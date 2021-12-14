(AGENPARL) – mar 14 dicembre 2021 /> DZdK > >sKZK sEdK
E> D^ / EKsDZ ϮϬϮϭ
KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ DĞƌĐĂƚŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ
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>Ă ƵƐƐŽůĂͬEŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ
Ă ĐƵƌĂ Ěŝ DĂƵƌŝǌŝŽ 'ĂŵďƵǌǌĂ Ğ DĂƵƌŝǌŝŽ ZĂƐĞƌĂ
ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ^ƚĞĨĂŶŝĂ DĂƐĐŚŝŽ
ƵƌĂ ĞĚŝƚŽƌŝĂůĞ Ěŝ WĂŽůĂ ZŽĐĞůůŝ
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KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ DĞƌĐĂƚŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ
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Ăů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ ŝů ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ Ěŝ ĂŶĂůŝƐŝ ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞ
ůĂ ƵƐƐŽůĂ
ƉƌĞŶĚĞ ƵŶĂ ĐĂĚĞŶǌĂ ŵĞŶƐŝůĞ͘
>͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ĐŽŶĚŽƚƚĂ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĨĂƐĞ ĂĐƵƚĂ ĚĞůů͛ĞƉŝĚĞŵŝĂ ŽǀŝĚͲϭϵ ŚĂ ƉŽƌƚĂƚŽ ů͛KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ ĂĚ ĂĨĨŝŶĂƌĞ ŝ
ŵĞƚŽĚŝ Ěŝ ĂŶĂůŝƐŝ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂ ƉƵƌ ĚŽǀĞŶĚŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƌĞƐƚƌŝŶŐĞƌĞ ŝů ĐĂŵƉŽ Ěŝ ĂŶĂůŝƐŝ ĐŽŵĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ
ĚĞůůĞ ƌĞŐŽůĞ ĐŚĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶŽ ŝ ƚĞŵƉŝ ĚĞůůĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ƚĞŶĚĞŶǌĞ ĚĞů ŵĞƌͲ
ĐĂƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ǀĞƌƌĂŶŶŽ ĐŽŵŵĞŶƚĂƚĞ ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ Ăů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ƉƌŝǀĂƚŽ Ğ Ăŝ ƚƌĞ ƉƌŝŶĐŝͲ
ƉĂůŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ;ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕ ƚĞŵƉŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ Ğ ĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚĂƚŽͿ͖ ĂůĐƵŶĞ ƐŝŶƚĞƚŝĐŚĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ǀĞƌͲ
ƌĂŶŶŽ ĨŽƌŶŝƚĞ ƉĞƌ ůĞ ĂůƚƌĞ ĨŽƌŵĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ͕ ŵĞŶƚƌĞ ƉĞƌ ŝů ůĂǀŽƌŽ ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽ ŝů ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƚĞŵƉŽƌĂůĞ ƐĂͲ
ƌă ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĨĞƌŵŽ Ăů ŵĞƐĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘ sĞƌƌĂŶŶŽ ĂŶĐŚĞ ĨŽƌŶŝƚĞ ĂůĐƵŶĞ ƐŝŶƚĞƚŝĐŚĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƵŝ
ĨůƵƐƐŝ Ěŝ ŝŶŐƌĞƐƐŽ ŶĞůůĂ ĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ƉƌĞƐƐŽ ŝ ĐĞŶƚƌŝ ƉĞƌ ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ͘
>Ă ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽ ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ;ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂ ĚĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ƉƵďďůŝĐŽ ĐŚĞ͕ ĐŽŵĞ ŝů ůĂǀŽƌŽ
ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽ͕ ŐŽĚĞ ĚĞůůĂ ĚŝůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƚĞŵƉŝ ŶĞůůĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞͿ ƚƌŽǀĂ ĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞ ŶĞůůĂ
ŶƵŽǀĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ͞
/ů ^ĞƐƚĂŶƚĞ
͟ ĐŚĞ ĞƐĐĞ ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐŝ
Ěŝ ĨŽŶƚĞ ^ŝůǀ ;^ŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ůĂǀŽƌŽ ĚĞů sĞŶĞƚŽͿ͕ ƌĞƐŝ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ŝŶ ŵŽĚĂůŝƚă ŶĂǀŝŐĂďŝůĞ ƚƌĂŵŝƚĞ ůĂ ƉŝĂƚͲ
ƚĂĨŽƌŵĂ ƌĞĂǀŝƐƚĂ ƐƵů ƐŝƚŽ Ěŝ sĞŶĞƚŽ >ĂǀŽƌŽ ;ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǀĞŶĞƚŽůĂǀŽƌŽ͘ŝƚͬƐŝůǀͿ͘ /ů ĐŽŵŵĞŶƚŽ Ăŝ ĚĂƚŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ
ƐǀŝůƵƉƉĂƚŽ ŶĞů ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ
/ů ^ĞƐƚĂŶƚĞ
ĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂ ƵŶ ŵŽĚĞůůŽͲďĂƐĞ Ěŝ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ ƐƵů
ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ĐŚĞ ƉƵž ƋƵŝŶĚŝ ĞƐƐĞƌĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ĐŽŵĞ ŐƵŝĚĂͬƉƌŽƚŽƚŝƉŽ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĨĂƐĞ
ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞ ĂŶĐŚĞ Ă ƐĐĂůĂ ƐƵď ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
sŝĞŶĞ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ŝů ŶƵŽǀŽ ŵĞƚŽĚŽ Ěŝ ĐĂůĐŽůŽ ĚĞŝ ƐĂůĚŝ
͕ ŝ ĐƵŝ ĐŽŶƚĞŐŐŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƐĞͲ
ƌŝĞ ƐƚŽƌŝĐŚĞ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ŶĞŝ ƌĞƉŽƌƚ Ğ ŶĞŝ ĚĂƚŝ
ŽŶůŝŶĞ
͘ WĞƌ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƐƉŝĞŐĂǌŝŽŶŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ŝů ŶƵŽǀŽ ŵĞƚŽĚŽ Ěŝ ĐĂůĐŽůŽ ĚĞŝ ƐĂůĚŝ ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůŝ Ɛŝ ǀĞĚĂ 'ĂŵďƵǌǌĂ D͕͘ DĂƐĐŚŝŽ ^͕͘ ZĂƐĞƌĂ D͘
;ϮϬϮϭͿ͕ ͞ZĞǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůůĞ ĚĂƚĞ Ěŝ ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ĞĨĨĞƚƚŝ ƐƵŝ ƐĂůĚŝ͕͟
'ƌĂŵŵĂƚŝĐĂ ĚĞůůĞ ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ KďďůŝŐĂƚŽƌŝĞ
ͬϵ͕
ŵĂŐŐŝŽ͕ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǀĞŶĞƚŽůĂǀŽƌŽ͘ŝƚͬƚĞŵƉŝͲŵĞƚŽĚŝ͘
ϰͬϭϲ
KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ DĞƌĐĂƚŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ
ŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ
EŽƚĞ ƐŝŶƚĞƚŝĐŚĞ ƐƵů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ Ğ ƐƵů ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ
YƵĞƐƚŽ ŶƵŵĞƌŽ ĚĞůůĂ
ƵƐƐŽůĂ
ĞƐƉŽŶĞ ůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůĞ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ŝŶ sĞŶĞƚŽ ʹ ƌĞůĂƚŝǀĂ
ĂůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ĞƐƉƌĞƐƐĂ ĚĂŝ ĚĂƚŽƌŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ƉƌŝǀĂƚŝ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ă ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
Ğ Ěŝ ĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚĂƚŽ ʹ ĐŽŶ ĨŽĐƵƐ ƐƵů ŵĞƐĞ Ěŝ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ͘ / ĚĂƚŝ ƋƵŝ ĐŽŵŵĞŶƚĂƚŝ͕ ĐŽŵĞ ƚƵƚƚŝ ƋƵĞůůŝ Ěŝ ŽƌŝŐŝͲ
ŶĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ ƐŽŶŽ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ă ĐŽƐƚĂŶƚĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ŝů ƉĂƐƐĂƚŽ͕ Ğ ƉĞƌĐŝž ŶŽŶ
