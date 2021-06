(AGENPARL) – mar 29 giugno 2021 https://corrieredellariviera.voxmail.it/upr/pvgad8/klrc7ra/show/zi7l4h?_t=7e199664

22° PREMIO RIVIERA LAURENCE OLIVIER

VIVIEN LEIGH

CONCORSO NAZIONALE LETTERARIO

Bardolino (Vr)

Palazzo della Loggia Rambaldi

5 Luglio 2021Ore 20.45

2014 Con le medaglie della Presidenza della Repubblica italiana

CON IL PATROCINO DELLA REGIONE DEL VENETO

Provincia di Verona

Organizzato dal Corriere della Riviera

Con il patrocinio del

COMUNE DI BARDOLINO

ACCADEMIA MONDIALE DELLA POESIA

UNIONE NAZIONALE SCRITTORI E ARTISTI-ROMA UIL

VERONA PER L’ARENA

COMUNITA’ DEL GARDA

Accademia internazionale Greci Marino del Verbano

[PREMIO RIVIERA LAURENCE OLIVIER

VIVIEN LEIGH (sito web)](https://corrieredellariviera.voxmail.it/nl/pvgad8/zi7l4h/klrc7ra/uf/3/aHR0cDovL3ByZW1pb3JpdmllcmFvbGl2aWVybGVpZ2guY29ycmllcmVkZWxsYXJpdmllcmEuaXQvaG9tZQ?_d=65S&_c=01f54fa8)

INVITO CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La S.V. è invitata mercoledì 14 ottobre P.V. ore 20.45 presso il Palazzo della Loggia Rambaldi di Bardolino(Verona), a presenziare alla consegna del Premio Laurence Olivier al musicista RED CANZIAN, del Premio Vivien Leigh alla cantante d’opera HUI HE, e alla cerimonia di premiazione del 22° Concorso Nazionale Letterario. Nel corso della serata verrà pure consegnato il riconoscimento dell’ XI Concorso nazionale Video, al regista NICOLA FEDRIGONI. Nel corso della manifestazione che prevede l’esibizione di artisti di rilievo, verrà consegnato il Premio Riviera Internazionale all’artista GIANNI LOLLIS.

Il Direttore artistico

Andrea Torresani

I posti a sedere verranno garantiti sino ad occupazione completa, nell’ordine di arrivo delle autorità e del pubblico e in rispetto delle norme anti Covid 19 (uso obbligatorio della mascherina). Per esigenze di riprese televisive si chiede altresì, gentilmente, la presenza dall’inizio della cerimonia di premiazione.

IL RICONOSCIMENTO DEI GRANDI PERSONAGGI DELLA STORIA DEL CINEMA

La ventiduesima edizione del concorso letterario nazionale “Premio Riviera Laurence Olivier e Vivien Leigh” si svolgerà il prossimo il prossimo 5 luglio a Bardolino presso la Sala conferenze del Palazzo del Ristorante La Loggia Rambaldi. ll premio organizzato dal Comitato editoriale del Corriere della Riviera patrocinato dal Comune di Bardolino e altri prestigiosi enti, vede in Andrea Torresani l’ideatore e direttore artistico di una manifestazione che si avvale di Susanna Gecchele, come presentatrice. Nel corso della manifestazione si svolgerà il Concorso nazionale letterario il cui bando è stato diffuso in questi giorni su internet. Il Concorso letterario, patrocinato dal Comune di Bardolino, Regione Veneto, dalla Provincia di Verona e dalla Comunità del Garda a cui si aggiungeranno altri Enti, è aperto a tutti gli scrittori senza limiti di età. Per capire il prestigio che ha raggiunto la manifestazione bisogna pensare che nel 2014 ha ricevuto tre medaglie dalla Presidenza della Repubblica oltre ad avere avuto patrocini importanti come quello della Presidenza del Consiglio. L’iniziativa è nata con l’intento di ricordare Laurence Olivier e Vivien Leigh, i due attori protagonisti della celebre pellicola “Via col vento”, che avevano soggiornato sul Garda presso Locanda San Vigilio diretta da Leonard Walsh e che avevano frequentati i paesi di Torri, Garda e Bardolino. Suddiviso in tre sezioni,(poesia edita, inedita e novelle) il concorso letterario è a tema libero ma verrà assegnato un premio speciale a chi realizzerà un’opera che abbia come soggetto il Lago di Garda.I Premi alla carriera Laurence Olivier e Vivien Leigh e Premio Riviera internazionale faranno da apice alla consegna dei premi del Concorso nazionale letterario e video. ” Con questa edizione nel centro lacustre” ha spiegato Andrea Torresani direttore artistico della manifestazione”vogliamo dare una spinta importante per il nome di un paese che sta dando un contributo importante alla realtà garedesana. Laurence Olivier e Vivien Leigh due attori di fama mondiale hanno trascorso le loro vacanze sul lago di Garda e in particlolar modo a Bardolino hanno trovato il loro ameno luogo. L’idea a partire da quest’anno è assegnare il Premio Riviera internazionale anche a personaggi della cinematografia che hanno fatto grande il cinema italiano anche come ricordo postumo rievocando così i grandi del recente passato”.

