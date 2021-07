(AGENPARL) – lun 19 luglio 2021 Nell’ambito delle odierne iniziative commemorative del 29° Anniversario della Strage di via D’Amelio ed in relazione al prestigioso conferimento alla Polizia di Stato della Cittadinanza Onoraria da parte della Città di Palermo, si terrà questa sera, nel Teatro di Verdura del capoluogo siciliano, un concerto della Banda musicale, accreditata come una delle migliori orchestre internazionali di fiati.

Diretta da Maurizio Billi, musicista, compositore e direttore d’orchestra, la Banda Musicale della Polizia di Stato con una storia lunga oltre 90 anni, ha riscosso numerosi successi, grazie al vasto repertorio che annovera autori classici e composizioni originali per Orchestra di fiati.

Costituito nel 1928, il Complesso Musicale ha svolto una continua e intensa attività concertistica in Italia e nel mondo, celebrando con la musica i più importanti eventi dell’Istituzione, collaborando anche con le più illustri realtà musicali nazionali come l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro la Fenice di Venezia, il Teatro San Carlo di Napoli e il Teatro alla Scala di Milano.

L’alto profilo artistico delle sue interpretazioni e la qualità dei programmi proposti, la qualificano tra le migliori Orchestre di fiati al livello internazionale.

Stasera interpreterà brani di Stephen Melillo, Ennio Morricone, Astor Piazzolla, Paul Desmond, Otto M. Schwarz, Duke Ellington e Giuseppe Verdi.

Concluderà con l’esecuzione dell’Inno di Mameli.

Roma, 19 luglio 2021