ƐŽŶŽ ĂŶĐŽƌĂ ƉŝĞŶĂŵĞŶƚĞ ĂƐƐĞƐƚĂƚŝ ŵĂ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ Őŝă ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ĨŽƌŶŝƌĞ ŵŽůƚŽ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
Ƶƚŝůŝ Ğ ĂĨĨŝĚĂďŝůŝ ƉĞƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ŝ ƚƌĞŶĚ ŝŶ ĐŽƌƐŽ͘
ŝ ŵĞƐĞ ŝŶ ŵĞƐĞ͕ ĂŶĚĂŶĚŽ ŝŶĐŽŶƚƌŽ ĂůůĂ ƐƚĂŐŝŽŶĞ ĨƌĞĚĚĂ͕ ůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ƉĂŶĚĞŵŝĐĂ ƚĞŶĚĞ Ă ƉĞŐŐŝŽƌĂƌĞ͘ KƌŵĂŝ
ğ ĐĞƌƚŽ ĐŚĞ ůĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ŐĂƌĂŶƚŝƚĂ ĚĂůůĞ ƉƌŝŵĞ ĚƵĞ ĚŽƐŝ Ěŝ ǀĂĐĐŝŶŽ Ɛŝ ĂĨĨŝĞǀŽůŝƐĐĞ ĂďďĂƐƚĂŶǌĂ ƌĂƉŝĚĂŵĞŶƚĞ Ğ
ĐŚĞ ƋƵŝŶĚŝ ƵŶĂ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚŝǀĞŶƚĂ ŝŶĞǀŝƚĂďŝůĞ͘ &ŝŶŽ ĂĚ ŽŐŐŝ ŝů ŶŽƐƚƌŽ ƉĂĞƐĞ͕ ĐŚĞ ŚĂ ĂĚŽƚƚĂƚŽ
ƐŝŶ ĚĂůů͛ŝŶŝǌŝŽ ƵŶĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ƉƌƵĚĞŶƚĞ ŵŝƌĂŶƚĞ Ă ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ŝ ĐŽŶƚĂŐŝ ĐŽŶ ŝŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌĞŐŽůĞ ƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀĞ ƉĞƌ
ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ ;ƉƵƌ ƉĂŐĂŶĚŽ ƵŶ ĐŽƐƚŽ Ă ůŝǀĞůůŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ƉĞƌ ƋƵĞƐƚĂ ƐĐĞůƚĂͿ͕
ƉƵž ǀĂŶƚĂƌĞ ƵŶĂ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ŵŝŐůŝŽƌĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĂƐŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ƉĂĞƐŝ ĂǀĂŶǌĂƚŝ͕ ŵŽůƚŝ ĚĞŝ ƋƵĂůŝ ƐƚĂŶŶŽ ŽƌĂ ĞŵƵͲ
ůĂŶĚŽ ůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ĚĂ ŶŽŝ ĂĚŽƚƚĂƚĞ͘ EŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ůĂ ďƵŽŶĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ǀĂĐĐŝŶĂůĞ ƌĂŐŐŝƵŶƚĂ͕ ůĞ ŶƵŽǀĞ ǀĂƌŝĂŶƚŝ
ƐƚĂŶŶŽ ƉŽƌƚĂŶĚŽ ĚŝǀĞƌƐŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ Ă ƐƵƉĞƌĂƌĞ ůĞ ƐŽŐůŝĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ƉĞƌ ů͛ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ĚĞůůĞ ǌŽŶĞ ͞ĐŽůŽƌĂƚĞ͟
ĐŚĞ͕ ŝŶ ĂŐŐŝƵŶƚĂ ĂůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ŶŽŶ ĐŽƐŞ ƉŽƐŝƚŝǀĂ͕ ŵŝŶĂĐĐŝĂŶŽ Ěŝ ĂǀĞƌĞ ƵŶ ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĂŶŶŽƐŽ ƐƵůͲ
ůĂ ƌŝƉƌĞƐĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ ŝŶ ĂƚƚŽ͘
^Ƶů ǀĞƌƐĂŶƚĞ ƉƵƌĂŵĞŶƚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĂƉƉĂƌĞ ĂŶĐŽƌĂ ƉŽƐŝƚŝǀĂ͕ ĂŶĐŚĞ ƐĞ ŝŶ ƉĂƌƚĞ ŶŽŶ ŵŽĚĞƐƚĂ
ĨƌƵƚƚŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĐŚĞ ƚƵƚƚŝ ŝ ŐŽǀĞƌŶŝ ŚĂŶŶŽ ĂƚƚƵĂƚŽ͗ ƐĞĐŽŶĚŽ Őůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĚĂƚŝ
'Ͳ&/E ƵƚƵŵŶ &ŽƌĞĐĂƐƚƐ
ĚŝĨĨƵƐŝ ĚĂ /ƐƚĂƚ ;
WƌĞǀŝƐŝŽŶŝ͘ >Ğ WƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞ ƉĞƌ ů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ŝƚĂůŝĂŶĂ ŶĞů ϮϬϮϭ
͕ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϭͿ ŝů ƉƌŽĚŽƚƚŽ ŝŶƚĞƌͲ
ŶŽ ůŽƌĚŽ ŵŽŶĚŝĂůĞ ĐƌĞƐĐĞƌă ŶĞů ϮϬϮϭ ĚĞů нϱ͕ϳй͕ ƋƵĞůůŽ ĚĞŐůŝ hƐĂ ĚĞů нϱ͕ϴй͕ ƋƵĞůůŽ ĐŝŶĞƐĞ ĚĞů нϳ͕ϵй͕ ƉĞƌ
ů͛ĂƌĞĂ ĞƵƌŽ ůĂ ŵĞĚŝĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƐĂƌă ĚĞů нϱй ĐŽŶ ů͛/ƚĂůŝĂ ƵŶĂŶŝŵĞŵĞŶƚĞ ǀŝƐƚĂ Ăů нϲ͕ϯй͘ ŶĐŚĞ ůĞ ĂŐĞŶǌŝĞ Ěŝ ƌĂͲ
ƚŝŶŐ ;ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ůĂ ůŽƌŽ ĐĂƉĂĐŝƚă ƉƌĞǀŝƐŝǀĂ ŶĞů ƉĂƐƐĂƚŽ ĂďďŝĂ ůĂƐĐŝĂƚŽ ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ Ă ĚĞƐŝĚĞƌĂƌĞͿ ŚĂŶŶŽ ŵŝͲ
ŐůŝŽƌĂƚŽ ŝů ůŽƌŽ ŐŝƵĚŝǌŝŽ ƐƵů ŶŽƐƚƌŽ ƉĂĞƐĞ͘
ŶĐŚĞ ŝ ĚĂƚŝ ƌĞĂůŝ ƐĞŵďƌĂŶŽ ĐŽŶĨĞƌŵĂƌĞ ƋƵĞƐƚĞ ĂƚƚĞƐĞ͘ >Ğ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ĞƐƉƌĞƐƐĞ ĚĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀŝƐƚĂƚŝ ĚĂŐůŝ ĂŶĂůŝƐƚŝ
Ěŝ
/,^ DĂƌŬŝƚ WD/
;ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶŝ ƌŝĨĞƌŝƚĞ Ăů ŵĞƐĞ Ěŝ ŶŽǀĞŵďƌĞͿ
ǀĞĚŽŶŽ ƚƵƚƚŝ ŝ ƐĞƚƚŽƌŝ ĂŶĐŽƌĂ ŝŶ ĨŽƌƚĞ ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞ͕
ĐŽŶ ŝů ŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽ ĐŚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ůŽ ƐƚŽƌŝĐŽ ǀĂůŽƌĞ ƌĞĐŽƌĚ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ Ă ϲϮ͘ϴ͕ ŵĞƌŝƚŽ ĚĞůůĂ ĨŽƌƚĞ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂ ĐŚĞ ŚĂ ŐĞŶĞƌĂƚŽ ů͛ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ĨĂƌ ĨƌŽŶƚĞ Ăůů͛ĞůĞǀĂƚŽ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ŽƌĚŝŶŝ͘ /ů ƐĞƚƚŽƌĞ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂ ĂŶĐŚĞ ƵŶĂ ĨŽƌƚŝƐƐŝŵĂ ƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞ ĂůůĞ ŶƵŽǀĞ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ͘ ZŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ŵĞƐĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ƐĞŐŶĂ ƵŶ
ŶƵŽǀŽ ĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ ĂŶĐŚĞ ŝů ƐĞƚƚŽƌĞ ƚĞƌǌŝĂƌŝŽ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ƌŝƚŽƌŶĂƚĂ ĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞ ƌĂƉŝĚĂ͘ / ŶŽĚŝ ĐƌŝƚŝĐŝ
ĐŚĞ ƐŽŶŽ Ăůů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ĂŶĂůŝƐƚŝ ƌĞƐƚĂŶŽ ŝ ŵĞĚĞƐŝŵŝ ŽƌŵĂŝ ĚĂ ĂůĐƵŶŝ ŵĞƐŝ͗ ůĞ ĚŝĨĨƵƐĞ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă Ěŝ
ĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ ůĂ ĨŽƌƚĞ ƚĞŶƐŝŽŶĞ ƐƵů ǀĞƌƐĂŶƚĞ ĚĞŝ ƉƌĞǌǌŝ Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĞ ƉƌŝŵĞ Ğ Ěŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ͕ ŝ
ƌŝůĞǀĂŶƚŝ ƉƌŽďůĞŵŝ ůŽŐŝƐƚŝĐŝ͕ ů͛ŝŶĨůĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĚĞĐŝƐĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĐŚĞ ŶŽŶ ƐĞŵďƌĂ Ɖŝƶ ĐŽƐŞ ĐĞƌƚŽ ƐĂƌă ƵŶ ĨĞŶŽŵĞŶŽ Ěŝ
ďƌĞǀĞ ĚƵƌĂƚĂ͘ WŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ǀĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ů͛ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŽƌĞ ůĂǀŽƌĂƚĞ ĐŚĞ͕ ĐŽŵĞ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂ
ŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂƌĞĨ
;ƌĞƉŽƌƚ ĚĞů ϯ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϭͿ͕ ͞ƐŽŶŽ ĂŶĐŚĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŵŽƐƚƌĂŶŽ ĐŽŵĞ͕ ŐƌĂǌŝĞ ĂůůĂ ƌŝƉƌĞƐĂ ŽƐƐĞƌǀĂƚĂ
ŶĞŝ ƚƌŝŵĞƐƚƌŝ ƐĐŽƌƐŝ͕ ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞĐĐĞƐƐŽ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ ƌŝƐƵůƚŝ ŶĞů
ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ůŝŵŝƚĂƚĂ͕ Ğ ŶŽŶ Ă ĐĂƐŽ ĂůĐƵŶŝ ƐĞƚƚŽƌŝ ůĂŵĞŶƚĂŶŽ ĂĚĚŝƌŝƚƚƵƌĂ ƉƌŽďůĞŵŝ Ěŝ ƌĞƉĞƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ŵĂŶŽĚŽƉĞƌĂ͘͟
/ů ŵĞƐĞ Ěŝ ŶŽǀĞŵďƌĞ ĐŽŶĨĞƌŵĂ ůĂ ƉŽƐŝƚŝǀĂ ƚĞŶĚĞŶǌĂ ĂƐƐƵŶƚĂ ĚĂů ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĐŽŶ ƵŶ ǀŽůƵŵĞ
Ěŝ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ƋƵĞůůŽ ĨĂƚƚŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ ŶĞůů͛ĂŶĂůŽŐŽ ŵĞƐĞ ĚĞů ϮϬϭϵ ;ϰϰ͘ϬϬϬ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ϰϬ͘ϬϬϬͿ Ğ
