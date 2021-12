(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 Regione del Veneto

MORTO IL RISTORATORE BRUNO BELLE’. IL CORDOGLIO DI ZAIA

(AVN) Venezia, 18 dicembre 2021

“Con Bruno se ne va una parte importante della storia della ristorazione della

Marca Trevigiana. E’ stato un grande padrone di casa, ma anche uno straordinario

ambasciatore della cucina tipica della sinistra Piave, dell’area delle Colline del

Prosecco del trevigiano, del Veneto. Egli ha incarnato un’epoca, anche formando

generazioni di ristoratori, tra i quali suo figlio Loris”.

Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ricorda la figura di Bruno

Bellè, per 60 anni titolare del ristorante alla Colomba di Pieve di Soligo.

“Esprimo le mie condoglianze alla moglie, per tanti anni al suo fianco nella

gestione, al figlio Loris e a tutti i suoi cari – aggiunge Zaia. La sua attività –

prosegue – è stata un grande elemento di promozione del nostro territorio. Oltre

che trovare ottima cucina, il cliente aveva in Bruno anche un padrone di casa

simpatico e cordiale, innamorato del suo lavoro, in un ambiente avvolgente con la

sua famosa cucina a vista”.

“Andare a cena alla Colomba – ricorda Zaia – era come andare a cena da amici,

tanto egli sapeva mettere a loro agio gli avventori. Sono molto colpito dalla sua

scomparsa – conclude Zaia – anche perché non ero a conoscenza che il suo stato di

salute si fosse aggravato”.

