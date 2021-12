(AGENPARL) – ven 17 dicembre 2021 CACCIA E PESCA. DUE BANDI PER PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE E PER INDENIZZO DANNI DA UCCELLI ITTIOFAGI ALL’ACQUACOLTURA. CORAZZARI, “NEL 2021 ABBIAMO STANZIATO OLTRE 1MLN DI EURO PER AFFRONTARE QUESTO PROBLEMA”

Questo indirizzo e-mail è di solo invio. Per qualsiasi informazione scriva a

Please do not reply to this e-mail. If you need to contact the press office, please write to

AGENZIA VENETO NOTIZIE

🔊 Listen to this