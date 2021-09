(AGENPARL) – sab 11 settembre 2021 Giornata Europea delle Lingue 2021

26 settembre 2021

Venezia

VENEZIA – Il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università

Ca’ Foscari Venezia, l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, la sede italiana

del Consiglio di Europa e Europe Direct del Comune di Venezia – la rete

d’informazione dell’Unione Europea che in Veneto ha il Comune di Venezia come

capofila – organizzano la Giornata Europea delle Lingue 2021. Da quest’anno

Europe Direct Venezia è referente nazionale della Giornata per il Centro Europeo

di Lingue Moderne del Consiglio d’Europa a Graz, responsabile del sito ufficiale

tradotto in 37 lingue diverse (edl.ecml.at).

Come nelle edizioni precedenti e sin dal 2001, l’iniziativa invita a

riflettere sull’importanza dell’apprendimento delle lingue per la crescita

integrale della persona e sull’importanza della diversità linguistica e

culturale, in quanto patrimonio immateriale da amare, rispettare, proteggere. In

felice sinergia con le celebrazioni per i 1600 anni della fondazione della città

promosse dal Comune di Venezia, la manifestazione servirà anche a evocare,

valorizzare e celebrare la cultura profondamente plurilingue e multiculturale della

Serenissima sin dalle sue origini. Da qui la scelta del titolo e della tematica:

Venezia plurilingue. Ieri come oggi: aperta all’altro.

La manifestazione si terrà integralmente in modalità telematica: sarà

trasmessa sul canale YouCafoscari

(https://www.youtube.com/user/youcafoscari) il giorno 26 settembre e rimarrà a

disposizione di tutta la cittadinanza anche nei giorni successivi.

L’organizzazione ha coinvolto più di 50 docenti e circa 100 studenti (scolastici e

universitari) in progetti culturali e attività formative diverse di traduzione, lettura in

lingua, videomaking, sottotitolaggio, studio e ricerca sotto uno sfondo progettuale

e metodologico rivolto all’innovazione didattica, l’apprendimento efficace e

professionalizzante di più lingue, la trasmissione del sapere e l’apertura culturale.

La manifestazione va intesa quindi come il risultato di un intenso lavoro di

squadra e collaborazione fra docenti, studenti, personale tecnico e ammnistrativo

esperto e istituzioni.

Al mattino (ore 10.00-12.00) si terrà l’inaugurazione con i saluti delle

Autorità registrati presso l’Auditorium dell’Università Ca’Foscari in Campo Santa

Margherita a Venezia (Dorsoduro 3689). Interverranno la Prorettrice di

Ca’Foscari alla terza Missione, Caterina Carpinato, il Direttore del Dipartimento

di Studi Linguistici e Culturali Comparati, Antonio Trampus, la Direttrice della

sede italiana del Consiglio d’Europa, Luisella Pavan-Woolfe, il Direttore

Generale dell’USR per il Veneto, Carmela Palumbo, e l’Assessore al Patrimonio,

Promozione del Territorio e Università del Comune di Venezia, Paola Mar.

Seguirà una breve lectio magistralis del Prof. Graziano Serragiotto,

ordinario di didattica delle lingue moderne a Ca’ Foscari, sul tema “Cosa sono i

livelli comuni di riferimento?”, e la premiazione del Concorso-video “Mettiti

la maschera e raccontaci Venezia”, a cura della Coordinatrice del Servizio

Ispettivo dell’USR Veneto, Laura Donà e della Responsabile Europe Direct,

Francesca Vianello. Otto le scuole che hanno partecipato con contributi

realizzati in lingue diverse dai docenti e dagli studenti e studentesse: IC “Corner”

di Fossò (VE); ITT “G. Chilesotti” di Thiene (VI); Educandato S. Benedetto di

Montagnana, con ben sei contributi video; Liceo “Brocchi-Galilei” di Adria (RO);

IIS “F. Nightingale” Castelfranco (TV); ITET Pasini Schio (VI); Liceo Linguistico di

Vicenza; Liceo Musicale “Marco Polo” di Venezia. Verranno proclamati,

visualizzati e premiati i primi tre classificati. Tutti i partecipanti riceveranno un

attestato di partecipazione e dei buono-libri offerti dall’Unione europea a

sostegno del multilinguismo inteso come valore interculturale e competenza

competitiva.

