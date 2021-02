282-2021 COVID. NUOVO REPORT SU CASI E RICOVERI IN VENETO

(AGENPARL) – sab 20 febbraio 2021 Report del 20/02/2021 ore 17:00

(variazioni rispetto al 20/02/2021 ore 8:00)

CASI SARS-CoV-2 POSITIVI

Raggruppamenti sulla base del TOTALE CASI con Deceduti (in ospedale +

Delta Totale casi

domicilio del soggetto positivo tampone positivo -dato Casi attualmente positivi extra-ospedale) -dato Guariti- dato cumulativo

positivi

SARS-CoV-2 cumulativo cumulativo

CLUSTER: aggregazione di casi che si verifica in un luogo e in un intervallo temporale circoscritti

CASI RICOVERATI IN OSPEDALI PER ACUTI

Pazienti attualmente Pazienti attualmente

Delta pazienti attualmente Delta pazienti attualmente

Struttura di ricovero positivi in AREA NON positivi in TERAPIA

positivi in area non critica positivi in Ter Int

CRITICA INTENSIVA

AZ. OSP. PADOVA 56 15 1 0

OSP. S. ANTONIO PADOVA 1 0 0 0

AOUIVR VERONA – Borgo Roma 17 2 0 0

AOUIVR VERONA – Borgo Trento 25 7 -1 0

OSP. BELLUNO 29 5 1 0

OSP. FELTRE 18 4 1 0

GVM CORTINA S.R.L. 1 0 0 0

OSP. TREVISO (Ca’ Foncello) 20 7 1 0

OSP. VITTORIO VENETO 43 4 3 0

OSP. MONTEBELLUNA 1 2 0 0

OSP. CLASS. S.CAMILLO DI

13 0 0 0

TREVISO

OSP. CIV. DI MOTTA DI LIVENZA 4 0 0 0

OSP. MESTRE 18 2 4 0

OSP. VENEZIA 2 0 0 0

OSP. MIRANO 1 0 0 0

OSP. DOLO 55 8 -1 1

OSP. CHIOGGIA 2 0 0 0

OSP. CLASS. VILLA SALUS DI

17 0 0 0

MESTRE

CC S. MARCO DI MESTRE 3 0 0 0

SAN CAMILLO IRCCS SRL 2 0 0 0

OSP. JESOLO 14 0 0 0

OSP. SAN DONA’ DI PIAVE 0 2 0 0

OSP. PORTOGRUARO 0 2 0 0

OSP. ROVIGO 10 1 1 0

OSP. TRECENTA 34 4 -2 -1

OSP. ADRIA 4 2 1 0

CC Madonna della Salute PORTO

3 0 0 0

VIRO

CASA DI CURA SANTA MARIA

1 0 0 0

MADDALENA

OSP. SCHIAVONIA 64 8 -1 0

OSP. PIOVE DI SACCO 10 1 0 0

OSP. CITTADELLA 40 3 0 0

OSP. CAMPOSAMPIERO 21 4 0 0

OSP. CONSELVE 9 0 0 0

Osp. Villa Maria – Padova 4 0 0 0

OSP. SANTORSO (Alto vicentino) 59 5 0 0

OSP. BASSANO 8 0 0 0

OSP. ASIAGO 5 0 0 0

OSP. VICENZA 47 6 0 0

OSP. NOVENTA 6 0 0 0

OSP. VALDAGNO 11 0 0 0

OSP. LEGNAGO 9 0 0 0

OSP. SAN BONIFACIO (Verona) 1 0 -2 0

OSP. VILLAFRANCA (Verona) 68 5 0 0

OSP. MARZANA 1 0 0 0

OSP. CLASS. DON CALABRIA DI

7 0 -1 0

NEGRAR

CC PEDERZOLI DI PESCHIERA

10 0 0 0

DEL GARDA

CENTRO RIABILITATIVO

3 0 0 0

VERONESE SRL

IOV – SEDE CASTELFRANCO 0 1 0 0

TOTALE REGIONE VENETO

434 33

RICOVERATI GUARITI

TOTALE REGIONE VENETO

GUARITI)

Delta decessi

TOTALE REGIONE VENETO dei

DECESSI in ospedali per acuti dal 6494 6

21.2*^

TOTALE REGIONE VENETO dei

DIMESSI in ospedali per acuti dal 15660

21.2^

CASI SARS-CoV-2 presenti in strutture territoriali, trasferiti da ospedali per acuti

Struttura di ricovero Pazienti attualmente positivi Delta attualmente positivi

Osp. di comunita’ di Belluno 9 0

Osp. di comunita’ Feltre 12 0

Osp. di comunita’ Treviso 19 -2

Osp. di Comunita’ Vittorio Veneto 3 -1

Osp. di comunita’ Centro Nazareth –

4 0

Venezia

Centro servizi residenziali Stella

5 0

Marina – COVID 19

Osp. di Comunita’ COVID Trecenta 6 -1

Osp. di comunita’ Civitas Vitae

1 0

Padova

Osp. di comunita’ – Villa Maria –

5 0

Padova

Osp. di comunita’ Conselve 2 0

Osp. di comunita’ Camposampiero 10 0

Osp. di comunita’ COVID

23 0

Montagnana

Osp. di comunita’ COVID Piove di

4 0

Sacco

Osp. di comunita’ di Marostica 14 0

Osp. di comunita’ COVID Bovolone 4 1

Osp. di Comunita’ COVID Pederzoli

1 0

– Peschiera del Garda

Osp. di Comunita’ COVID

17 0

Bussolengo

TOTALE RICOVERATI POSITIVI 139 -3

TOTALE REGIONE VENETO

36

RICOVERATI GUARITI

TOTALE REGIONE VENETO

RICOVERATI (POSITIVI + 175

GUARITI)

Delta decessi

TOTALE REGIONE VENETO dei

DECESSI in ospedali di comunita’ 201 2

dal 21.2*^

TOTALE REGIONE VENETO dei

DIMESSI in ospedali di comunita’ 1711

dal 21.2^

* In attesa conferma ISS

^ Sono conteggiati tutti i soggetti SARS-CoV-2 positivi, sia attualmente positivi che negativizzati in corso del ricovero

🔊 Listen to this