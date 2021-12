(AGENPARL) – ven 10 dicembre 2021 Regione del Veneto

LAVORO. ASSESSORE DONAZZAN VISITA GRUPPO PADANA

ORTOFLORICOLTURA DI PAESE (TV). “AZIENDA CHE ECCELLE

IN GREEN ECONOMY E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI,

INVESTENDO SU CAPITALE UMANO”

(AVN) – Venezia, 10 dicembre 2021

Questa mattina l’Assessore regionale al lavoro Elena Donazzan è stata in visita alla

sede del Gruppo Padana, ortofloricoltura di Paese (TV) della famiglia Gazzola.

Azienda famigliare, giunta alla seconda generazione, gestisce una grande superficie

agricola con la specializzazione nella produzione di giovani piante da seme e da talea.

“È stato un vero piacere per me conoscere quest’azienda all’avanguardia da anni, tra le

primissime in Italia e al mondo, nella lotta integrata per ridurre a zero l’uso di agenti

chimici in agricoltura – sottolinea al termine della visita l’Assessore Donazzan -. Mi è

stato illustrato come hanno studiato processi nell’ambito della lotta fitosanitaria a

batteri e funghi e come nella seconda generazione sono passati da azienda agricola ad

azienda dal grande processo industriale dalle radici molto ben piantate nell’ambito

della produzione di piante da sementi e talee di piantine”.

L’assessore regionale è stata accompagnata nella visita al laboratorio di analisi, una

struttura all’avanguardia che riduce i tempi nell’individuazione di funghi dannosi alla

vita delle piante.

“Quando parliamo di transizione verde in Veneto possiamo già fare riferimento, come

in questo caso come questo, ad un processo economicamente sostenibile, capace di

garantire l’apertura a mercati in tutto il mondo – commenta ancora Elena Donazzan -.

In questo campo l’Italia e il Veneto nello specifico possono fare lezioni al mondo

intero”.

Oggi l’azienda è impegnata in investimenti per la digitalizzazione e in impianti

fortemente robotizzati e sta ragionando su uno dei pilastri della riforma REACT EU,

programma europeo che dopo la pandemia segna gli obiettivi da raggiungere, tra i

quali la transizione digitale dell’intera comunità.

“Questa azienda è un esempio di gestione sostenibile dal punto di vista economico e

sociale, orientata alla digitalizzazione – precisa l’Assessore Donazzan -. Stanno

lavorando ad un progetto di formazione e informazione attraverso un’app che

cambierà il modo di progettare l’orto di casa e garantirà un approccio molto diretto e

informatizzato della filiera dei clienti in Italia e nel mondo”.