La mattinata finirà con la presentazione e premiazione del videolibro

“Venezia nella letteratura universale”, a cura della delegata del Dipartimento di

Studi Linguistici e Culturali Comparati per la Terza Missione, Eugenia Sainz, e

della Responsabile di Europe Direct, Francesca Vianello. Il videolibro racconta

Venezia così com’è stata vista, capita, sentita, rappresentata e anche vissuta

dagli scrittori, poeti e pensatori delle altre lingue e delle altre culture, e contiene

sia le letture in lingua originale che traduzioni in italiano realizzate dagli studenti

dei Dipartimenti di Studi Linguistici e Culturali Comparati (DSLCC), di Studi

Umanistici (DSU) e di Studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea (DSAAM), con

una raccolta testuale molto originale e 23 lingue coinvolte (albanese, arabo,

armeno, arzerbaigiano, basco, bulgaro, catalano, ceco, cinese, francese, galego,

greco antico, greco moderno, inglese europeo, inglese americano, Lingua dei

segni italiana (LIS), latino, mongolo, persiano, polacco, portoghese, romeno,

russo, spagnolo europeo, spagnolo americano, tedesco antico, tedesco

moderno). Come per il progetto scolastico, i partecipanti riceveranno dei buono-

libri offerti dall’Unione europea.

Nel primo pomeriggio (ore 14.00-14.45), il focus si sposta sulla ricerca

linguistica a Ca’ Foscari: “Cosa nascondono l’Archivio di Stato di Venezia e

la Biblioteca Marciana?” Conversazione con Luisa Ruvoletto, docente di

lingua russa presso il DSLCC, Florencio del Barrio, docente di lingua spagnola

presso il DSLCC, e Caterina Carpinato, docente di lingua e letteratura neogreca

presso il DSU. Luisa Ruvoletto collabora all’edizione digitale di una serie di

lettere diplomatiche russe datate tra la seconda metà del Seicento e la prima

metà del Settecento, inviate dagli zar russi ai dogi veneziani e conservate

nell’Archivio di Stato di Venezia. Florencio del Barrio lavora all’edizione e studio

linguistico della documentazione archivistica scritta in lingua spagnola da e verso

la Serenissima tra il ‘500 e il ‘600. La documentazione è conservata nell’Archivio

di Stato-Venezia e nel Museo de las Ferias (Valladolid, Spagna). Caterina

Carpinato parlerà invece dei manoscritti e delle edizioni a stampa in greco

volgare conservati alla Biblioteca Marciana, ‘cassaforte’ della storia moderna

della Grecia (le isole dello Ionio sono state veneziane fino al 1797).

Nel tardo pomeriggio (ore 18.00-19.00) darà inizio l’ultima iniziativa

culturale della Giornata: lo spettacolo teatrale “La donna del fuoco”, dedicato a

Marietta Barovier, figura di donna del tutto moderna, vissuta nel XV secolo,

innovatrice, coraggiosa, imprenditrice, portatrice dei segreti del mestiere d’arte

dei maestri vetrai. Ideato e prodotto da Arte-mide Teatro, lo spettacolo in italiano

e veneziano è stato videoregistrato in Auditorium Santa Margherita a Venezia,

tradotto e sottotitolato in lingue diverse dagli studenti del Dipartimento di Studi

Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’Foscari e sarà lanciato in

anteprima su youcafoscari alle ore 18.00. Per il suo alto valore culturale, l’opera è

stata inserita nel dossier di candidatura UNESCO dell’Arte delle Perle di Vetro a

patrimonio intangibile. Con i saluti di Ermelinda Damiano, Presidente del

Consiglio del comune di Venezia e di Luisella Pavan-Woolfe, Direttrice della

sede italiana del Consiglio di Europa. E con la partecipazione di Chiarastella

Seravalle, Presidente di Arte-Mide e Massimo Navone, regista e drammaturgo.

Lo spettacolo sarà anche rappresentato al teatro Goldoni il giorno 12 settembre

ore 18.30. Link al form per prenotarsi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchqJm-1eS56z8QCcfjLuXbT2zM6A-

biPfp3ODcdgDrAk94-A/viewform (fino ad esaurimento posti).

La registrazione della Giornata e i contributi a essa collegati rimarranno a

disposizione della cittadinanza sulla piattaforma Youcafoscari

(https://www.youtube.com/user/youcafoscari), sui siti web delle scuole coinvolte e

sul sito ufficiale della Giornata Europea delle Lingue (edl.ecml.at).

Università Ca’ Foscari Venezia

🔊 Listen to this