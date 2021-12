(AGENPARL) – dom 12 dicembre 2021 Regione del Veneto

SPORT. PANCALLI RIELETTO MEMBRO DEL GOVERNING BOARD

DELL’INTERNATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE. ZAIA,

“GRANDE STIMA. CONGRATULAZIONI”

(AVN) Venezia, 12 dicembre 2021

“Luca Pancalli è una persona che ha fatto, fa e farà un gran bene al movimento

sportivo italiano in generale e a quello paralimpico in particolare. La sua conferma

nel Governing Board dell’International Paralympic Committee è una bellissima

notizia. Per la stima che ho di lui, la considero un atto dovuto”.

Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia si complimenta

con il Presidente dello sport paralimpico nazionale per la conferma nell’istituzione

che governa lo sport paralimpico mondiale.

“La passione e l’esperienza di Pancalli – aggiunge Zaia – hanno portato a livelli

straordinari lo sport paralimpico italiano, che tanto ha brillato durante le ultime

Paralimpiadi. Se oggi l’atleta paralimpico gode, finalmente dico io, di tanta

considerazione nel mondo dello sport in generale è anche merito di Pancalli”.

“Come veneti – conclude Zaia – abbiamo gioito per la pioggia di medaglie

conquistate dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi a Tokyo. Come Regione

Veneto siamo e saremo sempre a disposizione per collaborare con Pancalli e tutto

il Coni per il bene dello sport, che è prima di tutto scuola di vita”.

