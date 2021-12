(AGENPARL) – dom 19 dicembre 2021 Regione del Veneto

ASSESSORE DONAZZAN PARTECIPA A MANIFESTAZIONE IN

DIFESA SPEEDLINE A SANTA MARIA DI SALA. “IL TERRITORIO È

COMPATTO CONTRO CHIUSURA. MASSIMO IMPEGNO DELLA

REGIONE PER TROVARE SOLUZIONE”

(AVN) – Venezia, 19 dicembre 2021

L’Assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, su delega del Presidente Luca Zaia,

ha partecipato questa mattina alla manifestazione dei lavoratori della Speedline di

Santa Maria di Sala (VE) contro la decisione annunciata dalla proprietà del gruppo

svizzero Ronal di chiudere lo stabilimento in cui lavorano circa 600 persone.

Con l’Assessore Donazzan, in rappresentanza della Regione del Veneto, era presenti i

consiglieri regionali Raffaele Speranzon, Francesca Scatto, Tommaso Razzolini,

Gabriele Michieletto e Roberta Vianello.

“La Regione, anche a seguito degli ordini del giorno approvati all’unanimità dal

Consiglio regionale, ha un mandato pieno e trasversale nel trattare la crisi Speedline –

sottolinea Elena Donazzan -. Con la nostra Unità di Crisi seguiamo la vicenda dal

primo momento e il Presidente Zaia, in prima persona, si è fatto parte attiva nel far

accelerare la convocazione della riunione al MISE di venerdì scorso, durante la quale

si è aperto uno spiraglio per il futuro dell’azienda”.

“È di grande senso che il Patriarca di Venezia Moraglia, Francesco Moraglia insieme

ai Vescovi di Treviso e Venezia, siano voluti intervenire come parte attiva nella difesa

dell’azienda Speedline e della dignità del lavoro come ha ricordato oggi il Patriarca

Moraglia, citando la Costituzione Italiana” sottolinea in particolare Elena Donazzan.

“La proprietà Speedline è partita col piede decisamente sbagliato – rimarca l’Assessore

regionale al lavoro del Veneto -. Non si affronta un problema aziendale, proponendo la

chiusura del sito produttivo. È una decisione che, come abbiamo ribadito anche oggi, è

inaccettabile per la Regione del Veneto e per i lavoratori, ma, da oggi, per tutto il

territorio che, compatto, offre messaggi molto chiari a questa multinazionale”.

