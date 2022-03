(AGENPARL) – sab 26 marzo 2022 Nati per leggere a Carsiana

Giardino botanico Carsiana

Sgonico 55, 34010 Sgonico (TS)

Domenica 3 aprile dalle 10.30 alle 12.00 al Giardino botanico / Botanični vrt Carsiana (Sgonico / Zgonik 55) Nati per Leggere ritorna a proporre letture a tutta natura rivolte a famiglie con bambini dai 2 anni in su. Secondo la formula già adottata lo scorso anno alle letture seguirà una passeggiata a misura di bambino alla scoperta di Carsiana in compagnia di una guida naturalistica del giardino.

L’appuntamento con le letture bilingui italiano sloveno rientra nel progetto nazionale Mamma Lingua, per la promozione della lingua madre e del multilinguismo nella prima infanzia.

Intorno alla data dell’evento la Biblioteca comunale di Sales proporrà nella sua sede un’esposizione di libri in italiano e in sloveno a tema natura adatti alla fascia 0-6.

All’incontro parteciperà la libreria LibRIbelli, che curerà un’esposizione di libri per grandi e piccoli grazie a zio Gio’ e al suo mitico furgoncino “Drago”, dove i libri non si comprano e non si vendono, ma si possono prendere gratuitamente.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Data: 3 aprile

Orario di inizio: 10.30

Durata: 1 ora e mezza

Luogo di ritrovo: Giardino botanico Carsiana

Difficoltà: dedicato ai bambini dai 2 anni in su

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e scarpe da trekking

Quota di partecipazione: gratuito grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia

Green pass: obbligatorio

Note: in caso di leggero maltempo l’appuntamento sarà comunque garantito. In caso di grave maltempo, l’escursione verrà rimandata e saranno avvisati gli iscritti tramite mail entro il giorno precedente. Si fa affidamento alle previsioni del sito [http://www.meteo.fvg.it/](https://giardinobotanicocarsiana.us20.list-manage.com/track/click?u=c62b8affc394b7dab2aa39f67&id=b2c196a0d2&e=c5a70219d7) (OSMER FVG) come garanzia di attendibilità.

—————————————————————

Orari del Giardino botanico Carsiana

Il Giardino botanico Carsiana è aperto:

– dal 21/03 al 14/04:

lunedì, martedì, mercoledì dalle 10.00 alle 13.00

giovedì, venerdì, sabato, domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

– dal 15/04 al 20/06:

lunedì giorno di chiusura

martedì, mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 13.00

venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10.00 alle 18.00

– dal 21/06 al 15/08:

lunedì giorno di chiusura

martedì, mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 13.00

venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10.00 alle 18.00

– dal 16/08 alla seconda domenica di ottobre:

lunedì giorno di chiusura

martedì, mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 13.00

venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10.00 alle 18.00

L’ingresso è gratuito!

