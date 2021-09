(AGENPARL) – ven 10 settembre 2021 Il 24 settembre sarà la Notte europea dei ricercatori

TORNA VENETONIGHT DAL VIVO A CA’ FOSCARI:

LABORATORI, VISITE, STORIE DI RICERCA E MUSICA

Giornata all’insegna della scoperta.

Programma ricco di attività per bambini e ragazzi, tutte su prenotazione

Serata ‘Pop up’ con tre band di studenti ‘cafoscarini’

VENEZIA – Il 24 settembre in tutta Europa si celebreranno ricercatrici e

ricercatori e l’impatto positivo del loro lavoro, in tutti i campi del sapere, sulle vite

di tutti. Dopo lo stop imposto dalla pandemia un anno e mezzo fa e un’edizione

virtuale nel 2020, Venetonight tornerà dal vivo e sarà il primo evento in presenza

a Ca’ Foscari.

Per la sua dodicesima edizione della ‘notte della ricerca’, l’Università Ca’ Foscari

Venezia ha organizzato un programma di attività su tre ambiti: laboratori per

bambini e ragazzi, visite e incontri accompagnati dagli studiosi, interviste per

portare all’attenzione di tutti una selezione di ricerche in corso.

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria e

il numero di partecipanti sarà limitato. Per questo, sarà necessaria la

prenotazione online attraverso il sito www.unive.it/venetonight

“La Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori segna la ripresa in presenza

delle iniziative culturali e di terza missione del nostro Ateneo – afferma Tiziana

Lippiello, rettrice dell’Università Ca’ Foscari Venezia – nelle quali vengono

affrontati e sviluppati temi oggetto della nostra offerta didattica, per promuovere

momenti di confronto e di dialogo: una bella occasione per conoscere da vicino la

nostra Università. Per questa edizione di Venetonight abbiamo voluto mettere al

centro le nostre giovani e i nostri giovani, dedicando proprio a loro tutte le attività

che si svolgeranno a Ca’ Foscari. Inoltre, grazie alla collaborazione con le altre

istituzioni veneziane e in particolare con la Fondazione Musei Civici affronteremo

temi di grande rilevanza culturale, anche nel contesto delle celebrazioni per i

1600 anni di Venezia. Sono davvero felice che le nostre bellissime sedi

tornino ad animarsi di iniziative aperte alla città”.

Laboratori

Per bambine e bambini dai 6 anni di età saranno molte le occasioni di meraviglia

e scoperta. Si cimenteranno come studiosi in erba, diventando investigatori

digitali, archeologi, storici dell’arte. Potranno imparare come i rifiuti diventano

risorse, assistere allo spettacolo della chimica, giocare ad agire in modo

sostenibile e scoprire la storia della piccola Amal.

Anche ragazze e ragazzi dai 12 anni in su avranno occasioni per divertirsi con i

ricercatori. Oltre ad allenare le loro competenze, ad esempio lo spirito

d’osservazione, per loro Venetonight sarà anche un modo per riflettere sulla

sicurezza informatica e sulla città. Infine, ci saranno improvvisazioni musicali

ispirate dalle piante.

Visite a Venezia e in Laguna

Ormai una consuetudine di Venetonight, torna la visita in laguna con il team di

ecologi cafoscarini, questa volta con un focus sulle trasformazioni influenzate

dalla pandemia. L’ambiente sarà al centro anche delle visite della mostra ‘Il

Pianeta Blu si tinge di Rosso’ al Campus Scientifico, mentre il progetto

Aquagranda riporterà alla drammatica notte del 2019 con una memoria collettiva

digitale. Molte le collaborazioni con enti e istituzioni cittadine, in particolare con la

Fondazione Musei Civici, che partecipa a Venetonight collaborando a una serie

di attività ospitate a Palazzo Ducale, Ca’ Pesaro, Museo di Storia Naturale. Le

visite saranno anche occasioni eccezionali per creare connessioni

interdisciplinari, come la ricerca scientifica sulle opere della Biblioteca Antica del

Seminario Patriarcale di Venezia e sull’arte moderna di Ca’ Pesaro.

Pop Up

Nella serata, dalle 20.30 Venetonight chiuderà con la musica. Il cortile di Ca’

Foscari ospiterà “Pop Up”, la prima rassegna di musica emergente organizzata

da Radio Ca’ Foscari, la web radio di Ateneo, assieme ad Hard Rock Cafè.

Tre progetti musicali proposti da studenti delle università veneziane si

alterneranno sul palco per proporre il loro repertorio originale. Tre progetti

eterogenei per composizione e generi musicali: due gruppi e una cantautrice, un

po’ di folk, un po’ di rock, un po’ di psichedelia.