ĐŽŶ ƵŶ ƐĂůĚŽ ůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞ ŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ ĐŽŵĞ ƵƐƵĂůĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ŵĞƐĞ͕ ŵĂ Ěŝ ŵŝƐƵƌĂ ŵŽůƚŽ Ɖŝƶ ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ ;Ͳϯ͘ϬϬϬ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ Ͳϭϯ͘ϬϬϬ ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ůĂǀŽƌĂƚŝǀĞͿ Ğ ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞ ĂƚƚƌŝďƵŝďŝůĞ ĂůůĂ ĐŚŝƵƐƵƌĂ ĚĞŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ă ƚĞŵƉŽ ĚĞͲ
ƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͘ /ů ƐĂůĚŽ ƚƌĂ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ Ğ ĐĞƐƐĂǌŝŽŶŝ ŶĞŝ Ɖƌŝŵŝ ƵŶĚŝĐŝ ŵĞƐŝ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ğ ƐƚĂƚŽ ƉĂƌŝ Ă ŽůƚƌĞ нϰϵ͘ϬϬϬ
ƵŶŝƚă͕ ƋƵĂŶĚŽ ŶĞůů͛ĂŶĂůŽŐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞů ϮϬϭϵ ĞƌĂ ƐƚĂƚŽ Ěŝ нϯϴ͘ϬϬϬ͘ /ů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞůůĞ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ ğ ƉĞƌž ĂŶĐŽƌĂ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĚĞů Ͳϵй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϵ͕ ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞŝ Ɖƌŝŵŝ ŵĞƐŝ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ƋƵĂŶĚŽ ĂŶĐŽƌĂ ĞƌĂŶŽ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ĂůĐƵŶĞ
ƌĞƐƚƌŝǌŝŽŶŝ͘ WĞƌ ůĞ ƚƌĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ŝů ďŝůĂŶĐŝŽ ğ ƐƚĂƚŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ ƐŽůŽ ƉĞƌ ů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚĂƚŽ
;Ͳϯ͘ϬϬϬͿ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞůů͛ĞůĞǀĂƚŽ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ͞ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͟ Ă ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ Ğ Ěŝ ƵŶ ǀŽůƵŵĞ Ěŝ ĂƐƐƵŶͲ
ǌŝŽŶŝ ĂŶĐŽƌĂ ƐŽƚƚŽ Ěŝ ϴ ƉƵŶƚŝ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϵ͖ ŝů ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ;нϰ͘ϴϬϬ ƉŽƐŝǌŝŽŶŝͿ ğ ŵŽůƚŽ
ŵĞŶŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϵ ;нϰϳ͘ϬϬϬͿ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĐĂĚƵƚĂ ĚĞůůĞ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĚĂ ƚĞŵƉŽ ĚĞƚĞƌŵŝͲ
ŶĂƚŽ ŽůƚƌĞĐŚĠ ƉĞƌ ŝů ŵŝŶŽƌ ǀŽůƵŵĞ Ěŝ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ ;ͲϭϱйͿ͖ ŝů ƚĞŵƉŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ ƐĂůĚŽ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌͲ
ϱͬϭϲ
KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ DĞƌĐĂƚŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ
ŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ
ŵĞŶƚĞ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ;нϰϳ͘ϲϬϬ ƵŶŝƚă ƋƵĂŶĚŽ ĞƌĂ ƐƚĂƚŽ Ěŝ Ͳϭϰ͘ϬϬϬ ĚƵĞ ĂŶŶŝ ƉƌŝŵĂͿ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌĞĐůƵƚĂͲ
ŵĞŶƚŽ ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ŐƌĂŶĚĞ ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ Ğ ĐŚĞ ƚĞŶĚĞ Ă ƌŝĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞ ƵŶ ďĂĐŝŶŽ ĐŚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ
ŝů ůŽĐŬĚŽǁŶ Ɛŝ ĞƌĂ ĂƐƐĂŝ ƌŝĚŽƚƚŽ͘
^Ƶů ǀĞƌƐĂŶƚĞ ĚĞůůĞ ĐĞƐƐĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ͕ ŶĞŝ Ɖƌŝŵŝ ƵŶĚŝĐŝ ŵĞƐŝ ĚĞů ϮϬϮϭ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŵͲ
ƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ϰϱϱ͘ϬϬϬ͕ ƵŶ ŶƵŵĞƌŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĚĞů ͲϭϮй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ĚƵĞ ĂŶŶŝ ƉƌŝŵĂ͕
ŝŶ ĂŶĂůŽŐŝĂ ĐŽŶ ůĂ ĨůĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ͘ YƵĂŶƚŽ Ăŝ ŵŽƚŝǀŝ Ěŝ ĐŚŝƵƐƵƌĂ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ƉƌĞǀĂůŐŽŶŽ ůĞ ĐĞƐƐĂͲ
ǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ĨŝŶĞ ƚĞƌŵŝŶĞ ;Ϯϯϴ͘ϬϬϬͿ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ϭϱϲ͘ϬϬϬ ƉĞƌ ĚŝŵŝƐƐŝŽŶŝ ;ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝů ϱϮй ĞĚ ŝů ϯϰй ĚĞů
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ǌŝŽŶŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϵ ĚĞů ͲϯϮй͕ ůĞ ŵĂĐĐŚŝŶĞ ĞůĞƚƚƌŝĐŚĞ ƐĞŐŶĂŶŽ ƵŶ нϭϯй͖ ĐŽŶ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ƐĞŐŶŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ ĂŶĐŽͲ
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Ăŝ ƚƌĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ;Đƚŝ͕ ĐĂƉ Ğ ĐƚĚͿ ğ ŝŶ sĞŶĞƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ƉĞƌ нϮϳ͘ϬϬϬ ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ůĂǀŽƌĂƚŝǀĞ͘  ƵŶ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ
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ƚŽƌŝ Ğ ƐĞƚƚŽƌŝ͕ ŽůƚƌĞ Ă ƌŝĨůĞƚƚĞƌĞ ŵŽŵĞŶƚŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ĚĞů ĐŝĐůŽ ƐƚĂŐŝŽŶĂůĞ͘
/ů ĨůƵƐƐŽ ĚĞůůĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă ;ŝĚͿ ŶĞŝ Ɖƌŝŵŝ ƵŶĚŝĐŝ ŵĞƐŝ ĚĞů ϮϬϮϭ ğ ƐƚĂƚŽ ƉĂƌŝ Ă ϭϭϲ͘ϬϬϬ ƵŶŝƚă͕
ŝŶ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϵ ĚĞů Ͳϭϯй͘  ƵŶ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ŝŵƉƵƚĂďŝůĞ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ Ăůů͛ŝƌƌŝŐŝĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů
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ƚƌĂƌĞ ŝů ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ĐŽŶ ůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĂŶŽŵĂůĂ ĚĞů ϮϬϮϬ͘
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/ů ƐĂůĚŽ ƚƌĂ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ Ğ ĐĞƐƐĂǌŝŽŶŝ ŶĞŝ Ɖƌŝŵŝ ƵŶĚŝĐŝ ŵĞƐŝ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ğ ƐƚĂƚŽ ƉĂƌŝ Ă ŽůƚƌĞ нϰϵ͘ϬϬϬ ƵŶŝƚă͕ ƋƵĂŶĚŽ
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ƚĂď͘ ϭ
Ϳ͘ /ů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞůůĞ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ ğ ƉĞƌž ĂŶĐŽƌĂ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ
ĚĞů Ͳϵй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϵ͕ ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞŝ Ɖƌŝŵŝ ŵĞƐŝ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ƋƵĂŶĚŽ ĂŶĐŽƌĂ ĞƌĂŶŽ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ĂůĐƵŶĞ ƌĞƐƚƌŝǌŝŽŶŝ͘
/ů ďŝůĂŶĐŝŽ ĚĞŝ Ɖƌŝŵŝ ƵŶĚŝĐŝ ŵĞƐŝ ĚĞů ϮϬϮϭ ƉĞƌ ůĞ ƚƌĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ğ ƐƚĂƚŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ ƐŽůŽ
