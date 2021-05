(AGENPARL) – mer 26 maggio 2021 Trento

ARRESTATO CORRIERE DELLA DROGA

Credeva ormai di aver raggiunto impunito la destinazione ma è finito in carcere. C.A., un albanese

di 34 anni domiciliato a Trento, che è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio

di sostanze stupefacenti. L’uomo, con precedenti specifici, è stato controllato nottetempo all’uscita

della A22 dopo aver destato l’attenzione dei militari, impegnati in un ordinario controllo alla

circolazione stradale, poiché procedeva con andatura incerta alla guida di una Peugeot 207, che è

risultata noleggiata. Così, i Carabinieri gli hanno intimato l’alt mentre si accingeva a superare il

casello di Trento sud.

Risultato dal primo istante particolarmente agitato, l’automobilista è stato condotto in Caserma per

un controllo approfondito, conclusosi con la perquisizione da parte di una unità cinofila del Nucleo

di Laives -Heni, addestrato alla ricerca di stupefacenti- che ha segnalato nella parte posteriore

dell’abitacolo la presenza di sostanza. Per raggiungerla, è stato necessario smontare il pannello della

portiera sinistra, dietro il quale i Carabinieri hanno rinvenuto un sacchetto termosaldato contenente

circa 210 grammi di cocaina.

Lo droga è stata quindi sequestrata e inviata per le successive analisi presso il Laboratorio

dell’Arma di Bolzano, dove saranno stabiliti il grado di purezza e le dosi ricavabili.

L’uomo, nel frattempo, è stato dichiarato in arresto e successivamente tradotto presso la casa

circondariale di Trento, a disposizione dell’A.G.. Ulteriori verifiche sono in corso per accertare la

provenienza della sostanza sottoposta a sequestro.

Trento, 26 maggio 2021

