Eventi in programma a Cagliari. L’assessora Dedola “Tutta la popolazione è invitata a partecipare. Solo con la sensibilizzazione e la conoscenza si può pensare di arginare questa piaga sociale”.

25 novembre: Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne

“25 novembre, Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne. Oggi più di sempre dopo i recenti fatti delittuosi occorre tenere alta la guardia. È evidente la necessità di adoperarsi per aumentare la prevenzione degli atti delittuosi e la educazione al rispetto del diverso”.

Alla vigilia dell’importante ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1999 per il brutale assassinio nel 1960 delle tre sorelle Patria, Minerva e María Teresa Mirabal, dissidenti politiche di 25, 36 e 34 anni, uccise dagli agenti del dittatore Rafael Leonidas Trujillo in Repubblica Dominicana dopo essere state torturate, così l’assessora Rita Dedola.

“Anche questo 2021 – ha aggiunto la rappresentante dell’Esecutivo cittadino titolare delle Pari opportunità – l’Amministrazione comunale di Cagliari, attraverso il calendario condiviso “Feminas – Cagliari contro la violenza”, ha raccolto numerosi eventi che si svolgeranno in città. Tutta la popolazione è invitata a partecipare. Solo con la sensibilizzazione e la conoscenza si può pensare di arginare questa vergognosa piaga sociale”.

Al link più sotto il calendario condiviso “Feminas – Cagliari contro la violenza”, con tutte le iniziative in programma, e il video della conferenza stampa di presentazione dei giorni scorsi al Municipio di via Roma 145.

