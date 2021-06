(AGENPARL) – gio 24 giugno 2021 https://corrieredellariviera.voxmail.it/upr/pvgad8/klrc7ra/show/wksiw5?_t=16c094f8

https://corrieredellariviera.voxmail.it/nl/pvgad8/wksiw5/klrc7ra/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1ByZW1pby1SaXZpZXJhLUxhdXJlbmNlLU9saXZpZXItVml2aWVuLUxlaWdoLTE5MTIzMTg0NDMyMDUzMi8?_d=65N&_c=ceea6941

22° PREMIO RIVIERA LAURENCE OLIVIER

VIVIEN LEIGH

CONCORSO NAZIONALE LETTERARIO

Bardolino (Vr)

Palazzo della Loggia Rambaldi

5 Luglio 2021Ore 20.45

2014 Con le medaglie della Presidenza della Repubblica italiana

CON IL PATROCINO DELLA REGIONE DEL VENETO

Provincia di Verona

Organizzato dal Corriere della Riviera

Con il patrocinio del

COMUNE DI BARDOLINO

ACCADEMIA MONDIALE DELLA POESIA

UNIONE NAZIONALE SCRITTORI E ARTISTI-ROMA UIL

VERONA PER L’ARENA

COMUNITA’ DEL GARDA

Accademia internazionale Greci Marino del Verbano

PREMIO LAURENCE OLIVIER

a Red Can­zian

PREMIO VIVIEN LEIGH a Hui He

[PREMIO RIVIERA LAURENCE OLIVIER

VIVIEN LEIGH (sito web)](https://corrieredellariviera.voxmail.it/nl/pvgad8/wksiw5/klrc7ra/uf/3/aHR0cDovL3ByZW1pb3JpdmllcmFvbGl2aWVybGVpZ2guY29ycmllcmVkZWxsYXJpdmllcmEuaXQvaG9tZQ?_d=65N&_c=f644f7ad)

Sono stati annunciati oggi, giovedì 24 giugno nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, i vincitori del XXII Premio Riviera. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti è in programma alla Loggia Rambaldi di Bardolino lunedì 5 luglio. Sono intervenuti alla presentazione in Provincia: Andrea Torresani, direttore artistico del Premio; Marco Andreoli, Presidente della Terza Commissione della Regione del Veneto; Giorgio Pasqua, imprenditore e Presidente di “Verona per l’Arena” e Gianni Lollis, pittore.

Il 22° premio Laurence Olivier verrà assegnato al mito vivente della musica italiana il grande Red Canzian, celeberri¬mo bassista, cantante dei Pooh e interprete solista. Il premio Vivien Leigh sarà assegnato alla nota Hui He eccellente cantante lirica areniana di fama mondiale. Nel corso della serata verrà consegnato il Premio Riviera internazionale al noto artista Gianni Lollis Presidente dell’Accademia delle Belle Arti di Verona. Ad annunciarlo è stato il direttore artistico della manifestazione, Andrea Torresani. La manifestazione si svolgerà presso la Sala Conferenze del Palazzo della Loggia Rambaldi di Bardolino dove alle ore 20,45 del 5 luglio p.v. arriverà la vettura con i premi massimi. Red Canzian che oggi conduce una carriera da solista e di autore di musical è uno dei big di questa ventiduesima edizione e darà spettacolo nel corso della serata. Hui He regina della lirica si è affermata all’Arena di Verona come una delle cantanti di maggior talento degli ultimi anni. Gianni Lollis Presidente dell’Accademia delle belle arti di Verona, ha esposto le sue opere in Italia e all’estero affermandosi come uno dei maggiori artisti nazionali. Saranno poi sul palco i finalisti del 22° Concorso Nazionale letterario i cui nomi verranno comunicati nel corso della serata. Spazio poi alle arti visive con il Premio speciale del Concorso nazionale video assegnato al conosciuto regista Nicola Fedrigoni. Le arti figurative verranno rappresentate dai quadri di Giovanna De Boni, Franco Joe Loro, Cirano Maffezzoli, Oliva Rossi, Fernando Pietropoli, Giovanni Finardi, Santina Pellizzari e Margherita Vellini . Un’esposizione che raccoglie anche i manifesti realizzati dallo stesso Torresani che ripercorre il tragitto di questo spettacolo iniziato 22 anni or sono. Tony Dee Jay sarà ai Key boards e Roby Gelmetti ai collegamenti radio la serata vivrà poi le sue emozioni con la recita delle poesie da parte di Lorella Martini. La serata presentata dalla brava Susanna Gecchele, oggi sui teleschermi di Canale 5, avrà come coadiuvatore sul palco lo stesso direttore artistico della manifestazione. Serata che lo scorso anno ha visto totalizzare su You Tube 18000 contatti.

Andrea Torresani:”Un ‘edizione di prestigio abbinando due personaggi di respiro internazionale come Red Canzian e Hui He che costituiscono una coppia di premiati di assoluto prestigio. Un occhio particolare ai concorrenti del Concorso Nazionale letterario cresciuti di numero e di qualità”.

Marco Andreoli: “Per la Regione Veneto l’arte la cultura è importante com’è importante questo Premio che ha saputo superare anche questi momenti non certo facili.Dire che il Riviera il Laurence Olivier Vivien Leigh è un faro per il Garda è una visione reale e concreta come una delle manifestazioni più durature di questi tempi”.

Giorgio Pasqua: “Siamo ancara qui a narrare di questa meravigliosa storia che ha coinvolto i due grandi attori Laurence Olivier e Vivien Leigh.Una forza che si sprigiona da ben 22 anni con un concorso letterario unico e dei premi alla carriera che rievocano i fasti di un’altra epoca che però tramite questa manifestazione sembra continuare”.

Gianni Lollis: “Sono onorato di ricevere il Premio Riviera internazionale e ne sarò un fiero rappresentante. Ho visto che nel palmarès era stato premiato anche il magistrato Ferdinando Imposimato,in qualità di autore, con questo riconoscimento, e questo fatto mi fa sentire ancora più responsabile per divulgare le bellezze dell’arte”

🔊 Listen to this