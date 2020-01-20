20 Gennaio 2020
Breaking News

GOVERNMENT OF CANADA TO ANNOUNCE FUNDING FOR TOBACCO CESSATION PROJECTS

PRIME MINISTER JUSTIN TRUDEAU MEETS WITH MANITOBA PREMIER BRIAN PALLISTER

DISASTER SURVIVORS: BEWARE OF FRAUD

MINISTER GUILBEAULT TO VISIT WINNIPEG TO ANNOUNCE SUPPORT FOR MANITOBA 150 CELEBRATIONS

SECRETARY MICHAEL R. POMPEO WITH VENEZUELAN INTERIM PRESIDENT JUAN GUAIDO

SECRETARY MICHAEL R. POMPEO WITH VENEZUELAN INTERIM PRESIDENT JUAN GUAIDO

SECRETARY MICHAEL R. POMPEO WITH VENEZUELAN INTERIM PRESIDENT JUAN GUAIDO

MINISTER SCHULTE TO ANNOUNCE HOW THE GOVERNMENT OF CANADA IS SUPPORTING SENIORS…

PARLIAMENTARY SECRETARY DUGUID TO ATTEND THE THIRD ANNUAL IMPACT SUSTAINABILITY TRAVEL AND…

IAN PARRY: A CARBON TAX FOR A TAXING PROBLEM

Home » 25 января 2020 г. в 9 городах стартует лыжный переход команд Воздушно-десантных войск, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне гг. и 90-летию со дня образования ВДВ
Agenparl Pусский Difesa Politica Estera Social Network

25 января 2020 г. в 9 городах стартует лыжный переход команд Воздушно-десантных войск, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне гг. и 90-летию со дня образования ВДВ

by Redazione0

(AGENPARL) – Moscow, lun 20 gennaio 2020

С 25 января по 15 февраля с.г. по всей стране пройдет Лыжный переход команд Воздушно-десантных войск, который открывает целый комплекс торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне гг. и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.

Почти 300 самых подготовленных десантников пройдут по всей России, показав, что и сейчас они являются достойными последователями своего легендарного командующего – Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова.

Всего в переходе  участвуют 9 команд от частей и соединений   Воздушно-десантных войск. Численность каждой команды – 30 человек.  Переход  планируется  провести  комбинированным  способом. На лыжах или пешим порядком, в регионах,  где  еще нет снежного покрова.

Гвардейцы-десантники посетят  более чем 100 городов и населенных пунктов. Практически в каждом из них пройдут военно-патриотические акции, показательные выступления, концерты и уроки мужества.

Основными целями лыжного перехода являются: популяризация службы в Вооруженных силах Российской Федерации и Воздушно-десантных войсках; патриотическое воспитание граждан, сохранение и преумножение традиций защитников Отечества, повышение информированности граждан о военной службе    в ВДВ и обучении курсантов в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Во всей жизни и деятельности Воздушно-десантных войск примером служит легендарный командующий ВДВ Василий Филиппович Маргелов, который на учениях «Днепр-67»  совершил марш со своими подразделениями, протяженностью около 1000 км.

25  января с.г. по команде Командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея  Сердюкова из центра управления Командования Воздушно-десантных войск для всех участников  будет объявлен единый старт лыжного перехода.

Маршруты лыжного перехода охватят города Герои Новороссийск, Тулу, Смоленск и Волгоград.

Из 45 Городов воинской славы десантники пройдут через 19 (Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Малоярославец, Наро-Фоминск, Псков, Великие Луки, Ржев, Вязьму, Ельню, Можайск, Белгород, Курск, Орел, Брянск, Козельск, Волоколамск, Тверь, Воронеж и Елец).

 Общая протяженность всех маршрутов лыжного перехода для команд составит почти 12 000 км.

Команда курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова примет  старт на  Родине  Воздушно-десантных  войск  в  городе Воронеже.

Общей завершающей точкой в лыжном переходе станет сбор команд в Городе воинской славы Наро-Фоминске.

Fonte/Source: https://pda.mil.ru/pda/news/more.htm?id=12271684@egNews

Related posts

25 января 2020 г. в 9 городах стартует лыжный переход команд Воздушно-десантных войск, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне гг. и 90-летию со дня образования ВДВ

Redazione

ÉCOLE ENTRE-LACS SET TO BENEFIT PENTICTON FRANCOPHONE STUDENTS FOR YEARS TO COME

Redazione

LAND TRANSPORT (CERTIFICATION AND OTHER FEES) REGULATIONS 2014

Redazione

INTERFACIAL SOLAR EVAPORATION FOR WATER PRODUCTION: FROM STRUCTURE DESIGN TO RELIABLE PERFORMANCE

Redazione

GOVERNMENT OF CANADA TO ANNOUNCE FUNDING FOR TOBACCO CESSATION PROJECTS

Redazione

PRAZO PARA ADESãO DOS ESTADOS AO NOVO SISTEMA DE EMPLACAMENTO TERMINA DIA 31

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More