ƉĞƌ ů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚĂƚŽ ;Ͳϯ͘ϬϬϬͿ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞůů͛ĞůĞǀĂƚŽ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ͞ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͟ Ă ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
;ϭϮ͘ϯϬϬ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ϳ͘ϱϬϬ ĚĞů ϮϬϭϵͿ Ğ Ěŝ ƵŶ ǀŽůƵŵĞ Ěŝ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ ĂŶĐŽƌĂ ƐŽƚƚŽ Ěŝ ϴ ƉƵŶƚŝ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ ƌŝƐƉĞƚͲ
ƚŽ Ăů ϮϬϭϵ͖ ŝů ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ;нϰ͘ϴϬϬ ƉŽƐŝǌŝŽŶŝͿ ğ ŵŽůƚŽ ŵĞŶŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϵ ;нϰϳ͘ϬϬϬͿ ƐŽͲ
ƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĐĂĚƵƚĂ ĚĞůůĞ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĚĂ ƚĞŵƉŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ;ŝů ĐƵŝ ďĂĐŝŶŽ Ěŝ ƐƚŝƉƵůĞ Ɛŝ ĞƌĂ ƌŝƐƚƌĞƚƚŽ ŶĞů
ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ůŽĐŬĚŽǁŶͿ ŽůƚƌĞĐŚĠ ƉĞƌ ŝů ŵŝŶŽƌ ǀŽůƵŵĞ Ěŝ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ ;ͲϭϱйͿ ŝů ĐƵŝ ŶƵŵĞƌŽ͕ ƉĞƌž͕ ƐƚĂ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ
ŵĞƐŝ ĞŐƵĂŐůŝĂŶĚŽ ƋƵĞůůŽ ĚĞů ϮϬϭϵ͖ ŝů ƚĞŵƉŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ ƐĂůĚŽ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ƉŽƐŝƚŝǀŽ
;нϰϳ͘ϲϬϬ ƵŶŝƚă ƋƵĂŶĚŽ ĞƌĂ ƐƚĂƚŽ Ěŝ Ͳϭϰ͘ϬϬϬ ĚƵĞ ĂŶŶŝ ƉƌŝŵĂͿ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽ ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂͲ
ƚŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ŐƌĂŶĚĞ ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ Ğ ĐŚĞ ƚĞŶĚĞ Ă ƌŝĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞ ƵŶ ďĂĐŝŶŽ ĐŚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ůŽĐŬĚŽǁŶ Ɛŝ ĞƌĂ
ĂƐƐĂŝ ƌŝĚŽƚƚŽ͘ 'ƵĂƌĚĂŶĚŽ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞ ĂŶŶƵĂůŝǌǌĂƚŽ ŶŽƚŝĂŵŽ ĐŽŵĞ ůĞ ƚƌĂŝĞƚƚŽƌŝĞ Ɛŝ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝŶŽ
ŐƌĂĨ͘ ϭ
Ϳ͗ ŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ă ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕ ƉƌŽƚĞƚƚŝ ĚĂ ĐĂƐƐĂ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚŝǀŝĞƚŽ Ěŝ ůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ ŚĂŶŶŽ
ƐĞŐŶĂƚŽ ƵŶ ĐĂůŽ ĐŽƐƚĂŶƚĞ ŵĂ ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ Ğ Ɛŝ ƐŽŶŽ ŵĂŶƚĞŶƵƚŝ ŝŶ ƚĞƌƌĞŶŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ůĂ ĨůĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞůͲ
ůĞ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ͖ ů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚĂƚŽ ƐĞŐŶĂ ƵŶĂ ůĞŶƚĂ͕ ŵŽĚĞƐƚĂ Ğ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂ ĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ ƉƵƌ ŝŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶĂ
ƌŝƉƌĞƐĂ ĚĞůůĞ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ŵĞƐŝ͖ ŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ă ƚĞƌŵŝŶĞ͕ ƐŝĂ ƐƚĂŐŝŽŶĂůŝ ĐŚĞ ŶŽŶ͕ ƐŽŶŽ ƋƵĞůůŝ ƐƵ ĐƵŝ Ɛŝ ğ
ƐĐĂƌŝĐĂƚŽ ƚƵƚƚŽ ŝů ƉĞƐŽ ĚĞůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĨĂƐŝ Ěŝ ĐŚŝƵƐƵƌĂ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ĐĂĚƵƚĂ ƉƌŽĨŽŶĚŝƐƐŝŵĂ ŶĞŝ ŵĞƐŝ Ěŝ ŵĂŐŐŝŽ Ğ Ěŝ
ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϮϬ ĐŚĞ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĐŝŶƋƵĞ ŵĞƐŝ ŚĂ ƚƌŽǀĂƚŽ ĨŝŶĞ ĐŽŶ ƵŶ ƌŝƚŽƌŶŽ ƉƌĞƉŽƚĞŶƚĞ ŝŶ ƚĞƌƌĞŶŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ͘
*UDI  ± 3RVL]LRQL GL ODYRUR GLSHQGHQWH QHO VHWWRUH SULYDWR SHU WLSRORJLD FRQWUDWWXDOH
9DULD]LRQH WHQGHQ]LDOH JLRUQDOLHUD DQQXDOL]]DWD WUD LO ƒ JHQQDLR  H LO  QRYHPEUH 
&ŽŶƚĞ͗ ŶƐ͘ ĞůĂď͘ ƐƵ ĚĂƚŝ ^ŝůǀ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů ϵ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ
ϴͬϭϲ
KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ DĞƌĐĂƚŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ
ŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ
^Ƶů ǀĞƌƐĂŶƚĞ ĚĞůůĞ ĐĞƐƐĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ;
ƚĂď͘ Ϯ
Ϳ͕ ŶĞŝ Ɖƌŝŵŝ ƵŶĚŝĐŝ ŵĞƐŝ ĚĞů ϮϬϮϭ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ϰϱϱ͘ϬϬϬ͕ ƵŶ ŶƵŵĞƌŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĚĞů ͲϭϮй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ĚƵĞ ĂŶŶŝ
ƉƌŝŵĂ͕ ŝŶ ĂŶĂůŽŐŝĂ ĐŽŶ ůĂ ĨůĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ͘ YƵĂŶƚŽ Ăŝ ŵŽƚŝǀŝ Ěŝ ĐŚŝƵƐƵƌĂ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ƉƌĞǀĂůŐŽŶŽ ůĞ
ĐĞƐƐĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ĨŝŶĞ ƚĞƌŵŝŶĞ ;Ϯϯϴ͘ϬϬϬͿ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ϭϱϲ͘ϬϬϬ ƉĞƌ ĚŝŵŝƐƐŝŽŶŝ ;ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝů ϱϮй ĞĚ ŝů ϯϰй
ĚĞů ƚŽƚĂůĞͿ͕ ŝ ůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͕ ĐŽůůĞƚƚŝǀŝ Ğ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŶĞů ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ϭϰ͘ϳϬϬ ;ĞƌĂŶŽ ƐƚĂƚŝ
ϯϭ͘ϬϬϬ ĚƵĞ ĂŶŶŝ ƉƌŝŵĂͿ͕ ĐƌĞƐĐŽŶŽ ĚĞů ϭϬй ŝ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝ ;ϭϬ͘ϬϬ ĐŽŶƚƌŽ ϵ͘ϬϬϬͿ͘
7DE  ± 9HQHWR &HVVD]LRQL GL UDSSRUWL GL ODYRUR GLSHQGHQWH SHU PRWLYR GHOOD FHVVD]LRQH
>ŝĐ͘
ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝ
>ŝĐ͘
ĞĐŽ
ŶŽŵŝĐŝ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ
>ŝĐ͘
ĐŽůůĞƚƚŝǀŝ
ůƚƌĞ ĐĞƐƐ͘
ĐŽŶ ĚŝƌŝƚƚŽ
ĂůůĂ EĂƐƉŝ
ŝŵŝƐƐŝŽŶŝ
&ŝŶĞ
ƚĞƌŵŝŶĞ
ůƚƌŽ
dŽƚĂůĞ
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ϯϴ͘ϰϳϵ
ϲϲ͘ϳϵϱ
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ϯϲϵ
ϳ͘ϰϳϴ
ϰϬ͘ϵϴϬ
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Ϯ͘ϲϬϵ
ϳ͘ϯϯϮ
ϱϭϵ
ϲ͘ϯϯϳ
ϰϬ͘ϮϯϬ
ϴϴ͘ϲϯϬ
ϯ͘ϳϵϲ
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ϴ͘ϰϳϳ
ϱϳϵ
ϲ͘ϯϬϳ
ϯϳ͘ϱϬϵ
ϭϬϵ͘ϵϴϯ
ϯ͘ϰϮϰ
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EŽǀĞŵďƌĞ
ϴϲϲ
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&ŽŶƚĞ͗ ŶƐ͘ ĞůĂď͘ ƐƵ ĚĂƚŝ ^ŝůǀ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů ϵ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĞ ĚŝŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ŝŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů нϳй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϵ͕ Ɛŝ ƉƵž ĐŽŶĨĞƌŵĂƌĞ ƋƵĂŶͲ
ƚŽ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂ ĂŶĂůŝǌǌĂƚŽ ŶĞů ŶƵŵĞƌŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ
ƵƐƐŽůĂ
ŝŵƉƵƚĂŶĚŽ ƚĂůĞ ĨĞŶŽŵĞŶŽ Ă ĚŝͲ
ǀĞƌƐŝ ĨĂƚƚŽƌŝ ĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚŝ ;ƌŝƚĂƌĚĂƚĞ ĚŝŵŝƐƐŝŽŶŝ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞů ďůŽĐĐŽ ĚĞŝ ůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŝ͕ ƋƵĂůĐŚĞ ŝŶͲ
