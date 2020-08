22 AGO 2020 – AL VIA LAVORI PER NUOVA ISOLA ECOLOGICA INTERRATA IN PIAZZA DEI MOZZI

(AGENPARL) – FIRENZE, sab 22 agosto 2020

Piazza dei Mozzi: dal 24 agosto al 22 settembre sono previsti lavori in piazza dei Mozzi, via dei Bardi e via di San Niccolò per la realizzazione di un’isola ecologica interrata per la raccolta dei rifiuti. Durante questo periodo saranno prese alcune misure di circolazione stradale. In piazza dei Mozzi ci sarà un restringimento di carreggiata e in via dei Bardi e via di San Niccolò saranno istituiti divieti di sosta e attraversamenti pedonali provvisori nell’area del cantiere.

Via La Farina: dal 27 al 28 agosto, in orario 8-20, saranno effettuati dei lavori di manutenzione di un’antenna. La strada sarà chiusa nel tratto dal civico 33 all’incrocio con via Masaccio nella corsia preferenziale e sarà istituito un restringimento di carreggiata da via Guerrazzi a via Masaccio.

Borgo Albizi: lunedì 24 agosto sarà effettuato un trasloco con scala aerea, con conseguente restringimento di carreggiata nel tratto dal numero civico 22r al civico 32r, mentre sarà istituito il divieto di transito nella Volta di San Piero dall’intersezione della piazza San Pier Maggiore a via dell’Oriuolo. Le misure saranno in vigore dalle 6 alle 11.

Via Ricasoli: per un trasloco, il 24 agosto la strada sarà interrotta nel tratto Alfani-Battisti dalle 7 alle 19.

Via delle Farine: sempre per un trasloco, il 27 agosto, da mezzanotte e mezzo alle 6.30 del mattino, la strada sarà chiusa nel tratto tra piazza della Signoria e via della Condotta.

