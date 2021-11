(AGENPARL) – sab 27 novembre 2021 Regione del Veneto

LAGUNA DI BARBAMARCO. TAVOLO TECNICO TRA LA

VICEPRESIDENTE DEL VENETO DE BERTI E IL MINISTERO DELLE

INFRASTRUTTURE

(AVN) Venezia, 27 novembre 2021

Nel pomeriggio di ieri si è svolto, in streaming, un tavolo tecnico tra la Vicepresidente

della Regione Veneto e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, e il

MIMS – Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sul tema del

periodico insabbiamento che affligge la zona antistante la “Bocca sud” della Laguna di

Barbamarco, in comune di Porto Tolle.

L’incontro fa seguito ad una richiesta inviata dal Presidente Zaia al Ministero lo scorso

marzo, volta a risolvere in modo permanente le problematiche legate allo sbocco a

mare del Porto peschereccio di Pila, con le relative ricadute in termini di sicurezza

della navigazione e produttività del comparto di pesca. Lo sbocco a mare rappresenta

l’unica via di accesso al Porto di Pila di Porto Tolle, il cui mercato ittico costituisce

una delle attività più rilevanti del territorio in termini economici, grazie a strutture

moderne ed una flotta che conta oltre 60 imbarcazioni adibite a pesca professionale,

specializzata nel pesce azzurro, facendone uno dei principali porti a livello nazionale.

Il confronto ha interessato in particolare la questione dei frequenti insabbiamenti cui è

soggetta la zona a mare antistante la “Bocca Sud” della laguna e che sono stati

periodicamente risolti negli anni, dalla Regione, con interventi di dragaggio effettuati

per assicurare l’incolumità degli equipaggi della flotta.

“Il tavolo tecnico di ieri è stata un’utile occasione per sottoporre al Ministero le istanze

della Regione – ha affermato la Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture e

Trasporti Elisa De Berti-. In particolare la richiesta da parte del Veneto è che il

Dicastero realizzi, anche nell’ambito delle iniziative connesse al Piano “Next

generation Eu”, un sistema di protezione della “Bocca Sud” che consenta di risolvere il

problema in modo permanente. Finora siamo intervenuti con numerosi dragaggi

d’urgenza, l’ultimo dei quali sta per essere ultimato, proprio in questi giorni, da parte

di Infrastrutture Venete.