ĐĞŶƚŝǀŽ Ăůů͛ĂďďĂŶĚŽŶŽ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ŝŶ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă͕ ĞƚĐ͘Ϳ ŵĂ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ĐŽŶĨĞƌŵĂŶĚŽ ů͛ĞůĞǀĂƚŽ ƚĂƐƐŽ Ěŝ ƌŝͲ
ĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞ Ă ƵŶ ŵĞƐĞ ĐŚĞ ŝŶĚƵĐĞ Ă ƌŝƚĞŶĞƌĞ ĐŚĞ ůĂ ƌŝƚƌŽǀĂƚĂ ĚŝŶĂŵŝĐŝƚă ĚĞů ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ĐŽŶƐĞŶƚĂ Ă
ŵŽůƚŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ Ěŝ ƚƌŽǀĂƌĞ ŽĐĐĂƐŝŽŶŝ Ěŝ ŝŵƉŝĞŐŽ ĐŚĞ Ɖŝƶ ƐŽĚĚŝƐĨĂŶŽ ůĞ ůŽƌŽ ĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞ͘
>Ă ƌŝŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ǀŝŶĐŽůŝ Ăŝ ůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŝ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϯϭ ŽƚƚŽďƌĞ͕ ĚŽƉŽ ƋƵĞůůŽ ƉĂƌǌŝĂůĞ ĚĞů ϯϬ ŐŝƵŶŐŽ͕ ŚĂ
ŽƌŵĂŝ ƚŽĐĐĂƚŽ ƚƵƚƚŝ ŝ ƐĞƚƚŽƌŝ Ğ ůĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĂ͘ /ů ƉĞƌŵĂŶĞƌĞ Ěŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƌŝĐŽƌƐŽ ĂůůĂ
ĐĂƐƐĂ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ƐĞŶǌĂ ĐŽƐƚŝ ƉĞƌ ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ă ĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞ ƵŶ ǀŝŶĐŽůŽ ŶĞů ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ƵŶ ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ
ŽŵŽŐĞŶĞŽ ĐŽŶ ŝ ĚĂƚŝ ĚĞů ƉĂƐƐĂƚŽ͕ ŵĂ ŝů ƌŝƚŽƌŶŽ ĂůůĂ ŶŽƌŵĂůŝƚă ğ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ǀŝĐŝŶŽ Ğ ŝŶǀŝƚĂ Ă ŐƵĂƌĚĂƌĞ Ăŝ
ůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ƐĞŶǌĂ Ɖŝƶ ǀŝŶĐŽůŝ ƚĞŵƉŽƌĂůŝ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ů͛ŝŶƐŝĞŵĞ ĚĞŝ ůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ ĚĂ ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ;ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ Ğ ĐŽůůĞƚƚŝǀŝͿ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂůůĂ ĨŝŶĞ Ěŝ ŐŝƵŐŶŽ ;
ƚĂď͘ ϯ
Ϳ ƉŽƐƐŝĂŵŽ ǀĞĚĞƌĞ ĐŽŵĞ ĞƐƐŝ ĂŵŵŽŶƚŝŶŽ ĂĚ ŽŐŐŝ Ă ĐŝƌĐĂ ϳ͘ϬϬϬ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ ϭϮ͘ϬϬϬ ĚĞů ϮϬϭϵ Ğ ĂŐůŝ ϭϭ͘ϬϬϬ ĚĞů ϮϬϭϴ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ĚŝƐĐƌĞƚĂ ŽŵŽŐĞŶĞŝƚă ŶĞůůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶƵŵĞƌŽ
ŝŶ ƚƵƚƚŝ ŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ ;ŵĂƐƐŝŵĂ Ă sŝĐĞŶǌĂ͕ Ͳϰϴй͕ Ğ ŵŝŶŝŵĂ Ă sĞŶĞǌŝĂ ĐŽŶ ͲϯϴйͿ͘
͘ YƵĞƐƚŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ƐŽŶŽ ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝ ŝŶ ƵŶ ĂƌƚŝĐŽůŽ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ŝŶ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĂǀŽĐĞ͘ŝŶĨŽͬĂƌĐŚŝǀĞƐͬϵϬϲϳϮͬĐŽƐĂͲĐŝͲĚŝĐĞͲ
ůĂƵŵĞŶƚŽͲĚĞůůĞͲĚŝŵŝƐƐŝŽŶŝͲĚĂůͲůĂǀŽƌŽͬ͘
ϵͬϭϲ
KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ DĞƌĐĂƚŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ
ŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ
ŽŵĞ Ɛŝ ƉƵž ŶŽƚĂƌĞ ĚĂů
ŐƌĂĨ͘ Ϯ
ğ ĐŚŝĂƌŽ ĐŽŵĞ ŝů ďůŽĐĐŽ ĚĞŝ ůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ŚĂ ĂǀƵƚŽ ƵŶ ĞĨĨĞƚƚŽ ŵŽůƚŽ ƌŝůĞͲ
ǀĂŶƚĞ ƐŝĂ ŶĞů ϮϬϮϬ ĐŚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ͘ Ě ŽŐŐŝ ŝů ƐĂůƚŽ ĂǀǀĞŶƵƚŽ ĐŽŶ ůĂ ĨŝŶĞ Ěŝ ŐŝƵŐŶŽ ğ ŝŶ ĂĐĐŽƌĚŽ
ĐŽŶ Őůŝ ĂŶŶŝ ͞ŶŽƌŵĂůŝ͕͟ ŝů ƉƌŽƚƌĂƌƐŝ ĚĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ŵŽĚĞƐƚĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ƚĞŶĚĞ ĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ĂĚ ĂĐĐĞŶƚƵĂƌĞ ůĂ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ŝů ƉĂƐƐĂƚŽ͘ >Ă ŶƵŽǀĂ ĐĞƐƵƌĂ Ěŝ ĨŝŶĞ ŽƚƚŽďƌĞ ƐĞŵďƌĂ ŶŽŶ ĂǀĞƌ ƉƌŽǀŽĐĂƚŽ ƵŶĂ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ ƌŝͲ
ĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂůĞ ĐŽŶ ŝ ĚƵĞ ĂŶŶŝ ƉƌĞͲĐƌŝƐŝ͘
7DE  ± 9HQHWR /LFHQ]LDPHQWL SHU PRWLYL HFRQRPLFL GL RFFXSDWL D WHPSR LQGHWHUPLQDWR
 JLXJQR QRYHPEUH 
>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝ
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&ŽŶƚĞ͗ ŶƐ͘ ĞůĂď͘ ƐƵ ĚĂƚŝ ^ŝůǀ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů ϵ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ
*UDI  ± 9HQHWR /LFHQ]LDPHQWL SHU PRWLYL HFRQRPLFL GL RFFXSDWL D WHPSR LQGHWHUPLQDWR
WUD JLXJQR H QRYHPEUH  'DWL JLRUQDOLHUL FXPXODWL
&ŽŶƚĞ͗ ŶƐ͘ ĞůĂď͘ ƐƵ ĚĂƚŝ ^ŝůǀ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů ϵ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĂŶĂŐƌĂĨŝĐŚĞ ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ ŶĞů ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ŶĞů ŵĞƐĞ Ěŝ
ŶŽǀĞŵďƌĞ ;
ƚĂď͘ ϰ
Ϳ ĐŽŶƚŝŶƵĂ ůĂ ƌŝƉƌĞƐĂ ĚĞŝ ƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŝ ĚĞůůĞ ĚŽŶŶĞ ĐŚĞ ƐƵƉĞƌĂŶŽ ĚĞů нϭϮй ƋƵĞůůĞ ĚĞů ϮϬϭϵ
;Őůŝ ƵŽŵŝŶŝ нϵйͿ Ğ ůĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ŽƚƚŝĞŶĞ ŵŝŐůŝŽƌŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůĂ ƐƚƌĂŶŝĞƌĂ ;нϭϮй Ă
ĨƌŽŶƚĞ Ěŝ ƵŶ нϲйͿ͖ ĂŶĐŚĞ ŝ ŐŝŽǀĂŶŝ ŵŝŐůŝŽƌĂŶŽ ŝů ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϵ ;нϭϭйͿ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ Ɖŝƶ
ĐŽƌƉŽƐĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ĂĚƵůƚŝ ;нϴйͿ ŵĂ ŶŽŶ ƚĂůĞ ĚĂ ƐƵƉĞƌĂƌĞ ŝ ƐĞŶŝŽƌ ;нϭϵйͿ ĐŚĞ ŝŶ ǀĂůŽƌĞ ĂƐƐŽůƵƚŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶͲ
ƚĂŶŽ ƉĞƌž ƐŽůŽ ƵŶ ƋƵĂƌƚŽ ĚĞůůĞ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ŐŝŽǀĂŶŝ͘ ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ŝ Ɖƌŝŵŝ ƵŶĚŝĐŝ ŵĞƐŝ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ ŝů ƌĞĐƵƉĞƌŽ
ŝŶ ĂƚƚŽ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ŵĞƐŝ ŶŽŶ ğ ĂŶĐŽƌĂ ƌŝƵƐĐŝƚŽ Ă ĐŽůŵĂƌĞ ŝů ŐĂƉ ĐŽŶ ŝů ϮϬϭϵ ƉĞƌ ŶĞƐƐƵŶĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ Ěŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ͘
ϭϬͬϭϲ
KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ DĞƌĐĂƚŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ
ŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ
7DE  ± 9HQHWR 3RVL]LRQL GL ODYRUR GLSHQGHQWH QHO VHWWRUH SULYDWR
&RQIURQWR  5DSSRUWL GL ODYRUR D WHPSR LQGHWHUPLQDWR GHWHUPLQDWR
H GL DSSUHQGLVWDWR SHU FDUDWWHULVWLFKH DQDJUDILFKH
ƐƐƵŶǌŝŽŶŝ
^ĂůĚŽ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
ϮϬϮϭ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
ϮϬϮϭ
'ĞŶŶĂŝŽ
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Ϯϰ͘ϯϯϬ
ϲ͘Ϭϳϯ
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/ƚĂůŝĂŶŝ
ϯϴϵ͘ϲϳϮ
Ϯϵϱ͘ϴϭϲ
ϯϱϲ͘ϳϱϯ
ϮϬ͘ϬϳϮ
ϰ͘ϳϬϴ
ϯϬ͘ϴϵϲ
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ϭϮϴ͘ϰϵϵ
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ϲ͘ϬϬϵ
