(AGENPARL) – lun 29 novembre 2021 '$7, 352*(772
3URJU
&2081(3URYLQFLD1RPH,QWHUYHQWR
&LQWR &DRPDJJLRUH9(
&RVWUX]LRQH GL XQ LQIUDVWUXWWXUD FLFORSHGRQDOH GL FROOHJDPHQWR WUD 3DUFR GHO
5HJKHQD H 5HJLRQL 9HQHWR H )ULXOL 9HQH]LD *LXOLD
 ½ ½
3RUWRJUXDUR9(,QWHUYHQWR LQ %RUJR 6DQW
$QJHVH H 9LDOH &DGRUQD
 ½ ½
&DPSDJQD /XSLD9(
0HVVD LQ VLFXUH]]D GHOOD SDYLPHQWD]LRQH GHO SHUFRUVR FLFORSHGRQDOH  DUJLQH
2YHVW FDQDOH 7DJOLR 1RYLVVLPR
 ½ ½
6FRU]q9(5HDOL]]D]LRQH SLVWD FLFORSHGRQDOH LQ 9LD 9HUGL
 ½ ½
6DQ 6WLQR GL /LYHQ]D9(6LVWHPD]LRQH GL 9LD GHO 3RSROR
 ½ ½
&DYDOOLQR 7UHSRUWL9(,PSLDQWR GL LOOXPLQD]LRQH GL YLD $PDOIL
 ½ ½
0LUD9(0HVVD LQ VLFXUH]]D SLD]]D 0HUFDWR PHGLDQWH UHDOL]]D]LRQH GL XQD URWDWRULD
 ½ ½
&DYDOOLQR 7UHSRUWL9(,QWHUYHQWL GL PHVVD LQ VLFXUH]]D GL YLD 6DFFDJQDQD
 ½ ½
3LDQLJD9(&RVWUX]LRQH GL SLVWD FLFODELOH GL YLD 0RQWHOOR
 ½ ½
727$/(
 ½
,PSRUWR &RQWULEXWR
,PSRUWR
3URJUHVVLYR
'*5
%DQGR 
'*5 
%DQGR 
'*5