(28/01/2021) DOC. APPROVATO – DOC.CR.P.04) PROPOSTE DI REVISIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 MARZO 2017, N. 40 RECANTE: “ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, A NORMA DELL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106”

(AGENPARL) – ROMA, ven 29 gennaio 2021 #G…|c1“OǍŸ0q)a,|jD䴨3bbgŠ›=gn’,X—‹’&}%K—}|U)Sפ]~M›l;wedfw_ 9y‡=vSœ-9wJ/^|e7**QU]so]:=‡[`“C%Ʃr…�a”0_H’…!S^[G‰űq˜,/‹—94‰c3Z‡_~‰–%?i4BD’M&I‹cRT#™’s.’I!’!d9N^ ‘A4x|Fƒ000ٰѰߨ22c+‡(;‡Œ��ƒE7Ki*JW—(IRe…’W2•ˆRœVJ•2BNo
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Fonte/Source: http://www.regioni.it/download.php?id=627447&field=allegato&module=news