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'ŝŽǀĂŶŝ
ϮϬϳ͘ϳϴϬ
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ϭϵϬ͘Ϭϭϰ
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ϭϳ͘ϳϬϮ
ϰϯ͘ϰϰϲ
ĚƵůƚŝ
Ϯϵϭ͘ϯϴϬ
ϮϮϰ͘ϬϳϬ
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^ĞŶŝŽƌ
ϱϳ͘ϳϮϳ
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EŽǀĞŵďƌĞ
dKd>
ϯϵ͘ϵϴϯ
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ŽŶŶĞ
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hŽŵŝŶŝ
Ϯϯ͘ϳϮϮ
ϮϬ͘Ϭϯϴ
Ϯϱ͘ϴϯϯ
ϴ͘ϯϴϳ
ϱ͘ϮϵϮ
ϳϴϴ
/ƚĂůŝĂŶŝ
Ϯϴ͘ϯϴϲ
ϮϮ͘ϳϯϯ
ϯϭ͘ϳϱϭ
ϳ͘ϰϳϯ
ϱ͘ϱϬϵ
ϭ͘ϭϯϯ
^ƚƌĂŶŝĞƌŝ
ϭϭ͘ϱϵϳ
ϴ͘ϱϭϮ
ϭϮ͘ϯϬϴ
ϱ͘ϳϰϭ
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ϭϱ͘Ϯϲϵ
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ĚƵůƚŝ
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ϯ͘ϳϱϮ
ϯ͘ϯϲϮ
ϰ͘ϰϱϲ
ϰ͘Ϯϯϳ
ϯ͘ϰϰϱ
ϯ͘ϬϴϮ
&ŽŶƚĞ͗ ŶƐ͘ ĞůĂď͘ ƐƵ ĚĂƚŝ ^ŝůǀ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů ϵ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ
dĂď͘ ϱ ʹ sĞŶĞƚŽ͘ WŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ƉƌŝǀĂƚŽ͘ ŽŶĨƌŽŶƚŽ ϮϬϭϵͲϮϬϮϭ͘
ZĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ Ă ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ Ğ Ěŝ ĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚĂƚŽ ƉĞƌ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ
ƐƐƵŶǌŝŽŶŝ
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ϮϬϭϵ
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ƚĂď͘ ϱ
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ƌŽŶĂ͕ ĂĚ ĂǀĞƌ ƉĂŐĂƚŽ ŝ ĐŽƐƚŝ Ɖŝƶ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ ĚĞůůĂ ĐƌŝƐŝ ƉĂŶĚĞŵŝĐĂ͘ /ů ƐĂůĚŽ ĚĞŝ Ɖƌŝŵŝ ƵŶĚŝĐŝ ŵĞƐŝ ĚĞů ϮϬϮϭ ğ
ƉŽƐŝƚŝǀŽ Ğ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ƋƵĞůůŽ ĚĞů ϮϬϭϵ ŝŶ ƚƵƚƚŝ ŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͘
ϭϭͬϭϲ
KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ DĞƌĐĂƚŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ
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*UDI  ± 3RVL]LRQL GL ODYRUR GLSHQGHQWH 9DULD]LRQH WHQGHQ]LDOH JLRUQDOLHUD DQQXDOL]]DWD
WUD LO ƒ JHQQDLR  H LO  QRYHPEUH  WUH FRQWUDWWL FWLFDSFWG
&ŽŶƚĞ͗ ŶƐ͘ ĞůĂď͘ ƐƵ ĚĂƚŝ ^ŝůǀ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů ϵ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ
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ĞƐƐĂǌŝŽŶŝ
ƐƐƵŶǌŝŽŶŝ
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ĞƐƐĂǌŝŽŶŝ
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ϰ͘ϱϱϰ
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ϴϮϳ
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ϯϬ͘Ϭϳϯ
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ϯϬϬ͘ϱϱϮ
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ϲ͘Ϯϭϱ
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ϭϭ͘ϴϵϱ
ϭϭ͘ϭϰϬ
^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ ƉƵůŝǌŝĂ
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ƚƌĂ ŝů ϭΣ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϬ Ğ ŝů ϯϬ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ ;ƚƌĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ͗ ĐƚŝнĐĂƉнĐƚĚͿ
&ŽŶƚĞ͗ ŶƐ͘ ĞůĂď͘ ƐƵ ĚĂƚŝ ^ŝůǀ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů ϵ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ
>͛ĂŶĂůŝƐŝ ƐĞƚƚŽƌŝĂůĞ ;
ƚĂď͘ ϲ
ŐƌĂĨ͘ ϰ
Ϳ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŽŵĞ ůĂ ĨůĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ƐŝĂ ĂŶĐŽƌĂ ĂďďĂƐƚĂŶͲ
ǌĂ ĚŝĨĨƵƐĂ ĂŶĐŚĞ ƐĞ ŶŽŶ ŵĂŶĐĂŶŽ ƐĞƚƚŽƌŝ ĐŚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝ ĂŶĐŚĞ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ͗ ŵĞŶƚƌĞ ů͛ŽĐĐŚŝĂůĞƌŝĂ
ŵŽƐƚƌĂ ƵŶ ĚĞĨŝĐŝƚ Ěŝ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϵ ĚĞů ͲϯϮй͕ ůĞ ŵĂĐĐŚŝŶĞ ĞůĞƚƚƌŝĐŚĞ ƐĞŐŶĂŶŽ ƵŶ нϭϯй͖ ĐŽŶ
ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ƐĞŐŶŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ ĂŶĐŽƌĂ ŝů ƐĞƚƚŽƌĞ ƚƵƌŝƐƚŝĐŽ ;ͲϮϯйͿ͕ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ůĂ ĐŽŶĐŝĂ Ğ ŝů ƚĞƐƐŝůĞ ;ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ͳ
ϭϴй Ğ ͲϭϭйͿ͖ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ɛŝ ĚŝƐƚŝŶŐƵŽŶŽ ƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ Ğ ĐƵůƚƵƌĂůŝ ;нϭϮйͿ͘ /
ƐĂůĚŝ ƐŽŶŽ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĞƐƚĞƐĂŵĞŶƚĞ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ƉĞƌ ƚƵƚƚŝ ŝ ƐĞƚƚŽƌŝ͕ ĨĂƚƚĂ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ƚĞƐƐŝůĞͲ
ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ ĐŚĞ ƉĞƌĚĞ ĂŶĐŽƌĂ ĐŝƌĐĂ ϰϬϬ ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ůĂǀŽƌĂƚŝǀĞ͘
dĂď͘ ϳ ʹ sĞŶĞƚŽ͘ WŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ƉƌŝǀĂƚŽ͘ ŽŶĨƌŽŶƚŽ ϮϬϭϵͲϮϬϮϭ͘
ƐƐƵŶǌŝŽŶŝ Ă ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ Ğ Ěŝ ĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚĂƚŽ ƉĞƌ ŽƌĂƌŝŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ
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ŝ ĐƵŝ ĚŽŶŶĞ
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ŝ ĐƵŝ ĚŽŶŶĞ
dŽƚĂůĞ
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&ŽŶƚĞ͗ ŶƐ͘ ĞůĂď͘ ƐƵ ĚĂƚŝ ^ŝůǀ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů ϵ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ
EĞŝ Ɖƌŝŵŝ ƵŶĚŝĐŝ ŵĞƐŝ ĚĞů ϮϬϮϭ ůĞ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ Ă ŽƌĂƌŝŽ ƌŝĚŽƚƚŽ ŚĂŶŶŽ ƐƵďŝƚŽ ƵŶĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ƋƵĞůůĞ Ă
ĨƵůů ƚŝŵĞ͗ ůĞ ƉƌŝŵĞ ƐĞŐŶĂŶŽ ƵŶ Ͳϭϯй Ğ ůĞ ƐĞĐŽŶĚĞ Ͳϵй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϵ͘ >Ă ƋƵŽƚĂ Ěŝ ƉĂƌƚ ƚŝŵĞ ƚƌĂ ůĞ ĂƐƐƵŶǌŝŽͲ
Ŷŝ ƐĐĞŶĚĞ Ăů ϯϭ͕ϯй ;ĞƌĂ Ăů ϯϮ͕ϱйͿ Ğ ƚƌĂ ůĞ ĚŽŶŶĞ Ăů ϰϳ͕ϳй ;ĞƌĂ Ăů ϰϴ͕ϰйͿ ;
ƚĂď͘ ϳ
Ϳ͘ /ů ϲϮй ĚĞŝ ƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŝ ĂĚ
ŽƌĂƌŝŽ ƌŝĚŽƚƚŽ ğ ĂƉƉĂŶŶĂŐŐŝŽ ĚĞůůĞ ĚŽŶŶĞ͘
ϭϯͬϭϲ
KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ DĞƌĐĂƚŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ
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භ ůůĂ ƉĞƌŝĨĞƌŝĂ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
>Ğ ĂůƚƌĞ ĨŽƌŵĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ Ğ ůĞ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ ůĂǀŽƌĂƚŝǀĞ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ
ƚĂď͘ ϴ
Ϳ ŚĂŶŶŽ ƐƵďŝƚŽ ĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϮϬ ůĞ ƐƚĞƐƐĞ ƐŽƌƚŝ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚ͕ ĨĂƚƚĂ ĞĐĐĞͲ
ǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝů ůĂǀŽƌŽ ĚŽŵĞƐƚŝĐŽ ĐŚĞ ğ ĂƚƚŝǀĂƚŽ ĚĂ ƵŶ ĚĂƚŽƌĞ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ƉĞĐƵůŝĂƌĞ ŐƵŝĚĂƚŽ ĚĂ ĞƐŝŐĞŶǌĞ ŶŽŶ ŶĞĐĞƐͲ
ƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĂůůŝŶĞĂƚĞ Ăŝ ƚƌĞŶĚ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ͘
dĂď͘ ϴ ʹ sĞŶĞƚŽ͘ ^ĞƚƚŽƌĞ ƉƌŝǀĂƚŽ͘ ŽŶĨƌŽŶƚŽ ϮϬϭϵͲϮϬϮϭ͘
ZĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ŝŶƚĞƌŵŝƚƚĞŶƚĞ͕ ĚŽŵĞƐƚŝĐŽ͕ Ěŝ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
ϮϬϮϭ
ƐƐƵŶǌŝŽŶŝ
ĞƐƐĂǌŝŽŶŝ
ƐƐƵŶǌŝŽŶŝ
ĞƐƐĂǌŝŽŶŝ
ƐƐƵŶǌŝŽŶ
ĞƐƐĂǌŝŽŶŝ
>sKZK /EdZD/ddEd ;ŐĞŶ
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ϯΣ ƚƌŝŵ͘
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ŝŵ͘
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ϳ͘ϳϲϭ
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ϱ͘ϲϰϴ
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ϱ͘ϱϴϲ
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ϯ͘ϭϱϬ
>sKZK KD^d/K ;ŐĞŶ
ŶŽǀͿ
ϯϮ͘ϴϵϴ
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ϯϵ͘ϱϵϲ
ϯϵ͘ϱϵϳ
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ϴ͘ϳϲϳ
ϴ͘ϭϴϯ
ϭϮ͘Ϭϯϳ
ϴ͘ϱϳϳ
ϭϬ͘ϴϮϰ
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ϳ͘ϴϱϵ
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ϯΣ ƚƌŝŵ͘
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ϭϮ͘ϯϳϵ
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ϯ͘ϱϳϰ
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K>>KZ/KE/ ;ŐĞŶ
ŶŽǀͿ
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d/ZK/E/ͬ>^h ;ŐĞŶ
ŶŽǀͿ
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ϭ͘ϯϭϮ
ϭ͘ϴϭϵ
&ŽŶƚĞ͗ ŶƐ͘ ĞůĂď͘ ƐƵ ĚĂƚŝ ^ŝůǀ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů ϵ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ
EĞŝ Ɖƌŝŵŝ ƵŶĚŝĐŝ ŵĞƐŝ ĚĞů ϮϬϮϭ ŝů ůĂǀŽƌŽ ŝŶƚĞƌŵŝƚƚĞŶƚĞ ŚĂ ĚĂƚŽ ůƵŽŐŽ Ă ϲϰ͘ϲϬϬ ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶŝ͕ ĐŽŶ ƵŶ ĚĞĐƌĞŵĞŶͲ
ƚŽ ĚĞů Ͳϯй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĂŶĂůŽŐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞů ϮϬϭϵ͖ ŝů ůĂǀŽƌŽ ĚŽŵĞƐƚŝĐŽ ŚĂ ĨĂƚƚŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ ϯϵ͘ϲϬϬ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ͕
ƵŶ ŶƵŵĞƌŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ ĚĞů нϮϬй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůŽ ĚĞů ϮϬϭϵ͖ ůĞ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝ ;ϭϴ͘ϰϬϬͿ ƐŽŶŽ ŝŶ ĨůĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů
ͲϭϮй ŵĞŶƚƌĞ ŝ ƚŝƌŽĐŝŶŝ ;ͲϴйͿ ĐŽŶ ϯϮ͘ϯϬϬ ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶŝ ƐƚĂŶŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂŶĚŽƐŝ ůĞŶƚĂŵĞŶƚĞ ƐƵŝ ǀĂůŽƌŝ ĚĞů ϮϬϭϵ͘
ϭϰͬϭϲ
KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ DĞƌĐĂƚŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ
ŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ
භ /ů ůĂǀŽƌŽ ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽ
/ů ƌŝƚĂƌĚŽ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ ĚĞůůĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăů ůĂǀŽƌŽ ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽ ƌĞŶĚĞ ĂĚ ŽŐŐŝ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĐŽŵŵĞŶͲ
ƚĂƌĞ Ăů ŵĞƐĞ Ěŝ ŽƚƚŽďƌĞ ;
ƚĂď͘ ϵ
>Ă ĨůĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ŝŶ ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ Őŝă ŝŶ ĂƚƚŽ ĂĚ ŝŶŝǌŝŽ ϮϬϮϬ͕ ŚĂ ĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ ƵŶĂ ĚĞͲ
ĐŝƐĂ ĂĐĐĞůĞƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ůŽĐŬĚŽǁŶ͗ ĂĚ ĂƉƌŝůĞ ůĞ ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶŝ ĞƌĂŶŽ ĐƌŽůůĂƚĞ
ĚĞů Ͳϳϳй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ ǀĂůŽƌŝ ĚĞů ϮϬϭϵ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂ ŵĂŐŐŝŽ Ɛŝ ğ ĂƐƐŝƐƚŝƚŽ Ă ƵŶĂ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ĚŝĨĨĞͲ
ƌĞŶǌŝĂůĞ Ěŝ ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĂŶŶŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘
/ů ŶƵŽǀŽ ĂŶŶŽ Ɛŝ ğ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĐŽŶ ƵŶ ƚĞŶƚĂƚŝǀŽ Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĐŚĞ ǀĞĚĞǀĂ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƌŝĚƵƌƐŝ Ěŝ ŵĞƐĞ ŝŶ
ŵĞƐĞ ŝů ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂůĞ Ěŝ ƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϵ͗ ƐĞ Ă ŐĞŶŶĂŝŽ ůĞ ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶŝ ĞƌĂŶŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ ĚĞů Ͳϯϭй ƌŝͲ
ƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůĞ ĚĞůů͛ĂŶĂůŽŐŽ ŵĞƐĞ Ěŝ ĚƵĞ ĂŶŶŝ ƉƌŝŵĂ͕ Ă ĨĞďďƌĂŝŽ ƚĂůĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ Ɛŝ ƌŝĚƵĐĞǀĂ Ă Ͳϭϴй Ğ Ă ŵĂƌǌŽ Ă
Ͳϴй͘ ŽŶ ĂŶĚĂŵĞŶƚŝ ƉƵƌ ĂůƚĂůĞŶĂŶƚŝ ůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ƐƚĂ ŶŽƌŵĂůŝǌǌĂŶĚŽ͖ ĚĂ ĂŐŽƐƚŽ ůĞ ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶŝ ƐƵƉĞƌĂŶŽ
ƋƵĞůůĞ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ ŵĞƐŝ ĚĞů ϮϬϭϵ͕ ĐŽŶ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĐŚĞ ĂĚ ŽƚƚŽďƌĞ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞ ŝů нϮϱй ĐŽŶ ϭϲ͘ϬϬϬ ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶŝ͘
dĂď͘ ϵ ʹ sĞŶĞƚŽ͘ ^ĞƚƚŽƌĞ ƉƌŝǀĂƚŽ͘ ŽŶĨƌŽŶƚŽ ϮϬϭϵͲϮϬϮϭ͘
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶŝ Ğ ƐĂůĚŝ Ěŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ŝŶ ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
ϮϬϮϭ
ƚƚ
ŝǀĂǌŝŽŶŝ
^ĂůĚŽ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶŝ
^ĂůĚŽ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶŝ
^ĂůĚŽ
dKd>
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ϵϭ͘ϳϵϮ
ϲ͘ϰϰϵ
ϭϮϭ͘ϭϳϯ
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'ĞŶŶĂŝŽ
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ϭϯ͘ϰϯϮ
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ϭϬ͘Ϯϵϳ
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ϯ͘ϯϮϵ
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ϯ͘ϭϲϭ
ϭϯ͘ϴϴϮ
ϯ͘Ϯϯϯ
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ϭϯ͘Ϭϰϲ
ϯϱϰ
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ϭϬ͘ϯϮϰ
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ϭ͘ϯϯϬ
ϭϯ͘Ϭϱϴ
ϯ͘ϳϬϮ
ϭϲ͘Ϭϴϰ
ϯ͘ϭϬϰ
KƚƚŽďƌĞ
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Ϯϯϯ
ϭϮ͘ϲϯϵ
Ϯ͘ϳϯϵ
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Ͳϱ͘ϲϯϰ
ϲ͘ϱϯϰ
Ͳϱ͘ϵϯϱ
^dZE/Z/
'ĞŶŶĂŝŽ
ŽƚƚŽďƌĞ
ϰϭ͘ϳϬϳ
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'ĞŶŶĂŝŽ
ϰ͘ϴϲϵ
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ϰ͘ϯϵϲ
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ϯ͘Ϯϳϵ
