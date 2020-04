25 APR 2020 – NUOVO ASFALTO IN VIA CAMPO DI ARRIGO E VIA BOCCACCIO, LAVORI PER UNA ISOLA ECOLOGICA INTERRATA IN VIA CIMABUE

(AGENPARL) – FIRENZE, dom 26 aprile 2020

La prosecuzione della riqualificazione in via Panzani-via Cerretani, i ripristini in via Campo di Arrigo e via Guardavia. Ma anche l’asfaltatura di un tratto di via Boccaccio e la realizzazione di una isola ecologica interrata in via Cimabue. Sono solo alcuni dei principali lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda l’intervento in via Panzani-via Cerretani da lunedì 27 aprile via dei Banchi sarà chiusa da via dei Rondinelli a via del Giglio mentre in quest’ultima scatterà un senso unico da via Panzani verso via dei Banchi. Confermati i restringimenti con senso unico alternato in via Panzani (tra il numero civico 3R e via dei Banchi) e in via Cerretani con divieto di sosta tra il numero civico 36R e via dei Conti. Termine previsto 18 maggio.

Passando ai ripristini a seguito di interventi sui sottoservizi (fibre) la prossima settimana sono in programma in via Campo di Arrigo e via della Torretta. Dalle 9 di lunedì 27 alle 18 di mercoledì 29 aprile la prima strada sarà chiusa tra via della Torretta e via Calvi. Prevista anche la chiusura di via della Torretta tra via Fratelli Bandiera e via Campo di Arrigo mentre nel tratto viale De Amicis-via Campo di Arrigo sarà istituito un divieto di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali. Sempre da lunedì sono in programma i ripristini in via Guardavia. L’intervento è articolato per fasi: fino al 29 aprile interessa il tratto da via di Soffiano a via di Scandicci con divieti di transito e di sosta. A seguire e fino al 6 maggio sarà la volta del tratto a cavallo del numero civico 5/A con restringimenti di carreggiata e divieti di sosta (lato numeri civici dispari). Anche in via Bocciaccio da lunedì sono in programma lavori di asfaltatura a seguito di interventi sui sottoservizi (acquedotto) con restringimenti di carreggiata e divieti di sosta fino al 29 aprile nel tratto compreso fra numeri civici 48B e 58. Inizieranno invece giovedì 30 aprile i ripristini relativi ai lavori delle fibre su tratti dei marciapiedi in via Pierluigi da Palestrina-via delle Porte Nuove-via dall’Arcovata: saranno in vigore restringimenti di carreggiata e divieti di sosta a tratti fino al 5 maggio.

Ecco gli altri interventi.

Via Cimabue: inizieranno lunedì 27 aprile i lavori per la realizzazione di un’isola ecologica interrata. Il tratto da via Gioberti a via Giotto sarà chiuso fino al 26 giugno. Previsti anche divieti di sosta.

Via di Motrone-via Fratelli Cecchi: per un nuovo allaccio alla rete idrica da lunedì 27 aprile sulla direttrice via di Motrone (da via Palagio degli Spini a via Fratelli Cecchi)-via di Motrone (da via Fratelli Cecchi a via Pratese)-via Fratelli Cecchi (da via di Motrone a via Giovanni Piantanida) saranno istituiti divieti di transito e di sosta. Termine previsto 30 aprile.

Via Barni-via Moschi-vicolo del Borghetto: inizieranno lunedì 27 aprile i lavori relativi alle fibre ottiche. L’intervento è articolato in scavi prima in vicolo del Borghetto (con chiusura del tratto tra via Silvani e via Barni e restringimenti di carreggiata con divieti di sosta in via Moschi) e successivamente in via Barni (da vicolo del Borghetto al numero 52/Q con restringimenti di carreggiata, divieti di sosta e un senso unico alternato). I lavori si concluderanno il 22 maggio.

Viale Duse: martedì 28 aprile è in programma un trasloco. Dalle 7 alle 20 previsti divieti di sosta e un restringimento di carreggiata tra i numeri civici 24 e 24/D.

Via Busoni: per carico/scarico di materiali da giovedì 30 aprile sono previsti divieti di sosta nel tratto fra il numero civico 7 e viale Redi. I divieti saranno in vigore dal 30 aprile al 3 maggio, dal 4 all’8 maggio, dall’11 al 15 maggio, dal 18 al 22 maggio e dal 25 al 29 maggio sempre in orario 7-19.

Via dei Neri: per lavori con piattaforma aerea giovedì 30 aprile in orario 9-19 la strada sarà chiusa da via Castello d’Altafronte a via Don Setti mentre il tratto da via Osteria del Guanto a via dei Leoni diventerà a senso unico verso via dei Leoni. Previsti provvedimenti anche via Don Setti (senso unico da piazza di San Remigio verso via dei Neri), via Osteria del Guanto (chiusura tra via dei neri e via dei Saponai).

Via del Moro-via dei Federighi: per lavori edili dalle 9 di giovedì 30 aprile alle 18 di venerdì 1 maggio via del Moro sarà chiusa da via dei Palchetti a via della Spada (anche divieti di sosta) per il montaggio del ponteggio. Dal 2 maggio al 16 giugno scatterà la chiusura nei giorni di martedì e giovedì in orario 14-16. Infine per lo smontaggio del ponteggio sarà replicata la chiusura il 27 e 28 giugno. Per l’intero periodo saranno in vigore sensi unici in via dei Federighi (tra via dei Palchetti e piazza San Pancrazio) e via piazza San Pancrazio (tra via dei Federighi e via della Spada) verso via della Spada; senso unico anche in via dei Palchetti (da via del Moro a via dei Federighi verso quest’ultima).

Via Luca Giordano: per operazioni di sollevamento di pali con autogru dalle 21 di sabato 2 e alle 6 di lunedì 4 maggio saranno in vigore un restringimento di carreggiata e divieti di sosta tra il numero 11 e via Fra’ Domenico Buonvicini. (mf)

Per ulteriori informazioni: http://mobilita.comune.fi.it/muoversi/muoversi/lavori_in_corso.html

Fonte/Source: https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/nuovo-asfalto-campo-di-arrigo-e-boccaccio-lavori-una-isola-ecologica-interrata