(AGENPARL) – gio 25 novembre 2021 25 NOVEMBRE, CALISTE – LOSTIA: LA PRIMA ENDOPANK DI ROMA INAUGURATA NEL MUNICIPIO V.

Roma, 25/11/2021: “Abbiamo voluto inaugurare la prima endopank di Roma proprio nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Sediamoci sul giallo: endopank è un progetto realizzato dall’associazione

La voce di una è la voce di tutte e si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’endometriosi, una malattia ginecologica che spesso ha risvolti psicologici e sociali devastanti per le donne che ne soffrono.

“Una panchina gialla è un gesto per porre l’accento su una malattia che colpisce molte donne, ma ancora oggi viene diagnosticata tardi e spesso sottovalutata – dichiara il presidente del Municipio V, Mauro Caliste – l’endometriosi intacca la qualità della vita delle donne che ne soffrono e può incidere pesantemente sul loro benessere mentale e relazionale”.

“Viene spesso sottovalutata e difficilmente compresa dagli altri – afferma la vice presidentessa del Municipio V, Maura Lostia – E’ per questo motivo che attraverso un piccolo gesto e grazie alle realtà associative del nostro territorio, vogliamo fare informazione, spiegando come i controlli preventivi e una diagnosi veloce possono aiutare a prevenire anche i disagi psicologici e l’isolamento sociale in cui molte ragazze vengono relegate quando soffrono di questa malattia”.

Lo dichiarano, in una nota congiunta, Mauro Caliste presidente del Municipio Roma V e Maura Lostia vicepresidentessa e Assessore ai LL.PP. Municipio V.

🔊 Listen to this