ϲϯϴ
&ĞďďƌĂŝŽ
ϯ͘ϱϱϳ
ϱϳϱ
ϯ͘ϰϮϴ
Ϯϰϴ
Ϯ͘ϴϬϬ
ϰϳϯ
DĂƌǌŽ
ϯ͘ϲϭϴ
ͲϮϳϮ
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Ͳϭ͘Ϭϯϱ
ϯ͘ϰϯϭ
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ƉƌŝůĞ
ϯ͘ϴϲϴ
ϯϬϲ
ϴϳϰ
Ͳϭ͘ϲϰϰ
ϯ͘ϬϴϮ
ϱϮϱ
DĂŐŐŝŽ
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ϳϳϳ
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ϰ͘ϴϬϰ
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>ƵŐůŝŽ
ϰ͘ϱϵϵ
ϱϭϲ
ϯ͘Ϯϱϭ
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ϰ͘ϰϮϮ
ϰϴϱ
ŐŽƐƚŽ
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Ͳϲϲϭ
ϯ͘ϳϱϳ
Ͳϭ͘Ϭϳϳ
^ĞƚƚĞŵďƌĞ
ϰ͘ϵϱϳ
ϲϱϬ
ϰ͘ϭϲϱ
ϭ͘ϮϲϬ
ϱ͘ϱϱϰ
ϭ͘ϯϭϵ
KƚƚŽďƌĞ
ϰ͘Ϭϯϲ
ͲϭϮϯ
ϯ͘ϲϳϵ
ϴϭϮ
ϱ͘Ϯϴϱ
Ͳϯϵ
EŽǀĞŵďƌĞ
ϯ͘ϱϯϬ
ϯ͘ϰϳϭ
ϴϴϭ
ŝĐĞŵďƌĞ
Ϯ͘ϲϭϲ
ͲϮ͘Ϭϲϰ
Ϯ͘ϮϮϵ
ͲϮ͘Ϭϴϯ
&ŽŶƚĞ͗ ŶƐ͘ ĞůĂď͘ ƐƵ ĚĂƚŝ ^ŝůǀ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů ϵ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ
ϭϱͬϭϲ
KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ DĞƌĐĂƚŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ
ŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ
Ɣ
/ ĨůƵƐƐŝ Ěŝ ĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ
/ů ĨůƵƐƐŽ ĚĞůůĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă ;ŝĚͿ ŶĞŝ Ɖƌŝŵŝ ƵŶĚŝĐŝ ŵĞƐŝ ĚĞů ϮϬϮϭ ğ ƐƚĂƚŽ ƉĂƌŝ Ă ϭϭϲ͘ϬϬϬ ƵŶŝƚă͕ ŝŶ
ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϵ ĚĞů Ͳϭϯй ;
ƚĂď͘ ϭϬ
Ϳ͘  ƵŶ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ŝŵƉƵƚĂďŝůĞ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ Ăůů͛ŝƌƌŝŐŝĚŝŵĞŶƚŽ
ĚĞů ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ Ğ ĂĚ ƵŶ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĞĨĨĞƚƚŽ ƐĐŽƌĂŐŐŝĂŵĞŶƚŽ͕ ĞŶƚƌĂŵďŝ ĂƚƚƌŝďƵŝďŝůŝ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ĂůůĂ ƉƌŝŵĂ
ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͘
ŽŶ ŝů ƉĂƌǌŝĂůĞ ƌŝƚŽƌŶŽ ĂůůĂ ŶŽƌŵĂůŝƚă͕ ůĞ ĚŽŶŶĞ Ɛŝ ƌŝĂĨĨĂĐĐŝĂŶŽ Ăů ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ Ğ ƌĂĨĨŽƌǌĂŶŽ ŝů ůŽƌŽ ƌƵŽůŽ
Ěŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ ĚĞŝ ĚŝƐŽĐĐƵƉĂƚŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ ;ĐŽŶ ƵŶĂ ƋƵŽƚĂ ĚĞů ϱϴ͕ϴй ƐƵů ĨůƵƐƐŽ ƚŽƚĂůĞͿ͖ Őůŝ
ƐƚƌĂŶŝĞƌŝ ƌŝĚƵĐŽŶŽ ůĂ ůŽƌŽ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĂƚƚŽƌŶŽ Ăů Ϯϯй͕ ŵĞŶƚƌĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛Ğƚă Ɛŝ ĂĐĐƌĞƐĐĞ ŝů ƉĞƐŽ ƚĂŶƚŽ ĚĞůůĂ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ŐŝŽǀĂŶŝůĞ ;ϯϲ͕ϯйͿ ĐŚĞ ƋƵĞůůĂ ĚĞŝ ƐĞŶŝŽƌ ;ϭϰйͿ͘  ůŝǀĞůůŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ŽǀƵŶƋƵĞ Ɛŝ ƌŝĚƵĐŽŶŽ ŝ ĨůƵƐƐŝ͕
ĐŽŶ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ŝŶƚĞŶƐŝƚă Ă dƌĞǀŝƐŽ ;ͲϭϵйͿ͕ ZŽǀŝŐŽ ;ͲϭϱйͿ͘
dĂď͘ ϭϬ ʹ &ůƵƐƐŝ Ěŝ ŝĚ ;ŝŶŽĐĐƵƉĂƚŝ Ğ ĚŝƐŽĐĐƵƉĂƚŝͿ ƌŝůĂƐĐŝĂƚĞ ĚĂ ŐĞŶŶĂŝŽ Ă ŶŽǀĞŵďƌĞ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
ϮϬϮϭ
dKd>
ϭϯϯ͘ϵϭϳ
ϭϬϴ͘Ϯϴϳ
ϭϭϲ͘Ϯϳϰ
ŽŶŶĞ
ϳϰ͘ϳϰϵ
ϲϭ͘ϲϮϯ
ϲϴ͘ϯϱϱ
hŽŵŝŶŝ
ϱϵ͘ϭϲϴ
ϰϲ͘ϲϲϰ
ϰϳ͘ϵϭϵ
/ƚĂůŝĂŶŝ
ϭϬϭ͘Ϯϯϵ
ϴϯ͘ϯϭϰ
ϴϵ͘ϯϴϭ
^ƚƌĂŶŝĞƌŝ
ϯϮ͘ϲϳϴ
Ϯϰ͘ϵϳϯ
Ϯϲ͘ϴϵϯ
'ŝŽǀĂŶŝ
ϰϳ͘ϴϴϯ
ϯϴ͘Ϯϰϲ
ϰϮ͘ϮϬϵ
ĚƵůƚŝ
ϲϵ͘Ϯϰϵ
ϱϲ͘ϱϱϳ
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^ĞŶŝŽƌ
ϭϲ͘ϳϴϱ
ϭϯ͘ϰϴϰ
ϭϲ͘Ϯϲϱ
ĞůůƵŶŽ
ϱ͘Ϯϰϯ
ϰ͘ϴϰϰ
ϱ͘ϭϳϬ
WĂĚŽǀ
Ϯϰ͘ϯϮϱ
ϮϬ͘ϬϲϬ
Ϯϭ͘ϮϵϮ
ZŽǀŝŐŽ
ϳ͘Ϭϵϭ
ϱ͘Ϯϳϲ
ϲ͘Ϭϯϲ
dƌĞǀŝƐŽ
Ϯϯ͘ϴϰϳ
ϭϵ͘Ϯϴϲ
ϭϵ͘Ϯϰϵ
sĞŶĞǌŝĂ
Ϯϲ͘ϳϵϴ
Ϯϭ͘ϲϲϬ
Ϯϯ͘ϯϭϮ
sĞƌŽŶĂ
Ϯϱ͘ϱϭϭ
ϮϬ͘ϭϯϵ
ϮϮ͘ϳϭϵ
sŝĐĞŶǌĂ
Ϯϭ͘ϭϬϮ
ϭϳ͘ϬϮϮ
ϭϴ͘ϰϵϲ
&ŽŶƚĞ͗ ŶƐ͘ ĞůĂď͘ ƐƵ ĚĂƚŝ ^ŝůǀ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů ϵ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ
hŶŽ ƐŐƵĂƌĚŽ Ěŝ ůƵŶŐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ
WĞƌ ŝŶƋƵĂĚƌĂƌĞ ů͛ĂƚƚƵĂůĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ŝŶ ƵŶĂ ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂ ĂůŵĞŶŽ ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƐǀŝŶĐŽͲ
ůĂƚĂ ĚĂůů͛ĂĐĐĂĚŝŵĞŶƚŽ ĞƉŝĚĞŵŝĐŽ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƉƌŽƉŽƌƌĞ ĚƵĞ ŐƌĂĨŝĐŝ ĐŚĞ ĚĞƐĐƌŝǀŽŶŽ ůĞ ĚŝŶĂŵŝĐŚĞ ŽĐͲ
ĐƵƉĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ƵŶ ĂƌĐŽ Ěŝ ƚĞŵƉŽ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ůƵŶŐŽ͘
>Ă ƉĂŶĚĞŵŝĂ ŚĂ ŝŶǀĞƐƚŝƚŽ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƋƵĂŶĚŽ ĞƐƐŽ ĂǀĞǀĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂƚŽ Ğ ĂĐĐƌĞƐĐŝƵƚŽ ŝ ůŝͲ
ǀĞůůŝ ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ ĐƌŝƐŝ ĚĞů ϮϬϬϴ ;
ŐƌĂĨ͘ ϱ
Ϳ͘ ^Ğ ĚĂůů͛ĞƐƚĂƚĞ ĚĞů ϮϬϭϳ Ɛŝ ĞƌĂ ƚŽƌŶĂƚŝ Ăŝ ůŝǀĞůůŝ
ƉƌĞͲĐƌŝƐŝ Ğ ƐĞ ŝŶ ƋƵĞůůĂ ĚĞů ϮϬϭϵ Ɛŝ ĞƌĂŶŽ ƚŽĐĐĂƚŝ ŶƵŽǀŝ ŵĂƐƐŝŵŝ ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůŝ͕ ůĂ ĐĂĚƵƚĂ ĂǀǀĞŶƵƚĂ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ
ĚĂů ŵĂƌǌŽ ϮϬϮϬ ğ ƐƚĂƚĂ ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ ƐĞǀĞƌĂ Ğ ƚĂůĞ ĚĂ ƋƵĂƐŝ ĂǌǌĞƌĂƌĞ ƚĂůŝ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝ͘ ŽŶ ŝů ŶƵŽǀŽ ĂŶŶŽ ŝ ƐĂůĚŝ
ƉŽƐŝƚŝǀŝ ƐĞŵďƌĂŶŽ ƌŝƚŽƌŶĂƌĞ Ă ĚŝƐĞŐŶĂƌĞ ƵŶ ƚƌĞŶĚ ĞƐƉĂŶƐŝǀŽ͕ ĂĐĐĞŶƚƵĂƚŽ ŶĞů ŵĞƐĞ Ěŝ ŐŝƵŐŶŽ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ ŝŶ
ƋƵĞůůŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ͘
Ě ŽŐŐŝ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů Ϯϯ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϮϬ͕ ŝů ďŝůĂŶĐŝŽ ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůĞ ŐƌĞǌǌŽ ĚĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ƉƌŝǀĂƚŽ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
Ăŝ ƚƌĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ;Đƚŝ͕ ĐĂƉ Ğ ĐƚĚͿ ğ ŝŶ sĞŶĞƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ƉĞƌ нϮϳ͘ϬϬϬ ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ůĂǀŽƌĂƚŝǀĞ͘  ƵŶ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ
ĐŚĞ ƐĐŽŶƚĂ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ŵĂƐƐŝĐĐŝŽ ĚĞůůĂ ŝŐ͕ ŝů ďůŽĐĐŽ ĚĞŝ ůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŝ͕ ĐŚĞ ŵĞĚŝĂ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ƚƌĂ ƚĞƌƌŝͲ
ƚŽƌŝ Ğ ƐĞƚƚŽƌŝ͕ ŽůƚƌĞ Ă ƌŝĨůĞƚƚĞƌĞ ŵŽŵĞŶƚŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ĚĞů ĐŝĐůŽ ƐƚĂŐŝŽŶĂůĞ͘
ϭϲͬϭϲ
KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ DĞƌĐĂƚŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ
ŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ
'ƌĂĨ͘ ϱ ʹ sĞŶĞƚŽ͘ WŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ƉƌŝǀĂƚŽ ;ϯ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ͗ ĐƚŝнĐĂƉнĐƚĚͿ͘
sĂƌŝĂǌŝŽŶŝ ĐƵŵƵůĂƚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϯϬ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϬϴ͘ Ăƚŝ ŵĞŶƐŝůŝ
&ŽŶƚĞ͗ ŶƐ͘ ĞůĂď͘ ƐƵ ĚĂƚŝ ^ŝůǀ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů ϵ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