(AGENPARL) – sab 30 ottobre 2021 3AFF: EVENTO SPECIALE “DALLA LANTERNA MAGICA ALLA SCATOLA MAGICA: MATEBOX” di Matteo Scapin

DOMENICA 31 OTTOBRE h. 11.00

[MATERIALI STAMPA](https://gargiulopolici.voxmail.it/nl/pvmi1s/qimawg/jdvryus/uf/1/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2RyaXZlL3UvMi9mb2xkZXJzLzFTTHMyWFlaWHBHdFFRaG9YTGZUZXlwTS0xam5GZDNoRw?_d=69T&_c=7a19b255)

Matteo Scapin presenta “Matebox”,

per combattere la disabilità con la musica e le immagini

Domenica 31 ottobre alle ore 11.00, l’Asylum Fantastic Fest ospiterà un progetto speciale di musica-terapia dedicato ai bambini e alle famiglie.

Da un’idea di Matteo Scapin, produttore e live performer originario di Vicenza, nasce Matebox: apparentemente una semplice scatola, in realtà un ingegnoso strumento polifunzionale pensato per accrescere le possibilità interattive di bambini con o senza disabilità. Un progetto nato con l’intento di mettere a disposizione la musica, i suoni e le immagini per aiutare quanti manifestano compromissione delle capacità comunicative e di apprendimento.

Tramite otto tasti diversi, posizionati nella parte superiore della scatola, e una serie di tessere caratterizzate da un disegno e la relativa parola nella parte inferiore – scritta anche con la modalità Braille – vengono stimolate e incrementate le possibilità comunicative del singolo bambino.

Uno strumento innovativo, che permette lo svolgimento di numerose attività attraverso PECS, un sistema comunicativo per scambio di simboli e immagini che combina al suo interno conoscenze approfondite di terapia del linguaggio e tecniche cognitive comportamentali di apprendimento. Ecco la vera innovazione di Matebox: con un solo strumento (o meglio, una scatola) – in cui ogni tasto avrà un suono differente grazie a un programma (Ableton) scaricabile da internet – si apre un mondo di parole, suoni, immagini, e si crea un’interazione dinamica. È anche possibile registrare la voce del genitore o di un adulto di riferimento per creare attività personalizzabili a seconda delle esigenze del bambino.

Matebox è stata ideata durante il laboratorio Music4All, un progetto – sempre a cura dello stesso Scapin – interamente pensato per far convivere musica e disabilità, ma anche per far

divertire i ragazzi con nuovi passatempi, creando coesione, espressione, movimento.

