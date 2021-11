(AGENPARL) – dom 28 novembre 2021 Report del 28/11/2021 ore 8:00

CASI SARS-CoV-2 POSITIVI

CASI RICOVERATI IN OSPEDALI PER ACUTI

CASI SARS-CoV-2 presenti in strutture territoriali, trasferiti da ospedali per acuti

🔊 Listen to this