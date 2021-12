(AGENPARL) – Roma, 02 dic 2021 – Domani, Venerdì 3 dicembre l’Università LUMSA ricorderà a un anno dalla scomparsa, il Rettore emerito Prof. Giuseppe Dalla Torre, con un convegno dal titolo:

“Il mondo cattolico italiano tra i due secoli. Una lettura prospettica. Omaggio a Giuseppe Dalla Torre nel primo anniversario della scomparsa”.

Prendendo spunto dalle idee e dall’impegno che Dalla Torre ha profuso, il convegno vuole essere un momento di riflessione culturale e “politica” sul mondo cattolico italiano. Autorevoli personalità sono chiamate a riflettere sulla storia recente (di cui diversi peraltro sono stati, con Dalla Torre, protagonisti), e ad identificare, in una prospettiva dinamica, le questioni aperte e soprattutto le linee di risposta e di concreta operosità. Cui tutti e ciascuno siamo chiamati.

Giuseppe Dalla Torre, ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico e docente di Diritto pubblico nonché per diversi anni presidente del Tribunale vaticano, fu tra i protagonisti di tale fase storica sia come uomo di cultura e accademico che come ispiratore e organizzatore di molteplici iniziative di carattere ecclesiale. Egli ha indagato con curiosità e metodo molti aspetti dell’incidenza del diritto nella vita dei cittadini, partendo da una prospettiva cattolica, di cui si è sempre riconosciuto alfiere, ma aperta alle libertà garantite dalla nostra Costituzione.

Il convegno sarà articolato in due sessioni (mattina e pomeriggio):

Apertura alle 10:30 in Aula Magna (Borgo Sant’Angelo 13) con i saluti delle personalità:

· S. Em.za Card. Giovanni Lajolo, Presidente CdA LUMSA

· Carmela Di Agresti, Missionarie della Scuola

· Paolo Mennini, Associazione Tincani

· Paolo Papanti Pelletier, ASCEV e Tribunale Vaticano

· Giuseppe Bertagna, Edizioni Studium

· Damiano Nocilla, Unione Giuristi Cattolici Italiani

· Pierluigi Consorti, ADEC

· Luis Navarro, Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo

La prima sessione dei lavori (Cattolici in Italia) inizierà alle ore 11.00 con una testimonianza introduttiva di Giuseppe Ignesti (Università LUMSA) cui seguiranno i contributi di:

· Andrea Riccardi – Cattolicesimo romano

· Vincenzo Buonomo – Chiesa e comunità politica

· Carlo Cardia – Stato/Chiesa

I tre interventi saranno introdotti rispettivamente da Giuseppe Tognon, Monica Lugato, Paolo Cavana, professori dell’Università LUMSA.

Le attività riprenderanno nel pomeriggio alle ore 15.15 nella sede di via Pompeo Magno 28, con una breve cerimonia per l’intitolazione dell’Aula 1 a Giuseppe Dalla Torre dove sarà scoperta una targa a lui dedicata.

La seconda sessione (Cattolici per l’Italia) avrà luogo nella nuova aula “Giuseppe Dalla Torre” con inizio alle ore 15.30, partendo da un intervento introduttivo di Benedetta Papasogli (Università LUMSA) e proseguendo con i contributi di:

· Lorenzo Ornaghi – Cura delle istituzioni

· Stefano Zamagni – Sussidiarietà

· Matteo Truffelli e Michele Rosboch – Impegno laicale e associazionismo.

Questi interventi introdotti da Laura Palazzani, Angelo Rinella e Consuelo Corradi, professori dell’Università LUMSA.

Le conclusioni saranno a cura di Francesco Bonini, Rettore dell’Università LUMSA.

Si ricorda che per accedere all’Aula Magna, così come a tutti gli altri locali dell’Ateneo, è obbligatorio essere in possesso dell’EU Digital Covid Certificate (cosiddetto Green Pass).



l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ateneo