Altre info: http://premiorivieraolivierleigh.corrieredellariviera.it/home

Direttore artistico:Andrea Torresani

Comitato d’onore

GIOVANNI RANA (imprenditore) –GiORGIO PASQUA (Imprenditore)- NICOLA MADONNA (Segreteria generale UIL) NATALE ANTONIO ROSSI (Presidente Unione Nazionale Scrittori e Artisti)- GIORGIO PASQUA (Imprenditore,Presidente Verona per L’Arena) – MARCO ANDREOLI (Prèsidente 3^ Commissione Regione Veneto) – GIORDANO BRUNO GUERRI (Direttore Fondazione Vittoriale degli italiani) ALESSANDRA CASELLA(attrice giornalista)-MARIA ANTONIETTA VENTRE (presidente Fondazione Mariele Ventre (Bologna) MICHELE NOCERA (Critico musicale)-VINCE TEMPERA (Direttore d’orchestra)- GINO MESCOLI (Direttore d’orchestra e compositore) DOMENICO CARA (Critico letterario)- GOFFREDO DE PASCALE(Critico cinematografico)- GIANFRANCO MINGOZZI (Regista)- DOMENICO BONGIOVANNI ( DIRIGENTE SCOLASTICO)-FELICE NAALIN (Artista)-GIORDANO BRUNO GUERRI ( Storico- Direttore del Vittoriale degli italiani)

GIURIA

ANDREA TORRESANI (segretario del premio-editore) -UGO BRUSAPORCO(Critico cinematografico – LIVIO PARISI(docente)-ROBERTO GIANFREDA (Giornalista)-FRANCO GUIDONI-(Giudice di pace- avvocato)

PREMI ALLA CARRIERA

Albo d oro Premio Laurence Olivier: Mauro Serio 2000- Francesco Calsolaro, 2001 Luciano Tallarini,2002- Ricky Gianco 2003- Fabio Testi 2004- Lando Buzzanca 2005- Oliviero Beha 2006 -Gino Mescoli 2007- Milo Manara 2008- Vince Tempera 2009-Lamberto Sposini 2010-Folco Quilici 2011-Aldo Tagliapietra 2011 – Franco Migliacci 2012- Franco Oppini 2013- Michele Mirabella 2014- 2015 Sonohra-2016 I Camaleonti- 2017 NicoIa Di Bari-2018 Mario Tessuto -2019 Memo Remigi-202o Gianni Togni

Albo d’oro Premio Vivien Leigh : Caterina Argese 2000- Maria Venturi 2001- Maria Antonietta Ventre 2002- Alessandra Casella 2003- Paola Quattrini 2004- Oriella Dorella 2005- Grazia De Marchi 2006- Cecilia Gasdia 2007- Eva Grimaldi 2008- Katia Ricciarelli 2009 -Lorena Bianchetti 2010-Sara Simeoni 2011 Gigliola Cinquetti 2012- Maria Giovanna Elmi 2013- Ivana Spagna 2014- Maria Amelia Monti 2015-2016 Simona Tagli- 2017 Giovanna- 2018 Marisa Laurito- 2019 Denny Mendez-2020 Sabrina Simoni

Albo d’oro Premio Riviera internazionale(biennale) 2001 Nicole Menz /2002 Godeard Scrhamm /2003 Robert Jung /2004 Piera Legnaghi/ 2005 Giuseppe Ferlenga/ 2007 Deborah Kooperman/ 2009 Patricia Guy/ 2011 Sergio Pasetto/ 2013 Rosario Priore/ 2015 Dante Peretti/ 2017 Patrizia Martello- 2019 Beatrice Pezzini-

Albo d’oro: Alloro della Riviera(biennale) 2002 Giorgia Monese- 2003 Tullio Ferro -2004 Carlo Favalli- 2006 Piero Marcolini -2008 Cristina Mazza- 2010 Susanna Gecchele -2012 Gianpaolo Trevisi- 2014 Ferdinando Imposimato -2016 Bruno Prosdocimi-2018 Claudia Farina-2020 Giovanni Finardi

