25 MARZO ORE 18:00

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO TEATRALE BASATO SUL ROMANZO “IL MAESTRO E MARGHERITA”

Il progetto di ricerca teatrale su “Il Maestro e Margherita” nasce dalla consapevolezza che il romanzo di Bulgakov contenga in sé, profeticamente, tutte le sfide del contemporaneo, quelle che caratterizzano il nostro presente.

Nel nostro lavoro racconteremo la forza dirompente del grande romanzo russo, quell’irruzione improvvisa e surreale di una giustizia divina che scende in Terra a disvelare meschinità, arrivismo di un’apparente normalità e a scatenare il caos. Ogni cosa è possibile, e in questo processo ineluttabile di transizioni e trasformazioni, si compie un continuo ribaltamento della realtà: cosa accadrebbe se fossero i malvagi a parlare di cura e pietà? Se quiete e felicità, e non successo e ricchezza, fossero l’agognato cambiamento offerto in cambio di un patto con il diavolo? La produzione dello spettacolo vede coinvolti diversi soggetti: il Consorzio Altre Produzioni Indipendenti, La compagnia Teatro Macondo, l’Istituto di Cultura e Lingua Russa e Il Teatro di Anghiari e Russia Beyond Italia come mediapartner.

La presentazione del progetto si terrà domani, 25 Marzo, alle 18:00 presso la nostra sede di Via del Viminale 43 e in streaming sui nostri canali social (Facebook e Youtube), con la partecipazione di:

– Alessandra Chieli (Associazione Teatro Macondo, regia e drammaturgia).

– Emilio Barone (Associazione Teatro Macondo, recitazione e produzione.

– Francesco Petti (Associazione Teatro Macondo, recitazione e drammaturgia).

– Anton de Gugliemo ((Associazione Teatro Macondo, recitazione e produzione).

– Leonardo Fredduzzi (Istituto di Cultura e Lingua Russa, consulenza sul testo). – Lucia Bellinello (Russia Beyond Italia, giornalista).

– Andrea Merendelli (Teatro di Anghiari, direttore artistico)

– Stefan Schweitzer ( Teatro di Anghiari, supervisione tecnica).

Istituto di Cultura e Lingua Russa, Via del Viminale 43 – 00184 Roma