248-2021 AUTONOMIA. IL VENETO RIPARTE. ZAIA, NUOVO PASSO VERSO LA FIRMA DELL’INTESA CON IL GOVERNO

(AGENPARL) – mer 17 febbraio 2021 AUTONOMIA. IL VENETO RIPARTE. ZAIA, “NUOVO PASSO VERSO LA FIRMA

DELL’INTESA CON IL GOVERNO”

(AVN) Venezia, 17 febbraio 2021

È convocata per domani alle ore 9.30, la prima riunione di insediamento del Comitato scientifico

dell’Osservatorio regionale sull’autonomia differenziata, istituito con la legge regionale n.

44/2019.

Il Comitato scientifico ha lo scopo di supportare la Regione nella delicata fase di negoziati con il

Governo e nella successiva fase di attuazione della legge di differenziazione, attraverso l’apporto e il

contributo qualificati offerti da rappresentanti dell’amministrazione regionale, da rappresentanti del

mondo universitario e da rappresentanti di Centri studi, Centri di ricerca, Enti, Fondazioni,

Associazioni, e ogni altro soggetto, pubblico o privato, di comprovata esperienza e qualificata

competenza nel campo degli studi e delle analisi nelle materie per le quali la Regione chiede maggiore

autonomia.

“Questo insediamento – dice il Presidente della Regione Luca Zaia – è un passaggio amministrativo di

grande significato, perché segna la ripartenza verso l’obbiettivo finale. Significa che si va verso un

lavoro di alto livello, che prenderà sempre più quota a supporto della nostra delegazione trattante per

ripartire a tutto tondo con il tema dell’autonomia. L’obbiettivo – conclude il Governatore – è uno solo:

chiudere definitivamente la partita con la firma dell’Intesa con il Governo”.

Di recente, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 17 del 15 febbraio 2021, si è

provveduto all’integrazione della composizione del Comitato scientifico con la Prof.ssa Anna

Marenzi, in rappresentanza dell’Università Cà Foscari di Venezia. Di seguito l’attuale composizione

del Comitato:

Comitato scientifico dell’osservatorio sull’Autonomia differenziata

– Avv. Mario Caramel, Direttore dell’Osservatorio;

– Dott. Maurizio Gasparin, Segretario Generale della Programmazione della Regione del Veneto;

– Dott. Alessandro Rota e Dott. Carlo Simionato, in rappresentanza del Consiglio regionale del Veneto;

– Prof. Dimitri Girotto, in rappresentanza dell’Università degli studi di Udine;

– Prof. Matteo Cosulich, in rappresentanza dell’Università di Trento;

– Prof. Guido Rivosecchi, in rappresentanza dell’Università degli Studi di Padova;

– Prof.ssa Anna Marenzi, in rappresentanza dell’Università Ca’ Foscari di Venezia;

– Prof. Avv. Enrico Michetti, in rappresentanza della Fondazione Gazzetta Amministrativa della

Repubblica Italiana;

– Dott. Alberto Cestari, in rappresentanza dell’Associazione C.G.I.A. di Mestre.

Alla riunione di insediamento prenderà parte anche la Delegazione Trattante del Veneto, composta da

Professori di chiara fama, illustri costituzionalisti ed esperti in materia economico-finanziaria, che in

questi anni hanno supportato la Regione nella delicata fase di negoziati con il Governo. Anche la

composizione della Delegazione Trattante ha subito una variazione: con Decreto del Presidente della

Giunta regionale n. 16 del 15 febbraio 2021, è stata prevista la partecipazione del Dott. Luciano Flor,

Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, anche alla luce della particolare rilevanza che la materia

Agenzia Veneto Notizie

Regione del Veneto

Giunta Regionale

Agenzia Veneto Notizie

della tutela della salute riveste nell’attuale contesto emergenziale, in sostituzione dell’Avv. Ezio

Zanon, Coordinatore dell’Avvocatura regionale del Veneto, andato in quiescenza.

Di seguito l’attuale composizione della Delegazione:

– Prof. Mario Bertolissi, ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Padova

Prof. Andrea Ambrosi, docente di diritto costituzionale regionale presso l’Università degli Studi di

Padova;

– Prof. Andrea Giovanardi, associato di Diritto tributario presso l’Università di Trento;

– Prof. Ludovico Mazzarolli, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di

Udine;

– Prof. Giancarlo Pola, ordinario è Preside della facoltà di Economia dell’Università degli Studi di

Ferrara;

– Prof. Dario Stevanato, ordinario di Diritto tributario presso l’Università degli Studi di Trieste;

– Avv. Mario Caramel, Direttore Osservatorio regionale autonomia differenziata;

– Dott. Maurizio Gasparin, Segretario Generale della Programmazione della Regione del Veneto;

– Dott. Luciano Flor, Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto.

Viene così avviata l’attività del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Regionale sull’autonomia

differenziata, che avrà il rilevante compito di condurre specifici studi e ricerche per supportare le

richieste della Regione volte al riconoscimento di maggiori competenze legislative ed amministrative,

e all’attribuzione delle correlate risorse, mediante la rilevazione e l’elaborazione di dati oggettivi e

scientifici.

Detti studi saranno propedeutici anche alla definizione di un modello organizzativo per la gestione

ottimale delle funzioni richieste, nell’ottica, da sempre perseguita dalla Regione, di chiedere

l’autonomia non come astratta rivendicazione di potere, ma come strumento per migliorare l’efficienza

e la qualità dei servizi ai cittadini e per promuovere la buona amministrazione e l’assunzione di

responsabilità da parte di chi governa.

In attesa di riprendere le trattative con il nuovo Esecutivo, è altresì stato avviata un’attività interna alle

Strutture regionali: mediante il coordinamento della Segreteria Generale della Programmazione è stato

chiesto a tutti i Direttori di Area di esaminare nuovamente il contenuto delle richieste di maggiore

autonomia già avanzate, da ultimo, con la bozza di intesa consegnata in data 23 settembre 2019 dal

Presidente Zaia all’allora Ministro per gli Affari Regionali Boccia, al fine di valutare la necessità di

eventuali aggiornamenti, anche alla luce delle modifiche normative nel medio-tempore intervenute.

Comunicato nr. 248-2021 (PRESIDENTE-AUTONOMIA)

Agenzia Veneto Notizie

🔊 Listen to this