208.jpg)

– [Foto 8](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/0911%20Fie%209.jpg)

🔊 Listen to this