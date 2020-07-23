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Agenparl

25 июля во Владивостоке и в Петропавловске-Камчатском пройдут генеральные репетиции морских парадов ко Дню ВМФ

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 23 luglio 2020

23.07.2020 (04:44)

Во Владивостоке, в бухте Золотой Рог, завершается формирование строя боевых кораблей, которые будут задействованы в морском параде ко Дню Военно-Морского Флота. На парадных бочках уже ошвартованы большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корвет «Громкий,» малый противолодочный корабль «Кореец», ракетный катер «Р-18», базовый тральщик «БТ-100» и дизельная подводная лодка. Флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» займёт своё место в строю до конца текущего дня.

На Камчатке, в Авачинской бухте также сформирован парадный строй из 8 боевых кораблей ТОФ, которые примут участие в морском параде. В состав его участников, по сравнению с первоначальными планами, внесены изменения. В двух парадных линиях ошвартованы атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Рязань», пограничный корабль управления ФСБ по Восточному Арктическому району «Забайкалье», большой десантный корабль «Адмирал Невельской», модернизированный малый ракетный корабль «Смерч», морской тральщик МТ-265, спасательное судно «Алагез», судно-кабелеукладчик «Бирюса» и новейшее гидрографическое судно «Александр Рогоцкий».

Генеральные репетиции морских парадов в двух регионах запланированы на 25 июля.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12303450@egNews

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